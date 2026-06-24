یوناما در خبرنامهای گفته که زنان دیپلمات تنها شرکتکنندگان در امور بینالمللی نیستند، بلکه رهبران، میانجیگران و حامیان برابری نیز به شمار میروند و سهم آنان در ایجاد سیاستها و نهادهای فراگیر و همهشمول بسیار مهم است.
این نهاد تأکید کرده که مشارکت معنادار زنان برای دستیابی به صلح پایدار، ثبات و توسعه ضروری است.
یوناما همچنین بر اهمیت دسترسی زنان افغان به آموزش، موقعیتهای رهبری و فرصتهای خدمات عمومی تأکید کرده است.
یوناما گفتهٔ حضور زنان در زندگی اجتماعی و عمومی برای آیندهٔ افغانستان اهمیت حیاتی دارد
این اظهارات در حالی مطرح میشود که زنان افغان همچنان با محدودیتهای گسترده در زمینهٔ آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی روبهرو هستند.
یکی از دختران که از شرکت در امتحان ایگزیت سمستر سوم فاکولته طب محروم شده میگوید دخترانی که در شرایط دشوار درس خواندهاند، اکنون نهتنها از ادامهٔ تحصیل بلکه از کار و خدمت به مردم نیز محروم شدهاند.
"یا خانم ها را اجازه بدهند که طبابت خود را انجام بدهند و در کنار داکتران و محصلان مرد درس بخوانند اگر اجازه نمی دهند این فکر را هم داشته باشند که دختر و خواهد و همسر و مادر خودشان باید نزد داکتر مرد مراجعه کند."
سازمان ملل متحد اعلام کرده که کمبود داکتران زن در افغانستان به مرحلهٔ بحرانی رسیده و ادامهٔ محدودیتهای آموزشی بر دختران، آیندهٔ تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای بخش صحت کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
اولگا چرفکو، یکی از مقامهای دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانهٔ سازمان ملل اوچا، پس از سفر به ولایت بامیان گفته که در بسیاری از مناطق افغانستان یافتن جایگزین برای داکتران زن تقریباً ناممکن شده است.
او افزوده که هرگاه یک داکتر زن وظیفهٔ خود را ترک کند، پیدا کردن فرد جایگزین برای او با دشواریهای فراوان همراه است.
کمبود داکتران زن، ارائهٔ خدمات حیاتی صحی به زنان و دختران افغان را بهگونهٔ جدی محدود کرده است؛ خدماتی که مراقبتهای مادران و نوزادان، درمان سوءتغذیه و سایر خدمات صحی را در بر میگیرد.
بهار، باشنده شهر کابل و یکی از دخترانی است که از ادامه آموزش محروم شدهاست. او میگوید محدودیتهای که حکومت طالبان بر آموزش و کار وضع کرده است او را با فشارهای شدید روبهرو ساخته است.
این مسئله نهتنها بر زندهگی شخصی من، بلکه بر وضعیت اقتصادی خانوادهام نیز تأثیر منفی گذاشته است
آرزوی من این است که همه، اعم از دختران، زنان و مردان، به طور برابر به حق آموزش و کار دسترسی داشته باشند."
پس از بازگشت طالبان به قدرت، سیاستهایی به اجرا گذاشته شده که حضور زنان را در بسیاری از عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بهطور چشمگیری محدود کرده است.
سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که محدود کردن مشارکت زنان، روند توسعهٔ اقتصادی را آسیب میزند، نهادها را تضعیف میکند و فرصتهای دستیابی به ثبات پایدار را کاهش میدهد.
در چندین گزارش سازمان ملل متحد، حذف زنان از زندگی عمومی یکی از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری در افغانستان عنوان شده است.
روز جهانی زنان در دیپلماسی هر سال در ۲۴ جون گرامی داشته میشود.
این روز از سوی سازمان ملل متحد برای ارزش گزاری به نقش زنان در دیپلماسی، گفتگوهای صلح، حل منازعات و تصمیمگیریهای بینالمللی نامگذاری شده است.
هدف این ابتکار، تقویت حضور و نمایندگی زنان در سطوح رهبری و نهادهای سیاست خارجی در سراسر جهان است.