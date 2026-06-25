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خبر تازه
پنجشنبه ۴ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۲۱

افغانستان

جرمنی چهار دیپلومات دیگر طالبان را می‌پذیرد؛ مرتس: هرگونه همکاری با طالبان تنها فنی است

فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی
فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی

فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی اتهامات مبنی بر عادی‌سازی روابط دولتش با حکومت طالبان را رد کرد و تأکید کرد که هرگونه همکاری صرفاً فنی و در راستای منافع ملی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری "دی پی ای" جرمنی، مرتس روز چهارشنبه سوم سرطان در جلسه‌ای در پارلمان این کشور در پاسخ به چالشی از سوی حزب سبزها، گفت: "ما در حال عادی‌سازی این رژیم (طالبان) نیستیم."

صدر اعظم جرمنی افزود که دولتش در پائین‌ترین سطح فنی برای بازگرداندن اتباع مرد افغان که در جرمنی مرتکب جرایم جنایی شده اند، مشارت می‌کند.

خبرگزاری دی پی ای همچنان به نقل از سخنگوی وزارت خارجه جرمنی گزارش داده که قرار است چهار دیپلومات دیگر طالبان به جرمنی بروند تا به گفتۀ او، اخراج‌های بیشتری به افغانستان انجام شود.

این درحالیست که روز سه‌شنبه بروکسل میزبان هیئت پنج نفری حکومت طالبان بود. سفری که با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شد.

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فدراسیون فوتبال افغانستان برای تیم ملی فوتسال سرمربی جدید تعیین کرد

تیم ملی فوتسال افغانستان(آرشیف)
تیم ملی فوتسال افغانستان(آرشیف)

فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که به‌منظور تقویت تیم ملی فوتسال و ادامهٔ برنامه‌های توسعه‌ای، قرارداد رسمی‌ای را با مربی باتجربهٔ صربستانی، دیجان دیدوویچ، به‌عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال امضا کرده است.

وی جانشین مربی ایرانی، مجید رضایی، شده است که مأموریتش به‌عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان در ماه می سال ۲۰۲۶ به پایان رسیده بود.

مجید رضایی در مسابقات انتخابی جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ و همچنان رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا، هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان را بر عهده داشت.

اما در ۱۸ می ۲۰۲۶، فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد که همکاری با او پایان یافته و مذاکرات برای تمدید قراردادش به نتیجه نرسیده است.

پس از آن، روند انتخاب سرمربی جدید آغاز شد.

بر اساس قرارداد جدید، دیجان دیدوویچ برای دو سال آینده هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان را بر عهده خواهد داشت.

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اتحادیهٔ اروپا برای حمایت از مهاجران بازگشته در افغانستان ۲۰ میلیون یورو اختصاص می‌دهد

(آرشیف) مهاجران برگشته از ایران به افغانستان
(آرشیف) مهاجران برگشته از ایران به افغانستان

اتحادیهٔ اروپا ۲۰ میلیون یورو کمک مالی جدید به سازمان بین‌المللی مهاجرت یا آی او ام اختصاص داده است تا از مهاجران بازگشته، بی‌جاشدگان داخلی و جوامع میزبان در افغانستان حمایت شود.

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده که این بودجه برای ارائهٔ خدمات اساسی، حمایت از معیشت، آموزش‌های حرفه‌ای و ادغام پایدار بازگشت‌کنندگان مصرف خواهد شد.

این کمک در حالی فراهم می‌شود که افغانستان با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشری جهان روبه‌رو است.

بر اساس آمار این سازمان، تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲ اعشاریه ۸ میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند.

ویرونیکا بوسکوویچ پوهار، شارژدافیر اتحادیهٔ اروپا در افغانستان، گفته که اتحادیهٔ اروپا به حمایت از ادغام مجدد بازگشت‌کنندگان متعهد است و از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۱۴۰ میلیون یورو برای رسیدگی به بحران بی‌جاشدگی کمک کرده است.

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اتاق‌های تجارت افغانستان و هند از آمادگی سرمایه‌گذاران هندی برای گسترش همکاری‌ها خبر دادند

آرشیف
آرشیف

اتاق تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرده که رهبری و اعضای اتاق تجارت هند آمادگی خود را برای همکاری تاجران و سرمایه‌گذاران هندی با تاجران و سرمایه‌ گذاران افغان در بخش‌های تولید دوا، لوژستیک، ترانسپورت و صنایع تولیدی ابراز کرده‌اند.

در خبرنامهٔ این اتاق آمده است که این تعهد از سوی اتاق تجارت هند در جریان دیدار با هیأت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان در شهر دهلی نو مطرح شده است.

بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، دو طرف دربارهٔ گسترش روابط تجارتی و اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش همکاری‌های مشترک گفتگو کرده‌اند.

این اتاق افزوده که قرار است یک هیأت ۲۰ نفری تجارتی از هند نیز به افغانستان سفر کند و اتاق تجارت هند این سفر را تأیید کرده است.

انتظار می‌رود سفر این هیأت راه‌های تازه‌ای را برای تقویت تجارت، سرمایه‌ گذاری و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور باز کند و زمینه را برای ایجاد پروژه‌های مشترک در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم سازد.

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پادشاه بریتانیا، چارلز سوم، از تیم ملی کریکت زنان افغانستان حمایت کرد

تیم کریکتزنان افغانستان که در آسترالیا تشکیل شده است (آرشیف)
تیم کریکتزنان افغانستان که در آسترالیا تشکیل شده است (آرشیف)

پادشاه بریتانیا، چارلز سوم، حمایت خود را از تیم ملی کریکت زنان افغانستان که در حال حاضر در تبعید زندگی می‌کند، اعلام کرد و روز چهارشنبه ۳ سرطان در کلارنس هاوس لندن با اعضای این تیم دیدار نمود.

این تیم به دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع‌شده بر ورزش زنان از سوی طالبان، نمی‌تواند به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های رسمی بین‌المللی شرکت کند.

بیشتر اعضای این تیم افغانستان را ترک کرده‌اند و اکنون در استرالیا زندگی می‌ کنند.

اکیل لطیفی، یکی از اعضای تیم، گفته که آنان نمایندهٔ زنانی هستند که در افغانستان از حق ورزش محروم‌اند.

او ابراز امیدواری کرد که روزی تیم ملی کریکت زنان افغانستان بار دیگر بتواند زیر پرچم ملی افغانستان در مسابقات بین‌المللی حضور یابد.

پادشاه چارلز در حالی با این تیم دیدار کرد که اعضای آن برای انجام چند مسابقه به بریتانیا سفر کرده‌اند.

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یوناما: مشارکت زنان در دیپلماسی برای صلح و توسعه پایدار ضروری است

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) همزمان با روز جهانی زنان در دیپلماسی گفته که در افغانستان، حضور و صدای زنان در زندگی اجتماعی و روندهای تصمیم‌گیری اهمیت اساسی دارد و بدون آن، رسیدن به صلح پایدار و توسعه فراگیر ممکن نیست.

این نهاد در پیامی که روز چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد نوشته که مشارکت معنادار زنان در تصمیم‌گیری‌ها، دیپلماسی و روندهای صلح، برای داشتن جامعه‌ای پایدار، متوازن و صلح‌آمیز ضروری است.

یوناما تاکید کرده که زنان تنها مشارکت‌کننده در روابط بین‌الملل نیستند، بلکه می توانند به عنوان میانجی‌گران صلح و مدافعان به ایجاد جهانی عادلانه‌تر و باثبات‌تر کمک می‌کنند.

یوناما همچنین بر فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای زنان و دختران افغان در عرصه‌هایی مانند دیپلماسی و خدمات عمومی تأکید کرده است.

یوناما افزده که مشارکت کامل و واقعی زنان نه تنها یک حق اساسی، بلکه شرط مهم برای ساختن جوامعی نیرومندتر، متوازن‌تر و صلح‌آمیزتر است.

امروز ۲۴ جون، روز جهانی زنان در دیپلوماسی است. هدف از تجلیل از این روز، تأکید بر اهمیت حضور زنان در دیپلوماسی است.

هر چند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، اما در افغانستان تحت حاکمیت آنان در نزدیک به پنج سال گذشته، زنان و دختران به گونۀ کامل از سطوح رهبری حذف شده‌اند.

آنها از رفتن به مکاتب بالاتر از متوسطه، پوهنتون‌ها، کار در ادارات دولتی و غیردولتی، پارک‌های تفریحی و حتی سفر بدون محرم منع شده‌اند. این محدودیت‌ها نه تنها حقوق بنیادی زنان را نقض کرده، بلکه فرصت‌های رشد و پیشرفت آنها را نیز به شدت محدود کرده است.

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ادارهٔ ملی احصائیه طالبان: تاکنون نزدیک به ۱۸ میلیون تذکرهٔ الکترونیکی برای شهروندان توزیع شده است

آرشیف - یک باشنده کابل که تذکره الکترونیکی به دست آورده است
آرشیف - یک باشنده کابل که تذکره الکترونیکی به دست آورده است

ادارهٔ ملی احصائیه و معلومات تحت کنترول طالبان می‌گوید که از زمان آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی در افغانستان، تاکنون نزدیک به ۱۸ میلیون تذکرهٔ برای شهروندان توزیع شده است.

به گفتهٔ این اداره، تنها در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ خورشیدی، بیش از ۳۸۱ هزار تذکرهٔ الکترونیکی توزیع شده که از این میان بیش از ۲۷۹ هزار آنرا مردان و بیش از ۱۰۲ هزار آنرا زنان گرفته اند.

این اداره افزوده که بیشترین تعداد تذکره‌های برقی در کابل توزیع شده است.

به گفتهٔ مسئولان، در سراسر افغانستان ۸۷ مرکز توزیع تذکرهٔ الکترونیکی فعال است.

روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی در افغانستان به‌طور رسمی در اوایل ماه می سال ۲۰۱۸ در زمان جمهوری مخلوع در کابل آغاز شد و سپس به سایر ولایت‌ها گسترش یافت.

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قزاقستان قراردادهایی را به ارزش حدود ۲۳۵ میلیون دالر با افغانستان امضا کرد

وزارت تجارت و ادغام قزاقستان اعلام کرده است که در جریان فورم سه‌روزهٔ تجارتی قزاقستان و افغانستان در کابل، توافق‌نامه‌ها و قراردادهایی به ارزش حدود ۲۳۵ میلیون دالر به امضا رسیده است.

براساس گزارش رسانه‌های قزاقستان، این قراردادها در جریان سفر هیئت تجارتی و اقتصادی قزاقستان به کابل، به ریاست سریک ژومانگارین، معاون صدراعظم قزاقستان، که از ۲۱ تا ۲۲ جون انجام شد، امضا شده است.

به گفتهٔ این وزارت، در فورم تجارتی افغانستان و قزاقستان بیش از ۵۰ شرکت قزاقستانی و شرکت‌های تجارتی افغان، همراه با بیش از ۳۰۰ نماینده، شرکت کرده بودند.

در این نشست شمار زیادی از شرکت‌های فعال در بخش‌های زراعت، صنعت، مواد غذایی، نساجی، صنایع کیمیاوی و دوا سازی حضور داشتند.

وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده بود که قرارداد های امضا شده با طرف قزاقستانی در بخش‌های دوا، گندم، آرد، روغن، میوه‌ های تازه و خشک، سبزیجات، کچالو و خدمات بانکی بوده است.

مقام‌ها گفته‌اند که از سال ۲۰۲۲ به این‌سو، حجم تجارت میان افغانستان و قزاقستان تقریباً دو برابر شده و دو طرف تلاش دارند سطح تجارت سالانه را به ۳ میلیارد دالر برسانند.

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مقام‌های اتحادیهٔ اروپا: با یک هیئت طالبان دربارهٔ بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان گفتگو کردیم

بیرق اتحادیه اروپا در مقر کمیسیون اروپا در بروکسل
بیرق اتحادیه اروپا در مقر کمیسیون اروپا در بروکسل

مقام‌های اتحادیهٔ اروپا تأیید کرده‌اند که روز سه‌شنبه در بروکسل، پایتخت بلجیم، با یک هیئت طالبان دربارهٔ موضوع بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان گفتگو کرده‌اند.

اتحادیهٔ اروپا از یک هیئت پنج‌نفرهٔ طالبان که ریاست آن را عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجهٔ طالبان بر عهده دارد، دعوت کرده بود.

کمیسیون اروپا این نشست را یک جلسهٔ تخنیکی توصیف کرده و گفته که هدف آن ایجاد تسهیلات برای بازگرداندن آن دسته از افغان‌هایی به افغانستان بوده که در کشورهای اروپایی جرایم سنگین مرتکب شده‌اند یا به‌عنوان تهدید امنیتی شناخته می‌شوند.

به گفتهٔ این کمیسیون، در این نشست مقام‌هایی از اتحادیهٔ اروپا و ۱۵ کشور عضو حوزهٔ شینگن شرکت کرده بودند.

این نخستین بار در نزدیک به پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است که اتحادیهٔ اروپا در بروکسل با مقام‌های طالبان دیدار و گفتگو می‌کند.

این نشست با انتقاد شدید شماری از گروه‌های حقوق بشری روبه‌رو شده است.

آنان از کشورهای اروپایی خواسته‌اند که از بازگرداندن افغان‌ها به کشورشان خودداری کنند، زیرا به گفتهٔ آنان وضعیت بشری در افغانستان خطرناک است.

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ریچارد بنت خواستار توقف بازگرداندن اجباری افغان‌ها از اروپا شد؛ بلجیم میزبان هیئت طالبان می‌شود

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان از اروپا شد.

او روز سه‌شنبه دوم سرطان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده است که اصل «عدم بازگرداندن اجباری» مطلق است و هیچ استثنایی برای آن وجود ندارد. به گفته او، تضمین‌های دیپلماتیک طالبان نمی‌تواند خطرات موجود را از بین ببرد.

بنت گفته است که خطر شکنجه در افغانستان همچنان «واقعی و جدی» است و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواسته است از بازگرداندن افغان‌ها به کشورشان خودداری کنند.

او با استناد به تفسیر عمومی شماره ۴ کمیته ضد شکنجه سازمان ملل تأکید کرده است که تضمین‌های دیپلماتیک نباید به عنوان راهی برای دور زدن اصل عدم بازگرداندن استفاده شوند، به‌ویژه زمانی که دلایل جدی وجود داشته باشد که فرد در معرض خطر شکنجه قرار می‌گیرد.

همچنین او بر بررسی فردی هر پرونده پیش از هرگونه تصمیم درباره اخراج یا بازگرداندن پناهجویان تأکید کرده است.

این درحالی است که وزارت امور خارجه بلجیم اعلام کرده است که برای یک هیئت پنج‌نفره از حکومت طالبان ویزه صادر کرده است.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از وزارت امور خارجه بلجیم نوشت: «این ویزه از نظر جغرافیایی و زمانی دارای اعتبار محدود هستند.»

بر اساس اطلاعات موجود، هیئت طالبان با این ویزه تنها می‌تواند برای یک روز به بلجیم سفر کند.

یک مقام بلندپایه وزارت خارجه حکومت طالبان و یک عضو هیئت آنان به رادیو آزادی گفتند که هیئت پنج نفری آنان روز سه‌شنبه دوم سرطان راهی بروکسل، پایتخت بلجیم خواهد شد.

از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این نخستین بار در پنج سال گذشته است که اتحادیه اروپا برای گفت‌وگوی مستقیم با هیئت طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان، از آنان میزبانی می‌کند.

اتحادیه اروپا ماه گذشته اعلام کرده بود که برای مذاکرات فنی با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان، هیئتی از این گروه را به بروکسل دعوت کرده است.

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