مقام‌های ونزوئلان گفتند که در دو زلزله اخیر در غرب کاراکاس، پایتخت این کشور دست کم ۳۲ نفر جان باختند و صدها نفر زخمی شده‌اند.

به گفته آنان، با توجه به اینکه تیم‌های امداد و نجات هنوز به تمام مناطق زلزله‌زده نرسیده‌اند، ممکن است آمار تلفات افزایش یابد.

این قوی‌ترین زلزله‌ای بود که در بیش از یک قرن گذشته ونزوئلا را لرزاند. عصر روز چهارشنبه به وقت محلی، اولین زلزله با قدرت ۷.۵ ریشتر، غرب کاراکاس پایتخت این کشور را لرزاند و پس از آن زلزله دوم با قدرت ۷.۲ ریشتر در همین منطقه رخ داد.

این زلزله‌ها ویرانی‌های گسترده‌ای به بار آوردند و حتا ساختمان‌ها در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا فرو ریختند.

صدها نفر از امدادگران و کارکنان نجات در حال تلاش برای یافتن و نجات افرادی هستند که در زیر آوار ساختمان‌های فروریخته گیرمانده اند.

کشورهای مختلف از جمله امریکا اعلام کردند که کمک‌های بشردوستانه و تیم‌های نجات می‌فرستند.