جیدی ونس گفت اگر ایران در مورد نحوه اجرای یادداشت تفاهم، مشکل یا نگرانیای دارد، "میتواند تیلیفون را برداشته و گفتوگو کند."
معاون رئیسجمهور امریکا در شبکۀ ایکس نوشت: "ایران توافق آتشبس را امضا کرده است و ما هم به آن متعهد بودهایم."
در همین حال سپاه پاسداران ایران از حمله به مواضع امریکا در منطقه خبر داد.
در پی حملۀ امریکا به انبار موشکی و پهبادها و تاسیسات راداری ایران در جنوب این کشور، سپاه پاسداران مدعی شده که مواضع نیروهای امریکایی را در منطقه هدف قرار داده است.
نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیۀ کوتاه خود تأکید کرده که در صورت تکرار حملات امریکا، "پاسخ سپاه گستردهتر خواهد بود."
ادعای سپاه هنوز از سوی فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) یا منابع مستقل دیگر تأیید یا تکذیب نشده است.
پیشتر فرماندهی مرکزی نیروهای امریکایی (سنتکام) در منطقه شرقمیانه، اعلام کرده بود که جنگندههای امریکایی انبارهای موشک و پهپاد ایران را به همراه یک تأسیسات رادار در سواحل جنوبی ایران هدف قرار دادهاند.
سنتکام در بیانیه خود گفته بود که این حملات در پاسخ به حمله پهپادی ایران به یک کشتی تجاری سنگاپوری در تنگه هرمز انجام شده است.
وزارت خارجه ایران روز شنبه در بیانیهای حملات امریکا را بهشدت محکوم کرد.
با این حال در بیانیه وزارت خارجه ایران به موضوع حمله پهپادی به کشتی تجاری در تنگه هرمز هیچ اشارهای نشده است.
این وزارت تنها امریکا را به نقض "آشکار" تفاهمنامه اسلامآباد برای پایان جنگ میان دو کشور متهم کرده است.
اندکی پیش از حملۀ جنگندههای امریکایی به مواضع ایران در شامگاه جمعه، دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، ایران را به پرتاب دستکم ۴ پهپاد تهاجمی به سمت کشتیهای عبوری در تنگۀ هرمز متهم کرد و گفت نیروهای امریکایی سه فروند از این پهپادها را رهگیری و ساقط کردهاند.
دونالد ترمپ با انتشار مطلبی در شبکۀ اجتماعی خود موسوم به "تروث سوشال"، این اقدام ایران را "نقض احمقانۀ توافق آتشبس" توصیف کرد.
رئیسجمهور امریکا هشدار داده بود که "خیلی زود واکنش امریکا به این اقدام را خواهید دید."