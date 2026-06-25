احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در ۱۳ ولایت افغانستان

اداره هواشناسی طالبان هشدار داده است که روز جمعه در ۱۳ ولایت افغانستان بارندگی شدید همراه با خطر سیلاب‌های ناگهانی رخ خواهد داد.

این اداره روز پنجشنبه ۴سرطان اعلام کرد که در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، میدان وردک، پروان، سمنگان، بغلان و پنجشیر بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر بارندگی پیش‌بینی شده است. همچنین در مناطق مرکزی و جنوب‌شرقی کشور، وزش بادهای شدید با سرعت ۵۰ تا ۸۵ کیلومتر در ساعت نیز پیش‌بینی می‌شود.

این هشدار در حالی صادر شده که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان اخیراً اعلام کرده است که در سه ماه نخست سال جاری، ۳۰۱ نفر در اثر بارندگی‌ها و سیلاب‌ها جان باخته، ۴۰۰ نفر زخمی شده و بیش از ۱۸ هزار خانواده آسیب دیده‌اند.

افغانستان در سال‌های اخیر بارها شاهد سیلاب‌های مرگبار و خسارات گسترده به زیرساخت‌ها و زمین‌های زراعتی بوده است.