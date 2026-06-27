پنج نفر در اثر سیلاب و طوفان در افغانستان جان باختند

اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان می‌گوید در اثر حوادث طبیعی در چند ولایت افغانستان، پنج نفر جان باخته‌اند.

یوسف حماد، سخنگوی این اداره روز شنبه (۶ سرطان) با نشر ویدیویی گفته است که در دو روز گذشته در ولایت‌های کابل، زابل، قندهار، سمنگان، تخار، ننگرهار، لغمان و کنر، طوفان، سیلاب و بارندگی شدید باعث خسارات و تلفات شده است.

به گفته او، این حوادث ۳۰ خانه، ۱۵ دکان، ۸۶ کیلومتر سرک، یک پل و یک شبکه آب‌رسانی را تخریب کرده است.

همچنان بیش از ۲ هزار جریب زمین زراعتی و ۲۸۵ تخته سولر آفتابی از بین رفته‌اند. در کنار آن، ۶ موتر نیز در اثر سیلاب نابود شده است.

در مجموع ۱۹۹ خانواده از این رویدادها متاثر شده‌اند.

این اداره همچنان گفته است که از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۳۱۴ نفر در افغانستان بر اثر حوادث طبیعی جان باخته و ۳۹۷ نفر زخمی شده‌اند.

افغانستان از کشورهایی است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب می‌بیند.