افغانستان
ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر: «مواد مخدر هنوز یک چالش جدی است.»
سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر میگوید این سازمان در کنار مردم افغانستان برای مقابله با چالشهای مواد مخدر، تهدیدهای نو و یافتن راهحلها ایستاده است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) روز جمعه در صفحه ایکس خود با نشر یک اعلامیه تأکید میکند که فعالیتهایش بر پیشگیری، درمان و بازتوانی متمرکز است و در عین حال از جوامعی حمایت میکند که از تغییر سیاستها در زمینه کشت کوکنار آسیب دیدهاند.
پولیاک اوکهسیری، مسئول این دفتر در افغانستان، میگوید: «مشکل مواد مخدر هنوز یک چالش جدی است، زیرا بسیاری از مردم، بهویژه در مناطق روستایی، هنوز به خدمات باکیفیت پیشگیری، درمان و بهبود دسترسی ندارند.»
او میافزاید که در افغانستان مصرف مواد مخدر بهگونه فزاینده از مواد سنتی مانند چرس و تریاک به مواد مصنوعی مانند متامفتامین (شیشه) و تابلیت K در حال تغییر است.
پس از آنکه حکومت طالبان در اپریل ۲۰۲۲ ممنوعیت کامل بر کشت و تجارت کوکنار در افغانستان وضع کرد، کشت کوکنار در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۵ درصد کاهش یافت. بر اساس معلومات UNODC، در سال ۲۰۲۵ نیز کشت کوکنار نسبت به سال قبل ۲۰ درصد دیگر کاهش یافته و به پایینترین سطح تاریخی رسیده است.
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شورای علمای شیعه افغانستان از بازداشت مسئولان برخی مساجد و محدودیتهای اخیر در جریان ماه محرم ابراز نگرانی کرد
شورای علمای شیعه افغانستان پنجشنبهشب با نشر اعلامیهای در صفحه فیسبوک خود نسبت به بازداشت شماری از مسئولان مساجد و تکایا، جمعآوری بیرقهای عزاداری، مسدود شدن حوزه علمیه خاتمالنبیین و توقف نشرات تلویزیون تمدن ابراز نگرانی کرده است.
این شورا در بیانیه خود گفته است که در روزهای اخیر «شماری از مسئولان مساجد و تکایا به دلیل برافراشتن نمادهای عزاداری بازداشت شدهاند» و همچنین بیرقها و نمادهای عزاداری از برخی مساجد و حسینیهها جمعآوری شده است.
در اعلامیه آمده است که توقف فعالیت تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمیه خاتمالنبیین نیز نگرانیهایی را در میان جامعه شیعه افغانستان برانگیخته است.
شورای علمای شیعه خواستار رسیدگی مقامهای ارشد طالبان به این موضوع شده و افزوده که « طی سالهای گذشته و نیز در سال جاری، مراسم محرم بر اساس توافقات مشترک و در فضایی آرام و منظم برگزار شده و انتظار میرود همان چارچوبهای توافقشده مورد توجه قرار گیرد.»
این شورا همچنین خواستار بازگشایی حوزه علمیه خاتمالنبیین و ازسرگیری فعالیت تلویزیون تمدن شده و گفته است که این موضوع را پس از پایان مراسم عاشورا با مقامهای طالبان مطرح خواهد کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه، از عالمان دینی و سخنرانان مذهبی خواسته شده است که ضمن آگاهساختن مردم از وضعیت موجود، بر حفظ وحدت، رعایت نظم عمومی و پیگیری مطالبات از مجاری قانونی تأکید کنند.
این در حالی است که شماری از شیعیان افغانستان میگویند پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیتها بر برگزاری برخی مراسم و نمادهای مذهبی در ایام محرم افزایش یافته است.
حکومت طالبان تاکنون به این اعلامیه واکنش نشان نداده است. با این حال، مقامهای طالبان در سالهای گذشته گفتهاند که محدودیتهای اعمالشده در ایام عاشورا با هدف تأمین امنیت و حفظ نظم عمومی اتخاذ میشود و هدف آن جلوگیری از برگزاری مراسم مذهبی نیست.
سوئیس ۱.۹۵ میلیون دالر به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرد
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانهی سازمان ملل متحد (اوچا) میگوید که دولت سوئیس ۱.۹۵ میلیون دالر به صندوق بشردوستانهی افغانستان کمک کرده است.
اوچا روز پنجشنبه، ۴ سرطان درصفحه ایکس خود نوشته این حمایت ها «به افرادی که زندگیشان در اثر بحرانها و رویدادهای ناگهانی مختل شده امید میبخشد.»
این کمک در حالی اعلام میشود که افغانستان همچنان با یکی از بزرگترین بحرانهای بشردوستانه جهان روبهرو است.
براساس معلومات ملل متحد در سال جاری میلادی ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمکهای بشردوستانه دارند.
احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در ۱۳ ولایت افغانستان
اداره هواشناسی طالبان هشدار داده است که روز جمعه در ۱۳ ولایت افغانستان بارندگی شدید همراه با خطر سیلابهای ناگهانی رخ خواهد داد.
این اداره روز پنجشنبه ۴سرطان اعلام کرد که در ولایتهای نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، میدان وردک، پروان، سمنگان، بغلان و پنجشیر بین ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر بارندگی پیشبینی شده است. همچنین در مناطق مرکزی و جنوبشرقی کشور، وزش بادهای شدید با سرعت ۵۰ تا ۸۵ کیلومتر در ساعت نیز پیشبینی میشود.
این هشدار در حالی صادر شده که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان اخیراً اعلام کرده است که در سه ماه نخست سال جاری، ۳۰۱ نفر در اثر بارندگیها و سیلابها جان باخته، ۴۰۰ نفر زخمی شده و بیش از ۱۸ هزار خانواده آسیب دیدهاند.
افغانستان در سالهای اخیر بارها شاهد سیلابهای مرگبار و خسارات گسترده به زیرساختها و زمینهای زراعتی بوده است.
کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا: مذاکرات با طالبان فقط در سطح "بحثهای عملیاتی" بوده است
مگنوس برونر، کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، گفت که مذاکرات با هیئت حکومت طالبان در سطح "فقط بحثهای عملیاتی" در مورد بازگرداندن افغانهای درگیر در جرایم بوده و هیچ امتیازی به طالبان داده نشده است.
برونر روز چهارشنبه سوم سرطان در یک نشست خبری در بروکسل گفت که نشست اخیر ادامه نشست فنی قبلی بود که در ماه جنوری در کابل برگزار شده بود.
کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اروپا افزود که در نشست روز سهشنبه ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا شرکت کرده بودند و این نشست را یک روند اداری عادی عنوان کرد.
اما عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که در دستور کار این نشست، امکان ازسرگیری خدمات قونسلی برای افغانها در اتحادیهٔ اروپا، حضور قونسلی و نیز ضرورت اقدامات اعتمادسازی شامل بوده است.
در کنار انتقادها در اتحادیه اروپا، سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله مقامها و ادارههای حقوق بشر ملل متحد نیز از این اقدام کمیسیون اروپا انتقاد کردهاند.
آنها گفتهاند که با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان، به ویژه حقوق زنان، هیئت طالبان نباید به بروکسل دعوت میشد و کشورهای اروپایی نباید افغانها را به کشوری که شاهد نقض گسترده حقوق بشر است، بازگردانند.
جرمنی چهار دیپلومات دیگر طالبان را میپذیرد؛ مرتس: هرگونه همکاری با طالبان تنها فنی است
فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی اتهامات مبنی بر عادیسازی روابط دولتش با حکومت طالبان را رد کرد و تأکید کرد که هرگونه همکاری صرفاً فنی و در راستای منافع ملی این کشور است.
به گزارش خبرگزاری "دی پی ای" جرمنی، مرتس روز چهارشنبه سوم سرطان در جلسهای در پارلمان این کشور در پاسخ به چالشی از سوی حزب سبزها، گفت: "ما در حال عادیسازی این رژیم (طالبان) نیستیم."
صدر اعظم جرمنی افزود که دولتش در پائینترین سطح فنی برای بازگرداندن اتباع مرد افغان که در جرمنی مرتکب جرایم جنایی شده اند، مشارت میکند.
خبرگزاری دی پی ای همچنان به نقل از سخنگوی وزارت خارجه جرمنی گزارش داده که قرار است چهار دیپلومات دیگر طالبان به جرمنی بروند تا به گفتۀ او، اخراجهای بیشتری به افغانستان انجام شود.
این درحالیست که روز سهشنبه بروکسل میزبان هیئت پنج نفری حکومت طالبان بود. سفری که با انتقادات گستردهای روبهرو شد.
فدراسیون فوتبال افغانستان برای تیم ملی فوتسال سرمربی جدید تعیین کرد
فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که بهمنظور تقویت تیم ملی فوتسال و ادامهٔ برنامههای توسعهای، قرارداد رسمیای را با مربی باتجربهٔ صربستانی، دیجان دیدوویچ، بهعنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال امضا کرده است.
وی جانشین مربی ایرانی، مجید رضایی، شده است که مأموریتش بهعنوان سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان در ماه می سال ۲۰۲۶ به پایان رسیده بود.
مجید رضایی در مسابقات انتخابی جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶ و همچنان رقابتهای جام ملتهای فوتسال آسیا، هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان را بر عهده داشت.
اما در ۱۸ می ۲۰۲۶، فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد که همکاری با او پایان یافته و مذاکرات برای تمدید قراردادش به نتیجه نرسیده است.
پس از آن، روند انتخاب سرمربی جدید آغاز شد.
بر اساس قرارداد جدید، دیجان دیدوویچ برای دو سال آینده هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان را بر عهده خواهد داشت.
اتحادیهٔ اروپا برای حمایت از مهاجران بازگشته در افغانستان ۲۰ میلیون یورو اختصاص میدهد
اتحادیهٔ اروپا ۲۰ میلیون یورو کمک مالی جدید به سازمان بینالمللی مهاجرت یا آی او ام اختصاص داده است تا از مهاجران بازگشته، بیجاشدگان داخلی و جوامع میزبان در افغانستان حمایت شود.
سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرده که این بودجه برای ارائهٔ خدمات اساسی، حمایت از معیشت، آموزشهای حرفهای و ادغام پایدار بازگشتکنندگان مصرف خواهد شد.
این کمک در حالی فراهم میشود که افغانستان با یکی از بزرگترین بحرانهای بشری جهان روبهرو است.
بر اساس آمار این سازمان، تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲ اعشاریه ۸ میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران و پاکستان به کشور بازگشتهاند.
ویرونیکا بوسکوویچ پوهار، شارژدافیر اتحادیهٔ اروپا در افغانستان، گفته که اتحادیهٔ اروپا به حمایت از ادغام مجدد بازگشتکنندگان متعهد است و از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۱۴۰ میلیون یورو برای رسیدگی به بحران بیجاشدگی کمک کرده است.
اتاقهای تجارت افغانستان و هند از آمادگی سرمایهگذاران هندی برای گسترش همکاریها خبر دادند
اتاق تجارت و صنایع افغانستان اعلام کرده که رهبری و اعضای اتاق تجارت هند آمادگی خود را برای همکاری تاجران و سرمایهگذاران هندی با تاجران و سرمایه گذاران افغان در بخشهای تولید دوا، لوژستیک، ترانسپورت و صنایع تولیدی ابراز کردهاند.
در خبرنامهٔ این اتاق آمده است که این تعهد از سوی اتاق تجارت هند در جریان دیدار با هیأت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان در شهر دهلی نو مطرح شده است.
بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، دو طرف دربارهٔ گسترش روابط تجارتی و اقتصادی، فرصتهای سرمایهگذاری و افزایش همکاریهای مشترک گفتگو کردهاند.
این اتاق افزوده که قرار است یک هیأت ۲۰ نفری تجارتی از هند نیز به افغانستان سفر کند و اتاق تجارت هند این سفر را تأیید کرده است.
انتظار میرود سفر این هیأت راههای تازهای را برای تقویت تجارت، سرمایه گذاری و همکاریهای اقتصادی میان دو کشور باز کند و زمینه را برای ایجاد پروژههای مشترک در بخشهای مختلف اقتصادی فراهم سازد.
پادشاه بریتانیا، چارلز سوم، از تیم ملی کریکت زنان افغانستان حمایت کرد
پادشاه بریتانیا، چارلز سوم، حمایت خود را از تیم ملی کریکت زنان افغانستان که در حال حاضر در تبعید زندگی میکند، اعلام کرد و روز چهارشنبه ۳ سرطان در کلارنس هاوس لندن با اعضای این تیم دیدار نمود.
این تیم به دلیل محدودیتها و ممنوعیتهای وضعشده بر ورزش زنان از سوی طالبان، نمیتواند به نمایندگی از افغانستان در رقابتهای رسمی بینالمللی شرکت کند.
بیشتر اعضای این تیم افغانستان را ترک کردهاند و اکنون در استرالیا زندگی می کنند.
اکیل لطیفی، یکی از اعضای تیم، گفته که آنان نمایندهٔ زنانی هستند که در افغانستان از حق ورزش محروماند.
او ابراز امیدواری کرد که روزی تیم ملی کریکت زنان افغانستان بار دیگر بتواند زیر پرچم ملی افغانستان در مسابقات بینالمللی حضور یابد.
پادشاه چارلز در حالی با این تیم دیدار کرد که اعضای آن برای انجام چند مسابقه به بریتانیا سفر کردهاند.