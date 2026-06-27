افغانستان
پنج نفر در اثر سیلاب و طوفان در افغانستان جان باختند
اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید در اثر حوادث طبیعی در چند ولایت افغانستان، پنج نفر جان باختهاند.
یوسف حماد، سخنگوی این اداره روز شنبه (۶ سرطان) با نشر ویدیویی گفته است که در دو روز گذشته در ولایتهای کابل، زابل، قندهار، سمنگان، تخار، ننگرهار، لغمان و کنر، طوفان، سیلاب و بارندگی شدید باعث خسارات و تلفات شده است.
به گفته او، این حوادث ۳۰ خانه، ۱۵ دکان، ۸۶ کیلومتر سرک، یک پل و یک شبکه آبرسانی را تخریب کرده است.
همچنان بیش از ۲ هزار جریب زمین زراعتی و ۲۸۵ تخته سولر آفتابی از بین رفتهاند. در کنار آن، ۶ موتر نیز در اثر سیلاب نابود شده است.
در مجموع ۱۹۹ خانواده از این رویدادها متاثر شدهاند.
این اداره همچنان گفته است که از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۳۱۴ نفر در افغانستان بر اثر حوادث طبیعی جان باخته و ۳۹۷ نفر زخمی شدهاند.
افغانستان از کشورهایی است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب میبیند.
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وقوع زمینلرزه در افغانستان و پاکستان؛ ۲۰ تن در ایالت بلوچستان زخمی شدند
زمینلرزهای به بزرگی ۶ درجه ریشتر روز شنبه منطقه هندوکش افغانستان را لرزاند. به گفته مرکز لرزهنگاری اروپا و مدیترانه، لرزش این زمینلرزه در کابل و بخشهایی از پاکستان نیز احساس شده است.
اداره ملی مدیریت حوادث طالبان اعلام کرده که تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی دریافت نشده، اما بررسیها ادامه دارد.
همزمان، زمینلرزهای به بزرگی ۵.۴ درجه نیز بخشهایی از پاکستان را تکان داد. مقامهای پاکستانی گفتهاند که در ولسوالی موسیخیل ایالت بلوچستان بیش از ۲۰ نفر زخمی شده و حدود ۱۲۵ خانه آسیب دیدهاند.
شهباز شریف صدراعظم پاکستان، ضمن ابراز تأسف از خسارات وارده، به نهادهای مسئول دستور داده است تا کمکرسانی فوری به آسیبدیدگان را آغاز کنند.
تلویزیون تمدن خواستار آزادی دو کارمند بازداشتشده خود شد
تلویزیون تمدن ادعا می کند که محمد رحمتی، مدیرمسئول این رسانه، و محمدرضا احسانی، از کارمندان آن، به دستور وزارت عدلیه طالبان از شش روز پیش در بازداشت به سر میبرند.
در اعلامیهای که این رسانه در صفحه فیسبوک خود روز شنبه ششم سرطان نشر کرده آمده که این افراد بدون حکم محکمه، بدون اعلام اتهام و در زندان انفرادی طالبان نگهداری میشوند و از نهادهای مسئول خواسته است آنان را فوراً آزاد کنند.
در این اعلامیه همچنین آمده است که وضعیت صحی محمد رحمتی برای ادامه بازداشت مناسب نیست.
تا زمان نشر این خبر، مقامهای طالبان درباره این ادعاها واکنشی نشان ندادهاند.
تلویزیون تمدن پیشتر نیز اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی طالبان به دفتر مرکزی این رسانه در کابل یورش برده و نشرات آن را متوقف کردهاند.
پیش از این محمدجواد محسنی، رئیس این رسانه گفته است که این پرونده مربوط به ادعای ساختوساز بر زمین دولتی است و در محکمه ویژه تحت بررسی قرار دارد.
کمیته حفاظت از خبرنگاران (CPJ) نیز این اقدامات را نگرانکننده خوانده و از طالبان خواسته است اجازه دهند تلویزیون تمدن بدون مداخله به فعالیت خود ادامه دهد.
برنامه جهانی غذا: ۱۳.۸ میلیون افغان با ناامنی شدید غذایی روبهرو هستند
برنامه جهانی غذای ملل متحد (WFP) هشدار داده است که در حال حاضر ۱۳.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحرانی یا اضطراری مواجهاند و اگر گذرگاههای پاکستان همچنان بسته بماند، در شش ماه آینده ۲.۳ میلیون نفر دیگر به ارقام اضافه خواهد شد.
این اداره ملل متحد روز جمعه پنجم سرطان در گزارشی گفته که پس از بسته شدن مسیرهای تجاری پاکستان، ایران به مسیر اصلی تجارت افغانستان تبدیل شده و اکنون حدود ۶۰ درصد تجارت این کشور از طریق ایران انجام میشود.
برنامه جهانی غذا میگوید، طولانیتر و پرهزینهتر بودن مسیرهای جایگزین باعث افزایش بهای مواد غذایی، سوخت و محصولات زراعتی در افغانستان شده است.
این اداره همچنین هشدار داده که به دلیل کمبود شدید بودجه، امسال تنها خواهد توانست کمتر از یکسوم ۳.۷ میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیۀ حاد را تحت درمان قرار دهد.
محکمهٔ عالی پرتگال دوسیهٔ قتل مهاجر افغان را برای محاکمهٔ دوباره ارجاع داد
محکمهٔ عالی پرتگال دستور بررسی مجدد دوسیهٔ عبدالبشیر، یک مهاجر افغان را صادر کرده است؛ فردی که گفته میشود در سال ۲۰۲۳ در مرکز اسماعیلیه در لیسبون، دو زن را به قتل رسانده بود.
این محکمه گفته که برای ارزیابی وضعیت روانی او باید یک معاینهٔ مشترک روانی و روانشناختی جدید انجام شود تا مشخص گردد که آیا او در زمان ارتکاب جرم مسئولیت کیفری داشته یا خیر.
عبدالبشیر ۳۱ ساله، سال گذشته به اتهام قتل دو زن به ۲۵ سال زندان محکوم شده بود، اما سارنوالی استدلال کرده است که او دچار بیماری روانی است و باید به جای زندان تحت درمان ویژه قرار گیرد.
بر اساس تصمیم جدید محکمه، تنها دربارهٔ مسئولیت کیفری و نوع مجازات او تصمیم نهایی گرفته خواهد شد و اصل اتهام قتل مورد بررسی دوباره قرار نمی گیرد.
برنامهٔ ملی مبارزه با پولیو: واکسین بهموقع کودکان یگانه راه مؤثر برای جلوگیری از پولیو است
برنامهٔ ملی مبارزه با پولیو یا فلج کودکان در افغانستان از خانوادهها خواسته که به کودکان خود واکسین پولیو را بهموقع بدهند و در کمپاینهای واکسیناسیون بهگونهٔ فعال اشتراک کنند.
این برنامه روز جمعه ۵ سرطان در اعلامیهای گفت که واکسین پولیو کودکان را در برابر بیماری فلجکننده و سایر مشکلات جدی صحی محافظت میکند و برای ریشهکن کردن این بیماری، همکاری مردم ضروری است.
افغانستان و پاکستان هنوز دو کشوری در جهان هستند که ویروس پولیو در آنها بهطور کامل از بین نرفته است.
مقامهای صحی تأکید میکنند که برای مصونیت کامل، کودکان باید تمام دوزهای توصیهشدهٔ واکسین پولیو را دریافت کنند.
قزاقستان هیئت از داکتران متخصص را به افغانستان اعزام کرد
قزاقستان در ادامهٔ کمکهای بشردوستانه، هیئت از داکتران متخصص را به افغانستان اعزام کرده تا در شفاخانههای افغانستان به بیماران خدمات طبی و جراحی ارائه کنند.
وزارت صحت قزاقستان روز جمعه ۵ سرطان اعلام کرد که این هیئت شامل متخصصان ارتوپیدی، تروما یا آسیب جسمی، قلب، طب اطفال، جراحی عمومی، یورولوژی، امراض سینه و اپیدمیولوژی است.
این وزارت افزوده که همزمان با اعزام این هیئت، قزاقستان ۳۱۸ اعشاریه ۸ تُن متریک کمکهای بشردوستانه نیز به افغانستان فرستاده است.
این کمک ها برای رفع نیازهای صحی و بشردوستانه اختصاص یافته است.
سازمان جهانی صحت: به حمایت از درمان اعتیاد در افغانستان ادامه میدهیم
سازمان جهانی صحت دبلیو اچ او اعلام کرده که به حمایت خود از برنامههای پیشگیری و درمان افراد مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان ادامه خواهد داد.
این سازمان روز جمعه ۵ سرطان، همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، در اعلامیهای گفت که در حال حاضر از ۱۱ مرکز درمان اعتیاد و ۱۱ تیم صحی سیار در ۱۰ ولایت افغانستان حمایت میکند.
به گفتهٔ این سازمان، این مراکز خدمات درمان اعتیاد، خدمات صحت روانی و مراقبتهای بازتوانی را ارائه میکنند.
سازمان جهانی صحت افزوده که مراکز درمانی و تیمهای صحی سیار در کابل، کندهار و هلمند نیز فعال هستند و این سازمان از طریق آموزش کارکنان صحی، برنامههای درمان اعتیاد را نیز تقویت میکند.
سه مهاجر افغان در ساحل بحیره کسپین ایران غرق شدند
مقامهای کمک و نجات ایران اعلام کردهاند که سه مهاجر افغان در ساحل بحیره کسپین غرق شدهاند و یک تن دیگر نیز هنوز ناپدید است.
به گفتهٔ مقامها، دستکم ۱۵ شهروند افغان با وجود این که آب و هواطوفانی بودن وارد آب شده بودند.
افراد جانباخته ۱۲، ۱۴ و ۲۵ ساله بودند و عملیات جستجو برای یافتن فرد ناپدید شده تا روز جمعه همچنان ادامه داشت.
مقامها افزودهاند که این افراد به منطقهای از ساحل رفته بودند که به دلیل جریان شدید آب، شنا کردن در آن ممنوع است.
ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر: «مواد مخدر هنوز یک چالش جدی است.»
سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر میگوید این سازمان در کنار مردم افغانستان برای مقابله با چالشهای مواد مخدر، تهدیدهای نو و یافتن راهحلها ایستاده است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) روز جمعه در صفحه ایکس خود با نشر یک اعلامیه تأکید میکند که فعالیتهایش بر پیشگیری، درمان و بازتوانی متمرکز است و در عین حال از جوامعی حمایت میکند که از تغییر سیاستها در زمینه کشت کوکنار آسیب دیدهاند.
پولیاک اوکهسیری، مسئول این دفتر در افغانستان، میگوید: «مشکل مواد مخدر هنوز یک چالش جدی است، زیرا بسیاری از مردم، بهویژه در مناطق روستایی، هنوز به خدمات باکیفیت پیشگیری، درمان و بهبود دسترسی ندارند.»
او میافزاید که در افغانستان مصرف مواد مخدر بهگونه فزاینده از مواد سنتی مانند چرس و تریاک به مواد مصنوعی مانند متامفتامین (شیشه) و تابلیت K در حال تغییر است.
پس از آنکه حکومت طالبان در اپریل ۲۰۲۲ ممنوعیت کامل بر کشت و تجارت کوکنار در افغانستان وضع کرد، کشت کوکنار در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۵ درصد کاهش یافت. بر اساس معلومات UNODC، در سال ۲۰۲۵ نیز کشت کوکنار نسبت به سال قبل ۲۰ درصد دیگر کاهش یافته و به پایینترین سطح تاریخی رسیده است.