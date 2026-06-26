بر اساس معلومات این سازمان، در مراکز تحت حمایت داکتران بدون مرز در ولایتهای هلمند و کندهار، شمار کودکان مبتلا به سوءتغذیهٔ شدید که بین ماههای جنوری تا اپریل سال ۲۰۲۶ میلادی بستری شدهاند، در مقایسه با مدت مشابه سه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
بیشتر این بیماران، کودکان زیر یک سال هستند
در مرکز تغذیهٔ شفاخانهٔ ولایتی بُست در هلمند، تنها در چهار ماه نخست سال جاری، بیش از یکهزار و ۵۰۰ کودک مبتلا به سوءتغذیهٔ شدید بستری شدهاند؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۲، بیش از دو برابر افزایش را نشان میدهد.
در همین مدت، در مرکز درمانی کندهار نیز بیش از ۵۷۰ کودک بستری شدهاند و بیش از ۳۰۰ بیمار دیگر برای ادامهٔ درمان به سایر مراکز صحی منتقل شدهاند.
آنا لیلیا باندا، هماهنگکنندهٔ طبی سازمان داکتران بدون مرز برای جنوب افغانستان میگوید که کودکان زمانی به شفاخانه منتقل میشوند که وضعیتشان بسیار وخیم شده است.
به گفتهٔ او، این وضعیت تنها نتیجهٔ ناامنی غذایی نیست، بلکه ناشی از ضعف خدمات صحی نیز هست؛ خدماتی که باید سوءتغذیه را در مراحل ابتدایی تشخیص و درمان کند.
این در حالیست در ولایتهای جنوبی افغانستان، بهویژه کندهار، هلمند، ارزگان و زابل، کمبود خدمات صحی نیز به یک نگرانی جدی برای هزاران خانواده تبدیل شدهاست.
یک باشنده ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند به رادیوآزادی گفته است که خواهرهمسرش که ۲۵ سال سن داشت هنگام زایمان جان باخت.
او که نخواست نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که در مناطق دوردست، بهویژه در ولسوالی آنان، بیماران و بهخصوص زنان باردار پیش از رسیدن به مراکز صحی جان میدهند:
اینجا هم کودکان و هم مادران، زنان خانواده ما هنگام ولادت با مشکلات شدید روبهرو هستند
زنان خانواده ما مثال خوبی اند و اینجا نزدیکان دور و بر ما هم چنین وضعیتی دارند، اینجا فقط به نام داکتر وجود دارد، نه دوا و درمان است و نه قابله و داکتر زن. در خانواده و اطراف ما چندین مورد بوده که هم مادر و هم طفل جان دادهاند."
سازمان داکتران بدون مرز میگوید کاهش کمکهای بینالمللی، خشکسالیهای پیدرپی، مشکلات در رساندن مواد غذایی و افزایش بهای مواد خوراکی از عوامل اصلی این بحران هستند.
بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون، به دلیل کمبود بودجه، ۴۴۵ مرکز صحی تعطیل شده یا فعالیتهای آن متوقف شده است که در میان آنها، ۲۰۳ تیم سیار صحی و تغذیهای نیز شامل هستند.
این سازمان همچنین تأکید کرده که سوءتغذیهٔ مادران نیز بهطور مستقیم بر سلامت کودکان تأثیر میگذارد، زیرا بسیاری از مادران غذای کافی برای تغذیهٔ مناسب کودکان خود در اختیار ندارند.
داکتران بدون مرز در حال حاضر در ولایتهای بامیان، هلمند، هرات، بلخ، کندهار، خوست و کندز پروژههای صحی را اجرا میکند.
بر اساس آمار این سازمان، در سال ۲۰۲۵، مجموعاً ۹ هزار و ۳۸۸ کودک مبتلا به سوءتغذیه در مراکز تغذیهٔ این سازمان درمان شدهاند و ۳ هزار و ۱۶۶ کودک دیگر نیز در برنامههای تغذیهٔ آنها شامل شدهاند.