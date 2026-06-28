حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که هزینهٔ ساخت این جاده بیش از ۸۴۸ میلیون افغانی خواهد بود که از بودجهٔ دولتی تأمین میشود و اجرای آن با سکتور خصوصی قرارداد شده است.
شماری از باشندگان ننگرهار از آغاز کار این پروژه ابراز خرسندی میکنند، اما میگویند که کار ساخت این جاده بارها آغاز شده و هر بار ناتمام مانده است.
آنان تأکید میکنند که نیاز است تا این بار کار پروژه تا مرحلهٔ تکمیل ادامه یافته و متوقف نشود.
نورالله، یکی از باشندگان شهر جلالآباد به رادیو آزادی گفت:
بارها کار آن آغاز شده، اما هیچگاه به پایان نرسیده است. نمیدانیم مشکل در کجاست.
"اگر دروغ نگویم، از زمانی که خوب و بد را شناختهام، این جاده به همین وضعیت خراب و ویران باقی مانده است. بارها کار آن آغاز شده، اما هیچگاه به پایان نرسیده است. نمیدانیم مشکل در کجاست."
فهیمگل، یکی دیگر از باشندگان این شهر، نیز به رادیو آزادی گفت:
"اکنون تنها یک لین جاده وجود دارد و رفتوآمد و ازدحام در آن بسیار زیاد است. رویدادهای ترافیکی نیز رخ میدهد. امیدواریم این بار کار این جاده به پایان برسد."
مسیر جلالآباد –تورخم نه تنها برای ترانزیت اهمیت دارد، بلکه شهرک تورخم و دوازده ولسوالی را نیز به جلالآباد وصل میکند و از جمله جادههای پررفتوآمد ولایت ننگرهار به شمار میرود.
در حال حاضر تنها یک جاده یکطرفه وجود دارد که برخی بخشهای آن نیز تخریب شده است، این مسیر پررفت و آمد، به دلیل ازدحام وسایط نقلیه و بیاحتیاطی رانندگان، بارها شاهد رویدادهای مرگبار ترافیکی بوده است.
دینمحمد، یکی از رانندگان مسیر جلالآباد – تورخم، به رادیو آزادی گفت:
"اگر لین دوم ساخته شود، نه تنها ازدحام ترافیکی کاهش خواهد یافت، بلکه از رویدادهای مرگبار ترافیکی نیز جلوگیری خواهد شد و افغانستان در بخش تجارت نیز سود گستردهای خواهد برد."
کار ساخت لین دوم جاده جلالآباد – تورخم که در گذشته در برخی منابع به نام جاده "تورخم – جلالآباد" نیز یاد شده نخستین بار در سال ۲۰۰۸ از سوی پاکستان آغاز شد و مقامات آن کشور متعهد به تکمیل آن شده بودند، اما پس از مدتی به دلایل نامشخص متوقف شد، سپس در سال ۲۰۱۳ نیز بخشی از کار این جاده از سر گرفته شد، اما پس از مدتی دوباره متوقف شد.
در دوران حکومت پیشین جمهوری نیز مقامهای وقت بارها برای ساخت جاده "جلالآباد – تورخم"، وعده دادند، اما نتوانستند آن را تکمیل کنند.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان حدود ده روز قبل گفته که کار ساخت این جاده ۲۲ ماه زمان خواهد برد؛ اما شماری مردم با توجه به تجربه چندین بار آغاز و توقف این پروژه در گذشته، میگویند باید دید که این بار وعدهها عملی میشوند یا خیر.