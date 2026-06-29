حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، دوشنبه۸ سرطان، در صفحه ایکس خود جزئیات تلفات ناشی از حملات پاکستان بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را منتشر کرده و گفته است که در میان کشته‌شدگان و زخمی‌ها، زنان و کودکان نیز شامل هستند.

او نوشته است: "در قریه مندوخیل ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا، در نتیجه بمباران یک خانه مسکونی توسط جت‌های جنگی پاکستان، یک مرد سالخورده و یک کودک کشته و شماری از اعضای خانواده‌اش زخمی شدند. سپس زمانی که باشندگان محل برای نجات قربانیان گردهم آمده بودند، این منطقه برای بار دوم هدف بمباران قرار گرفت که در نتیجه آن ۲۸ تن از باشندگان محل کشته و ۱۵۸ تن دیگر زخمی شدند."

فطرت همچنین درباره تلفات در ولایت پکتیکا نوشته است: "در قریه ولوست ولسوالی گیان، یک خانه مسکونی هدف بمباران قرار گرفت که در نتیجه آن شش تن، که بیشتر آنان زنان و کودکان بودند، کشته شدند."

به گفته معاون سخنگوی حکومت طالبان، در قریه برولو ولسوالی منوره ولایت کنر نیز خانه یک فرد ملکی هدف بمباران قرار گرفته است که هرچند تلفات جانی نداشته، اما این خانه به‌گونه کامل ویران شده و خسارات مالی برجا گذاشته است.

او افزوده است که در مجموع، در این حملات سه خانه به‌گونه کامل تخریب شده‌اند.

در شماری از ویدیوهایی که رادیو آزادی از شفاخانه‌های این ولایت‌ها دریافت کرده است، مردان، زنان و کودکانی دیده می‌شوند که زخمی هستند و کارکنان صحی به درمان آنان مشغول‌اند. رادیو آزادی به‌گونه مستقل نتوانسته است صحت این ویدیوها را تأیید کند.

در همین حال، مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که در عملیات زمینی و حملات هوایی در نزدیکی خط دیورند، ۲۹ فرد مسلح را کشته‌اند.

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده، نوشته است که این عملیات در پاسخ به حملات متعدد گروه‌های مسلح در سراسر پاکستان آغاز شده است.

او نوشته است: "در حملات هوایی دقیق، سه هدف در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر از بین برده شد."

پاکستان این عملیات را یک روز پس از آن انجام داد که افراد مسلح مجهز به سلاح و مواد انفجاری بر مرکز نیروهای ویژه رینجرز در شهر کراچی حمله کردند؛ حمله‌ای که در نتیجه آن سه سرباز پاکستانی کشته شدند. نیروهای امنیتی پاکستان ادعا کردند که در درگیری متقابل، سه مهاجم را کشته و یک مهاجم دیگر را که به گفته اردوی پاکستان تبعه افغانستان است، زنده بازداشت کرده‌اند.

گروه «جماعت‌الاحرار» که یکی از شاخه‌های منشعب تحریک طالبان پاکستان (TTP) است، مسئولیت حمله بر کراچی را بر عهده گرفته است.

پاکستان در سال‌های اخیر با افزایش حملات علیه پولیس و نیروهای امنیتی روبه‌رو بوده است. مقام‌های پاکستانی بیشتر این حملات را به تحریک طالبان پاکستان (TTP) و گروه‌های هم‌پیمان آن نسبت می‌دهند و حکومت طالبان در افغانستان را متهم می‌کنند که به رهبران و اعضای این گروه‌ها در افغانستان پناه داده است؛ اتهامی که حکومت طالبان همواره آن را رد کرده است.