دولت اسرائیل روز پنج‌شنبه چهارم سرطان اعلام کرد که تا زمانی که گروه حزب‌الله خلع سلاح نشود، نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد.

دیوید منرس، سخنگوی دولت اسرائیل، در نشست خبری با خبرنگاران گفت: «تا زمانی که حزب‌الله یک تهدید باقی بماند، خلع سلاح نشده باشد و ماهیت نظامی آن برچیده نشده باشد، ما نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج نخواهیم کرد.»

حزب‌الله از حوت سال گذشته و در پی آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران، با شلیک راکت و پهپاد به شمال اسرائیل وارد جنگ شد. اردوی اسرائیل نیز در مقابل حملات هوایی گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد و نیروهای زمینی خود را نیز به جنوب این کشور اعزام کرد.

دولت لبنان از میانه جنگ مذاکرات مستقیم با اسرائیل را در واشنگتن آغاز کرد و قرار است آخرین دور این مذاکرات که سه روز به طول انجامیده است، روز پنج‌شنبه به پایان برسد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، در اظهارنظری درباره این مذاکرات گفت که دو کشور همسایه به دستیابی به یک «تعهد مبتنی بر قصد و نیت» نزدیک شده‌اند.

ایران برای امضای تفاهم‌نامه با امریکا اصرار داشت که حملات اسرائیل به لبنان باید خاتمه یابد و چند روز بعد از امضای این تفاهم، آتش‌بس بین اسرائیل و حزب‌الله برقرار شد.