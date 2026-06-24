جهان
موج گرمای بی سابقه در اروپا
اروپا با ادامه موج گرمای بیسابقهای روبهرو شده؛ موجی که در چندین کشور رکوردهای گرما را شکسته و تقاضا برای خرید کولر و پنکه را بهشدت افزایش داده است.
در فرانسه، میانگین دما به ۲۹.۸ درجه سانتیگراد رسید که بالاترین سطح از سال ۱۹۴۷ تاکنون گزارش شده است.
همزمان گزارش های از جان باختن چند تن در اثر گرما منتشر شده است.
کارشناسان میگویند این وضعیت ناشی تاثیرات تغییرات اقلیمی است و در برخی مناطق گرما تا ۴۱ درجه پیشبینی شده است.
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عفو بینالملل خواستار آزادی فوری دو فعال بلوچ محکوم به حبس ابد در پاکستان شد
سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه دوم سرطان در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای ماهرنگ بلوچ و صبغتالله شاهجی، دو فعال حقوق بشر بلوچ، از سوی محکمه مبارزه با تروریسم کویته، این حکم را نقض آشکار حق دسترسی به محاکم عادلانه خوانده و خواستار آزادی فوری آنان شده است.
ایزابل لاسه، سرپرست دفتر منطقهای عفو بینالملل در جنوب آسیا، در بیانیهای گفته است که قوانین ضدتروریسم در پاکستان بهگونهای «سوءاستفادهگرانه» برای خاموش کردن اعتراضات مسالمتآمیز به کار گرفته میشود.
به گفته او، روند محاکمه این دو فعال بهصورت عجولانه، محرمانه و در داخل زندان انجام شده و با معیارهای بینالمللی محاکم عادلانه همخوانی ندارد.
عفو بینالملل تأکید کرده است که هیچ سند مستقیمی برای اثبات ارتباط ماهرنگ بلوچ و شاهجی با خشونت های ادعا شده در جریان اعتراضات سال ۲۰۲۴ ارائه نشده؛ اعتراضی که در آن یک مأمور امنیتی کشته شد.
این اعتراضات در اواخر ماه جولای ۲۰۲۴ در اعتراض به کشته شدن فعالان بلوچ صورت گرفته بود.
در آن زمان حکوت پاکستان مانع برگزاری این اعتراضات شده بود که در نتیجه خشونتها در جریان اعتراضات هم به معترضان و هم به نیروهای امنیتی پاکستان تلفاتی وارد شده بود.
عفو بینالملل تأکید کرده است که این دو فعال صرفاً به دلیل فعالیتهای حقوق بشری هدف قرار گرفتهاند و باید فوراً آزاد شوند.
سنای مریکا به محدود کردن قدرت ترمپ برای ادامه جنگ رأی مثبت داد؛ ترمپ: بیمعنی است
چند روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان امریکا و ایران، سنای ایالات متحده در یک رأیگیری تازه به مشروط شدن ادامۀ جنگ با ایران رأی داد.
بر اساس رأی مثبت ۵۰ سناتور در مقابل ۴۸ رأی مخالف، این جنگ باید متوقف شود و رئیسجمهور ایالات متحده برای از سر گرفتن آن به مجوز کانگرس نیاز خواهد داشت؛ هرچند این مصوبه برای امضا به دونالد ترمپ ارائه نخواهد شد و عمدتاً جنبۀ نمادین دارد.
این طرح که ابتدا در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، دونالد ترمپ را ملزم میکند که نیروهای ایالات متحده را از درگیری با ایران خارج کند، مگر آنکه کانگرس بهطور مشخص مجوز این اقدام را صادر کند.
در رأیگیری سنا، ۵۰ سناتور از جمله چهار سناتور جمهوریخواه به این لایحه رأی مثبت دادند. از سوی دیگر، یک سناتور دموکرات به آن رأی منفی داد.
رئیسجمهور ایالات متحده بهتندی از سنا بهدلیل تصویب لایحۀ عمدتاً نمادین «اختیارات جنگ»، که با هدف پایاندادن به جنگ ایران تهیه شده، انتقاد و این اقدام را «بهشدت بیموقع و بیمعنی» توصیف کرد.
رئیسجمهور ایالات متحده با انتشار مطلبی در شبکۀ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «درحالیکه ایران را در وضعیت اسفناکی در آستانۀ سقوط کامل قرار دادهام، سنای ایالات متحده تصمیم میگیرد در مورد لایحۀ اختیارات جنگ، یک رأیگیری بهشدت بیموقع و بیمعنی برگزار کند.»
ترمپ در ادامه نوشت: «سناتورها کار من را سختتر کردند، اما من کارم را هر طور که شده به پایان میبرم، چون این کاری است که همیشه انجام میدهم.»
طی ماههای گذشته سناتورهای دموکرات بارها لایحههایی را برای توقف جنگ به رأی گذاشته بودند اما هربار با مخالفت جمهوریخواهان با شکست مواجه شده بود.
شهباز شریف: ایران مانند سایر کشورها حق دارد موشکهای بالیستیک داشته باشد
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، گفته است که در مورد موشکهای بالیستیک نباید معیار دوگانه وجود داشته باشد.
او افزوده که ایران نیز مانند سایر کشورها حق دارد این نوع سلاحها را در اختیار داشته باشد.
شهباز شریف که کشورش در تلاشها برای پایان دادن به جنگ میان ایران و امریکا نقش میانجی را بازی کرده است، روز سه شنبه ۲ سرطان به خبرنگاران همچنان گفت که در گفتگوها برای توافقنامهٔ تفاهم میان ایران و ایالات متحده، موضوع موشکهای بالیستیک هرگز در اجندای بحث قرار نداشت، زیرا این موضوع هیچگاه بخشی از آن گفتگوها نبوده است.
پیش از این برخی رسانهها به نقل از صدراعظم پاکستان ادعا کرده بودند که موضوع موشکهای بالیستیک ایران یکی از محورهای اصلی گفتگوها میان ایران و ایالات متحده بوده است.
ایران در جنگ با اسرائیل و امریکا، علاوه بر طیارههای بیسرنشین یا درون، از موشکهای میانبرد و دوربرد استفاده کرد که در کنار کشورهای حوزهٔ خلیج، چندین شهر اسرائیل را نیز هدف قرار داد.
مذاکرات فنی میان ایران و امریکا در سوئیس به پایان رسید
گفتوگوهای فنی میان ایران و امریکا در سوئیس به پایان رسید.
رسانههای دولتی ایران امروز سهشنبه گزارش دادند که دو طرف توافق کردهاند برای رسیدگی به برنامه هستهای ایران و همچنین لغو تحریمهای اعمالشده علیه این کشور، چند گروه کاری تشکیل دهند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزارت امور خارجه ایران، گفت: «در گفتوگوهای روز دوشنبه توافق شد که تیمهای مذاکرهکننده تهران و واشنگتن چهار گروه کاری ایجاد کنند.»
به گفته او، «تشکیل گروههای کاری برای رفع تحریمهای ایران، برنامه هستهای، بازسازی و توسعه اقتصادی ایران و نیز نظارت، مورد توافق قرار گرفته است.»
غریبآبادی همچنین افزود: «این گروههای کاری مسئولیت ادامه روند مذاکرات را نیز بر عهده خواهند داشت.»
گفتوگوهای فنی میان ایران و امریکا چند روز پیش با میانجیگری قطر و پاکستان در سوئیس آغاز شده بود.
این مذاکرات پس از آن انجام میشود که ایران و امریکا روز جمعه گذشته یک توافق صلح ۶۰ روزه را امضا کردند.
ایران و امریکا برای نظارت بر مذاکرات یک کمیته عالی تشکیل دادند
ایران و ایالات متحده توافق کردهاند که یک "کمیته عالی" برای نظارت بر مذاکرات سیاسی بین خود تشکیل دهند.
قطر و پاکستان که میانجی مذاکرات بین واشنگتن و تهران هستند، روز دوشنبه این خبر را اعلام کردند.
در بیانیه مشترک این کشورها آمده است: "مذاکرهکنندگان ارشد بهطور منظم به این کمیته گزارش خواهند داد و گروههای کاری مسئول موضوعات هستهای، تحریمها و نیز گروه نظارت و حلوفصل اختلافات را هدایت خواهند کرد تا اجرای مؤثر تفاهمنامه و دیگر مسائل تضمین شود."
براساس این اعلامیه، کمیته عالی بر سر یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز به توافق رسیده است؛ نقشهای که زمینه را برای آغاز فوری گفتوگوهای فنی بیشتر فراهم میکند.
میانجیگران افزودند که ایران و ایالات متحده همچنین توافق کردهاند که خطوط ارتباطی مستقیم بین خود ایجاد کنند تا تنگه استراتژیک هرمز باز بماند و به درگیریها در لبنان پایان داده شود.
ماهرنگ بلوچ، یکی از رهبران بلوچ در پاکستان به حبس ابد محکوم شد
به گزارش رسانههای پاکستانی، ماهرنگ بلوچ، رهبر "کمیتۀ همبستگی بلوچ" و صبغتالله شاهجی، یکی دیگر از رهبران این گروه از سوی محکمه مبارزه با تروریسم در کویته به حبس ابد محکوم شدند.
روزنامه پاکستانی "دان" گزارش داده که این رهبران بلوچ در پیوند به پرونده کشته شدن یک نیروی امنیتی پاکستان در جریان اعتراضات ۲۰۲۴ در گوادر، محکوم شدند.
این اعتراضات در اواخر ماه جولای ۲۰۲۴ در اعتراض به کشته شدن فعالان بلوچ صورت گرفته بود.
در آن زمان حکوت پاکستان مانع برگزاری این اعتراضات شده بود که در نتیجه خشونتها در جریان اعتراضات هم به معترضان و هم به نیروهای امنیتی پاکستان تلفاتی وارد شده بود.
وکیل این رهبران بلوچ به رسانهها گفته که حکم حبس ابد آنان روز دوشنبه اعلام شده است.
صدراعظم بریتانیا اعلام کرد که از مقامش کنارهگیری میکند
کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که از مقامش کنارهگیری میکند اما تا زمان اعلام جانشینش از سوی حزب کارگر در سمتش باقی خواهد ماند.
کمتر از دو سال پس از آنکه او با پیروزی قاطع در انتخابات و با وعده پایان دادن به آشفتگی در سیاست بریتانیا به قدرت رسید، گفت از هر کسی که جانشین او شود حمایت خواهد کرد.
به اساس گزارش ها ایوت کوپر، وزیر خارجه، از جمله وزیران ارشدی بود که از استارمر خواسته بود از مقامش کنارهگیری کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس، بیش از ۱۰۰ نفر از ۴۰۳ نماینده مجلس حزب کارگر نیز از او خواسته بودند استعفا دهد.
احتمال کنارهگیری صدراعظم بریتانیا از قدرت در هفتههای اخیر و با نتایج ضعیف حزب کارگر در انتخابات محلی ماه می گذشته مطرح شده بود.
گفتگوهای تخنیکی میان ایران و امریکا روز دوشنبه در سویس آغاز میشود
گفتوگوهای تخنیکی میان ایران و ایالات متحدهٔ امریکا روز دوشنبه ۱ سرطان در سوئیس آغاز خواهد شد. این گفتگوها دربارهٔ سازوکارهای اجرای تفاهمنامهای است که هفتهٔ گذشته توسط رؤسای جمهور دو کشور بهصورت آنلاین امضا شد.
همچنان در مورد ایجاد گروههای کاری تخنیکی مربوط به آن بحث خواهد شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری ایسنای ایران گزارش داده که مقام های ایرانی، که شماری از کارشناسان سیاسی، اقتصادی و حقوقی نیز در آن حضور دارند، به ریاست کاظم غریبآبادی، معاون وزارت خارجهٔ ایران، در این مذاکرات شرکت خواهد کرد.
نمایندگان کشورهای میانجی، یعنی پاکستان و قطر، نیز در این گفتگوها حضور دارند.
بر اساس این گزارش، هیأت اصلی مذاکرهکنندهٔ ایران که به رهبری محمدباقر قالیباف رئیس پارلمان ایران روز یکشنبه در سوئیس با میانجیگری کشورهای واسطه با هیأت امریکایی به ریاست جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، گفتگو کرده بود، به تهران بازگشته است.
قطر و پاکستان: امریکا و ایران روی نقشه راه رسیدن به توافق نهایی موافقت کردند
میانجیگران پاکستانی و قطری روز یکشنبه ۳۱ جوزا اعلام کردند که گفتگوها میان ایالات متحدهٔ امریکا و ایران به پایان رسیده و هر دو طرف بر سر یک چارچوب توافق کردهاند که هدف آن رسیدن به یک توافق نهایی صلح در مدت ۶۰ روز است.
در این چارچوب، تضمین عبور و مرور امن از طریق تنگهٔ هرمز و همچنین پایان دادن به درگیریها در لبنان نیز شامل است.
در اعلامیهٔ مشترک قطر و پاکستان جزئیات بیشتری ارائه نشده و به نظر میرسد که این توافق بیشتر بازتابدهندهٔ امیدها و اهدافی باشد که هفتهٔ گذشته در قالب یک تفاهمنامه از سوی رؤسای جمهور امریکا و ایران امضا شده بود.
این تفاهمنامهٔ ۱۴ مادهای بسیاری از موضوعات و شرایط را برای تفسیر باز گذاشته بود.
در همان لحظه روشن نبود که آیا این مسائل مبهم در توافق اخیر روشن و مشخص شدهاند یا خیر.
در اعلامیه آمده که هرچند مذاکرات رسمی در سوئیس پایان یافته است، اما نمایندگان دو طرف در جریان هفتهٔ آینده نیز گفتگوهای فنی بیشتری انجام خواهند داد.
این گفتوگوهای فنی بر جزئیات و اقدامات عملی لازم برای اجرای هرگونه توافق نهایی احتمالی متمرکز خواهد بود.