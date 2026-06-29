جهان
سازمان جهانی صحت: در حدود یک هفته بیش از ۱۳۰۰ مرگ مرتبط با گرمای شدید در اروپا ثبت شده است
بر اساس آمار سازمان جهانی صحت (WHO) که روز یکشنبه ۲۸ جون نشر شد، از ۲۱ جون به این سو به دلیل موج گرمای بیسابقه، بیش از ۱۳۰۰ مرگ مرتبط با موج گرما در اروپا ثبت شده است.
تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس این سازمان در صفحۀ ایکس خود نوشت که استرس گرمایی یک "قاتل خاموش" است. او از کشورهای اروپایی خواست تا برای محافظت از سلامت در مواجهه با تغییرات اقلیمی، "برنامههای عملی سلامت گرما" را اجرا کنند.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشترین مرگ و میر ناشی از گرما در فرانسه ثبت شده است، جایی که از ۲۴ جون تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر که اکثراً بالای ۶۵ سال بودند، جان خود را از دست دادهاند.
بسیاری از کشورهای اروپایی دمای بیسابقهای را ثبت کردهاند. دما در بخش شمالی پراگ، پایتخت جمهوری چک، به ۴۱.۹ درجه سانتیگراد و در جرمنی به ۴۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
یک مقام امریکایی: مذاکرات ایران و امریکا ادامه مییابد
یک مقام امریکایی در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارشهای رسانهای را تأیید کرد که میگویند ایالات متحده و ایران توافق کردهاند حملات متقابل را متوقف کنند، بار دیگر برای مذاکره دیدار کنند و اجازه دهند کشتیرانی بهطور امن در تنگه هرمز جریان داشته باشد.
این مقام امریکایی بامداد دوشنبه گفت: "گفتوگوهای فنی قرار است درباره همه بخشهای تفاهمنامه ادامه پیدا کند. دو طرف فعلاً عقب میایستند و کشتیها میتوانند آزادانه از تنگه عبور کنند."
پیشتر ویبسایت اکسیوس و خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از مقامهای امریکایی چنین گزارشی داده بودند، اما اکسیوس افزوده بود که دو طرف قصد دارند روز سهشنبه در دوحه، پایتخت قطر دیدار کنند.
خبرگزاری جرمنی نیز به نقل از یک مقام ارشد دولت امریکا گزارش داد که واشنگتن انتظار دارد گفتوگوهای بیشتری در روزهای آینده انجام شود. محل این گفتوگوها اعلام نشده است.
این مقام به خبرگزاری جرمنی گفت: "هیچ چیز لغو نشده است."
تهران اظهارنظری نکرده و موضع آن درباره ادامه مذاکرات تا زمان نشر این خبر روشن نیست.
شمار قربانیان زلزلههای مرگبار در وینزویلا به ۱۴۳۰ نفر رسید
آمار تازه روز یکشنبه ۷ سرطان پس از آن منتشر شد که اجساد شماری از قربانیان زلزلههای مرگبار در وینزویلا از زیر آوار و تودههای خاک بیرون کشیده شدند.
هزاران نفر همچنان ناپدید هستند، زیرا در شهرهای مختلف ساختمانهای زیادی فروریختهاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان زمینشناسی امریکا تخمین زده که ممکن است بیش از ۱۰ هزار نفر در این زلزلهها جان باخته باشند.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده کمکهای اضطراری اعلام کردهاند و تیمهای امدادی بینالمللی در محل حضور دارند.
چهارشنبه گذشته، دو زلزله به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ درجه ریشتر چندین شهر وینزویلا، از جمله پایتخت این کشور، کاراکاس را لرزاند.
اسرائیل دو روز بعد از امضای توافقنامه با لبنان حملات خود به این کشور را از سر گرفت
رسانههای دولتی لبنان روز یکشنبه ۷ سرطان خبر دادند که اسرائیل دو روز بعد از امضای توافقنامه با لبنان حملات خود به این کشور را از سر گرفت.
این حملات یک روز پس از آن انجام شد که به گفته وزارت صحت لبنان، یک نفر در حمله هوایی اسرائیل به جنوب این کشور کشته شد.
اردوی اسرائیل اعلام کرد که اعضای حزبالله را در نزدیکی منطقه امنیتی مورد ادعای خود هدف قرار داده است؛ منطقهای که تا عمق ۱۰ کیلومتری خاک لبنان امتداد دارد.
حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی امریکا و اسرائیل به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی اش را، نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.
خبرگزاری دولتی لبنان نیز از وقوع چندین حمله هوایی در روز یکشنبه خبر داد.
اردوی اسرائیل نیز اعلام کرد که یکی از نظامیان این کشور در نبرد در جنوب لبنان کشته شده.
جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، روز شنبه به دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا گفت که کشورش مسئولیتهای خود را برای اجرای توافقنامه چارچوبی که روز جمعه پس از پنج دور مذاکره در واشنگتن امضا شد، بر عهده خواهد گرفت.
این توافقنامه سهجانبه با هدف هموار کردن مسیر صلح میان اسرائیل و لبنان تنظیم شده است.
بر اساس این توافق، خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی لبنان مشروط به آن است که دولت لبنان گروه حزبالله را خلع سلاح کند.
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل، این توافق را تاریخی توصیف کرد.حزبالله از آغاز با مذاکرات با اسرائیل مخالفت کرده و این توافق را نیز رد می کند.
در پی سقوط یک هلیکوپتر در شرق عربستان سعودی ۱۴ نفر کشته شدند
وزارت انرژی عربستان روز یکشنبه ۷ سرطان اعلام کرد که یک هلیکوپتر مربوط به شرکت دولتی نفتی آرامکو در منطقه راس تنوره سقوط کرده است.
وزارت انرژی عربستان مشخص نکرده که آیا این هلیکوپتر به دلیل یک حادثه سقوط کرده یا در نتیجه یک حمله احتمالی ایران.
ایران در جریان درگیریهای جاری چندین بار تأسیسات نفتی عربستان را هدف قرار داده که شامل پالایشگاه و ذخایر راس تنوره و شیبه نیز میشود.
در مرحله حذفی جام جهانی فوتبال، امشب تیمهای افریقای جنوبی و کانادا با هم بازی دارند
تیم های کانادا و افریقای جنوبی پس از آنکه در مرحله گروهی هر کدام یک پیروزی، یک شکست و یک مساوی کسب کردند، به مرحله حذفی راه یافتند.
بازیهای مرحله حذفی جام جهانی از روز یکشنبه گذشته آغاز شده و ۳۲ تیم برتر در آن رقابت میکنند.
روز دوشنبه ۸ سرطان در مرحله حذفی، تیمهای برازیل و جاپان مقابل هم قرار خواهند گرفت.
برازیل و جاپان آخرین بار در سال ۲۰۲۵ با هم روبهرو شده بودند که آن بازی را جاپان ۳ بر ۲ برنده شده بود.
در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، برازیل دو بازی را برده و یک بازی را مساوی کرده است، اما جاپان تنها یک پیروزی داشته و دو بازی دیگر را مساوی کرده است.
موج گرمای کمسابقه در اروپا؛ رکورد گرما در چند کشور از جمله جرمنی و چک شکسته شد
موج گرمای کمسابقهای که طی روزهای اخیر بخش بزرگی از اروپا را فرا گرفته، روز شنبه ششم جوزا به حرکت خود بهسوی شرق این قاره ادامه داد. همزمان، رکورد گرمای هوا در چندین کشور از جمله جرمنی، جمهوری چک، سوئیس و دنمارک شکسته شد.
دمای هوا در برخی مناطق اروپا از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر رفت و حدود ۱۹۳ میلیون نفر روز شنبه دمای بیش از ۳۵ درجه را تجربه کردند.
سازمان هواشناسی جرمنی اعلام کرد دمای هوا در شرق این کشور به ۴۱.۵ درجه سانتیگراد رسیده که بالاترین دمای ثبتشده در تاریخ جرمنی است. در جمهوری چک نیز دمای ۴۰.۶ درجه سانتیگراد در مرکز هواشناسی در شمال پراگ رکورد جدیدی برای این کشور به ثبت رساند.
سوئیس نیز برای سومین روز پیاپی رکورد گرمترین روز ماه جون را شکست و دمای هوا در شهر بازل به ۳۹ درجه سانتیگراد رسید. در دنمارک نیز دمای ۳۷ درجه سانتیگراد، بالاترین دمای ثبتشده از زمان آغاز اندازهگیریهای رسمی در سال ۱۸۷۴ بود.
دمای حدود ۴۰ درجه برای بخشهای عمدهای از اروپا یک پدیدهٔ کمسابقه و بحرانزا است، زیرا بسیاری از شهرها، ساختمانها، شبکههای حملونقل و حتی شفاخانهها برای چنین گرمایی طراحی نشدهاند.
گرمای شدید، علاوه بر بخش درمان، زیرساختهای حملونقل را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
حمله بر کمپ رینجرز در کراچی؛ سه سرباز پاکستانی کشته شدند
اردوی پاکستان اعلام کرده است که در حمله افراد مسلح بر یک پایگاه نیروهای ویژه ایالت سند در شهر کراچی، روز شنبه ۶ سرطان، سه سرباز کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
اردوی پاکستان در اعلامیهای مدعی شده است که افراد وابسته به گروه «جماعتالاحرار»، یکی از شاخههای تحریک طالبان پاکستان (TTP)، ابتدا مواد انفجاری را در دروازه کمپ رینجرز در منطقه گلستان جوهر کراچی منفجر کردند و سپس بر نیروهای امنیتی آتش گشودند.
خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که آنان نخست صدای یک انفجار شدید را شنیدند و سپس صدای تیراندازی را در نزدیکی یکی از شاهراههای مهم شهر، جایی که چندین پوهنتون و اداره هواشناسی پاکستان نیز در آن موقعیت دارد، شنیدند.
اردوی پاکستان افزوده است که در این درگیری سه مهاجم کشته شدند و فرد چهارم که به ادعای این نهاد تبعه افغانستان است، زنده بازداشت شده است.
این حمله، بزرگترین رویداد امنیتی در کراچی از ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴ به اینسو خوانده شده است؛ زمانی که در حملهای بر کاروان شهروندان چینی، دو تبعه چین کشته شدند.
بریتانیا مسیرهای قانونی جدیدی برای پذیرش پناهجویان ایجاد میکند
وزارت داخله بریتانیا اعلام کرده است که تا پایان سال جاری میلادی، مسیرهای قانونی جدیدی را برای پذیرش پناهجویان راهاندازی خواهد کرد.
بر اساس این برنامه، سازمانهای اجتماعی و برخی دانشگاههای مورد تأیید میتوانند از پناهندگان حمایت کرده و زمینه انتقال آنان به بریتانیا را فراهم کنند.
این طرح شبیه برنامه پناهندگی کانادا است.
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، روز جمعه گفت که این طرح در اواخر سال جاری اجرایی خواهد شد و انتظار میرود نخستین گروه از پناهندگان از طریق این برنامه درخزان سال ۲۰۲۷ وارد بریتانیا شوند.
او افزود که «من مسیرهای قانونی جدیدی را برای پناهندگان واقعی باز خواهم کرد، در حالی که راههای سوءاستفاده از قوانین را که بارها مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند، خواهم بست.»
وزارت داخله همچنین اعلام کرده است که مسیر جداگانهای برای کارفرمایان به منظور حمایت مالی و استخدام پناهندگان نیز احتمالاً از سال آینده آغاز خواهد شد.
مهاجرت و پناهندگی از موضوعات بحثبرانگیز در بریتانیا به شمار میروند. در سالهای اخیر، افزایش نگرانیها درباره مهاجرت به رشد محبوبیت حزب راستگرای «رفرم یوکی» (Reform UK) کمک کرده است.
به گفته مقامهای بریتانیایی، برنامه جدید در مقایسه با طرح فعلی اسکان مجدد پناهندگان در ابعاد گستردهتری اجرا خواهد شد. بر اساس آمار رسمی، در سال منتهی به سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۸۰۰ نفر از طریق برنامه اسکان مجدد وارد بریتانیا شدند.
با این حال، وزارت داخله هنوز تعداد افرادی را که میتوانند از این مسیرهای جدید بهرهمند شوند اعلام نکرده، اما تأکید کرده است که این برنامه دارای سقف مشخص خواهد بود.
بریتانیا پیش از این نیز طرحهای مشابهی را برای اسکان مجدد پناهندگان کشورهای مختلف، از جمله افغانستان و سوریه، اجرا کرده است.
در عین حال، شبانه محمود در ماههای اخیر به دلیل برخی سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی، از جمله موقتیکردن وضعیت پناهندگی و محدودیتهای جدید برای صدور ویزای تحصیلی برای شهروندان برخی کشورها از جمله افغانستان، میانمار و سودان، با انتقاد سازمانهای حقوق بشری و شماری از اعضای حزب حاکم روبهرو شده است.
امریکا، اسرائیل و لبنان توافقنامه مقدماتی سهجانبه امضا کردند
لبنان، اسرائیل و ایالات متحده روز جمعه، پنجم سرطان، یک توافقنامه چارچوبی سهجانبه را با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح میان دولتهای اسرائیل و لبنان امضا کردند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، در مراسم امضای این توافق در واشنگتن گفت: "خوشحالیم که اعلام کنیم یک توافقنامه چارچوبی میان دولت مستقل لبنان و البته دولت اسرائیل، با میانجیگری و حمایت ایالات متحده امریکا، به دست آمده است."
روبیو افزود: "این توافق، آغاز شکلگیری چارچوبی برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار است."
جزئیات این توافق که هنوز اطلاعات کاملی از آن منتشر نشده، حاصل پنج دور مذاکره در واشنگتن است، مذاکراتی که با هدف پایان دادن به هفتهها درگیری میان اسرائیل و حزبالله در جنوب لبنان برگزار شد.
حزبالله از سوی امریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. شاخه سیاسی حزبالله کرسیهایی در پارلمان لبنان دارد.