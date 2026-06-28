ادامه حملات متقابل امریکا و ایران؛ ترمپ از «تکمیل مأموریت» هشدار داد

این حملات در حالی انجام شده که آتشبس شکننده در شرق میانه بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار گرفته و دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، نیز جمهوری اسلامی ایران را به نابودی تهدید کرده است.
ترمپ با اشاره به تازهترین حملات علیه مواضعی در جنوب ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» نوشت: «طیارههای ایالات متحده لحظاتی پیش انبارهای راکت، طیارههای بیسرنشین و همچنین سایتهای راداری ساحلی ایران را به دلیل نقض دوباره توافق آتشبس هدف قرار دادند. »
او افزود: «کاملاً ممکن است که آنها هرگز درس نگیرند. شاید زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم منطقی عمل کنیم و ناچار شویم مأموریتی را که با موفقیت آغاز کردیم، از راه نظامی به پایان برسانیم. اگر چنین شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) نیز در بیانیهای اعلام کرد که نیروهایش بامداد یکشنبه ۲۸ جون، در واکنش به حمله یک روز پیش ایران به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، چندین هدف را در داخل ایران هدف قرار دادهاند.
سنتکام گفت که به دستور رئیسجمهور امریکا، این حملات پس از آن انجام شد که «به ایران فرصت داده شده بود تا به آتشبس پایبند بماند»، اما به گفتۀ سنتکام تهران با حمله یک طیاره بیسرنشین انتحاری به نفتکش «کیکو» با پرچم پاناما، که حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت خام بود و در نزدیکی تنگه هرمز حرکت میکرد، این توافق را نقض کرد.
ساعاتی بعد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که در واکنش به این حملات، بامداد یکشنبه، راکتها و طیارههای بیسرنشین را به سوی مراکز مرتبط با ایالات متحده شلیک کرده است. کویت و بحرین نیز از حملات راکتی به قلمرو خود خبر دادند.
سپاه پاسداران ادعا کرده است که در یک عملیات مشترک راکتی و طیارههای بیسرنشین، پایگاه علیالسالم امریکا در کویت و مقر ناوگان پنجم نیروی بحری ایالات متحده در بندر سلمان بحرین را هدف قرار داده است.
در بیانیه سپاه آمده است که این عملیات بین ساعت دو تا سه بامداد انجام شده و هشت زیرساخت مهم نظامی امریکا در این دو پایگاه «منهدم» شدهاند. این ادعا تاکنون از سوی منابع مستقل یا مقامهای امریکایی تأیید نشده است.
همزمان، یک مقام امریکایی بامداد یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که ایران چندین راکت و طیاره بیسرنشین را به سوی کشورهای همسایه، از جمله بحرین و کویت، شلیک کرده است.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت وضعیت همچنان در حال تغییر است، اما تاکنون هیچ گزارشی از تلفات نیروهای امریکایی یا خسارت قابل توجه به تأسیسات ایالات متحده در شرق میانه دریافت نشده است.
سپاه پاسداران همچنین هشدار داد که هرگونه «نقض آتشبس» باعث خواهد شد «تمام روندهای دیپلماتیک جاری به گونه کامل متوقف شود.»
در ۱۵ جون ۲۰۲۶، مقامهای ایالات متحده و ایران اعلام کردند که به یک توافق ابتدایی بر سر یک چارچوب مشترک دست یافتهاند؛ توافقی که هدف آن تمدید آتشبس، بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به درگیریها در لبنان است.
ایران و ایالات متحده پیش از این گفتند که در روزهای آینده مذاکرات فنی خود را در سوئیس از سر خواهند گرفت.
با این حال، آتشبس همچنان شکننده باقی مانده و هر یک از طرفها، طرف مقابل را به نقض آن متهم میکند.