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دوشنبه ۸ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۵:۴۸

جهان

ولادیمیر پوتین تأیید کرد که روسیه با کمبود انرژی مواجه است

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پی حملات مکرر اوکراین به پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی روسیه، به وجود "مقداری کمبود" سوخت در کشورش اذعان کرد و همزمان گفت مسکو پس از فروکش کردن "مسیر ایران" و کاهش درگیری‌ها در شرق‌یمانه، آماده ادامه گفت‌وگو با هیئت امریکایی درباره پایان جنگ اوکراین است.

ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای که کرملین روز دوشنبه جوزا منتشر کرد، گفت حملات اوکراین به زیرساخت‌های حیاتی و به‌ویژه تأسیسات انرژی روسیه "مشکلاتی ایجاد کرده" و افزود: "اکنون شاهد مقداری کمبود هستیم، اما این وضعیت بحرانی نیست."

او همچنین در نشست حزب حاکم روسیه متحد گفت مشکلات رانندگان و کسب‌وکارها در تأمین سوخت ادامه دارد و "متأسفانه هنوز صف‌هایی در تانک‌های تیل وجود دارد."

پوتین افزود که وظیفه اصلی دولت در شرایط کنونی، افزایش توان پدافند هوایی، تأمین سوخت، به‌ویژه برای کریمه، و کاهش اثر حملات اوکراین بر زیرساخت‌های غیرنظامی است.

حملات پهپادی اوکراین در هفته‌های اخیر پالایشگاه‌ها، ذخایر نفتی و خطوط انتقال سوخت روسیه را هدف قرار داده است.

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دونالد ترمپ: ایران درخواست جلسه داده که قرار است در دوحه برگزار شود

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که ایران درخواست برگزاری جلسه کرده است و این جلسه قرار است فردا سه‌شنبه در دوحه، پایتخت قطر برگزاری شود.

دونالد ترمپ این خبر را امروز در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری نداد.

این خبر در حالی اعلام می‌شود که معاون وزیر خارجه ایران روز دوشنبه برخی گزارش‌های رسانه‌ای در مورد برگزاری گفت‌وگوهای فنی بین تهران و واشنگتن در این هفته را رد کرده بود.

کاظم غریب‌آبادی گفت: هرچند رایزنی‌ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل، طبق روال، در جریان است، اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفت‌وگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه، تایید نمی‌شود.

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سازمان جهانی صحت: در حدود یک هفته بیش از ۱۳۰۰ مرگ مرتبط با گرمای شدید در اروپا ثبت شده است

موج گرما در اروپا
موج گرما در اروپا

بر اساس آمار سازمان جهانی صحت (WHO) که روز یکشنبه ۲۸ جون نشر شد، از ۲۱ جون به این سو به دلیل موج گرمای بی‌سابقه، بیش از ۱۳۰۰ مرگ مرتبط با موج گرما در اروپا ثبت شده است.

تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس این سازمان در صفحۀ ایکس خود نوشت که استرس گرمایی یک "قاتل خاموش" است. او از کشورهای اروپایی خواست تا برای محافظت از سلامت در مواجهه با تغییرات اقلیمی، "برنامه‌های عملی سلامت گرما" را اجرا کنند.

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشترین مرگ و میر ناشی از گرما در فرانسه ثبت شده است، جایی که از ۲۴ جون تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر که اکثراً بالای ۶۵ سال بودند، جان خود را از دست داده‌اند.

بسیاری از کشورهای اروپایی دمای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده‌اند. دما در بخش شمالی پراگ، پایتخت جمهوری چک، به ۴۱.۹ درجه سانتیگراد و در جرمنی به ۴۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

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یک مقام امریکایی: مذاکرات ایران و امریکا ادامه می‌یابد

محل دور قبلی مذاکرات ایران و ایالات متحده در سوئیس که به میزبانی قطر و پاکستان برگزار شده بود
محل دور قبلی مذاکرات ایران و ایالات متحده در سوئیس که به میزبانی قطر و پاکستان برگزار شده بود

یک مقام امریکایی در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش‌های رسانه‌ای را تأیید کرد که می‌گویند ایالات متحده و ایران توافق کرده‌اند حملات متقابل را متوقف کنند، بار دیگر برای مذاکره دیدار کنند و اجازه دهند کشتیرانی به‌طور امن در تنگه هرمز جریان داشته باشد.

این مقام امریکایی بامداد دوشنبه گفت: "گفت‌وگوهای فنی قرار است درباره همه بخش‌های تفاهم‌نامه ادامه پیدا کند. دو طرف فعلاً عقب می‌ایستند و کشتی‌ها می‌توانند آزادانه از تنگه عبور کنند."

پیشتر ویب‌سایت اکسیوس و خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از مقام‌های امریکایی چنین گزارشی داده بودند، اما اکسیوس افزوده بود که دو طرف قصد دارند روز سه‌شنبه در دوحه، پایتخت قطر دیدار کنند.

خبرگزاری جرمنی نیز به نقل از یک مقام ارشد دولت امریکا گزارش داد که واشنگتن انتظار دارد گفت‌وگوهای بیشتری در روزهای آینده انجام شود. محل این گفت‌وگوها اعلام نشده است.

این مقام به خبرگزاری جرمنی گفت: "هیچ چیز لغو نشده است."

تهران اظهارنظری نکرده و موضع آن درباره ادامه مذاکرات تا زمان نشر این خبر روشن نیست.

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شمار قربانیان زلزله‌های مرگبار در وینزویلا به ۱۴۳۰ نفر رسید

یک ساختمان ویران شده پس از زلزله اخیر در وینزویلا
یک ساختمان ویران شده پس از زلزله اخیر در وینزویلا

آمار تازه روز یکشنبه ۷ سرطان پس از آن منتشر شد که اجساد شماری از قربانیان زلزله‌های مرگبار در وینزویلا از زیر آوار و توده‌های خاک بیرون کشیده شدند.

هزاران نفر همچنان ناپدید هستند، زیرا در شهرهای مختلف ساختمان‌های زیادی فروریخته‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان زمین‌شناسی امریکا تخمین زده که ممکن است بیش از ۱۰ هزار نفر در این زلزله‌ها جان باخته باشند.

اتحادیه اروپا و ایالات متحده کمک‌های اضطراری اعلام کرده‌اند و تیم‌های امدادی بین‌المللی در محل حضور دارند.

چهارشنبه گذشته، دو زلزله به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ درجه ریشتر چندین شهر وینزویلا، از جمله پایتخت این کشور، کاراکاس را لرزاند.

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اسرائیل دو روز بعد از امضای توافق‌نامه با لبنان حملات خود به این کشور را از سر گرفت

یک بخش از لبنان پس از حملات اسرائیل
یک بخش از لبنان پس از حملات اسرائیل

رسانه‌های دولتی لبنان روز یکشنبه ۷ سرطان خبر دادند که اسرائیل دو روز بعد از امضای توافق‌نامه با لبنان حملات خود به این کشور را از سر گرفت.

این حملات یک روز پس از آن انجام شد که به گفته وزارت صحت لبنان، یک نفر در حمله هوایی اسرائیل به جنوب این کشور کشته شد.

اردوی اسرائیل اعلام کرد که اعضای حزب‌الله را در نزدیکی منطقه امنیتی مورد ادعای خود هدف قرار داده است؛ منطقه‌ای که تا عمق ۱۰ کیلومتری خاک لبنان امتداد دارد.

حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی امریکا و اسرائیل به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی اش را، نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.

خبرگزاری دولتی لبنان نیز از وقوع چندین حمله هوایی در روز یکشنبه خبر داد.

اردوی اسرائیل نیز اعلام کرد که یکی از نظامیان این کشور در نبرد در جنوب لبنان کشته شده.

جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، روز شنبه به دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا گفت که کشورش مسئولیت‌های خود را برای اجرای توافق‌نامه چارچوبی که روز جمعه پس از پنج دور مذاکره در واشنگتن امضا شد، بر عهده خواهد گرفت.

این توافق‌نامه سه‌جانبه با هدف هموار کردن مسیر صلح میان اسرائیل و لبنان تنظیم شده است.

بر اساس این توافق، خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی لبنان مشروط به آن است که دولت لبنان گروه حزب‌الله را خلع سلاح کند.

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل، این توافق را تاریخی توصیف کرد.حزب‌الله از آغاز با مذاکرات با اسرائیل مخالفت کرده و این توافق را نیز رد می‌ کند.

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در پی سقوط یک هلیکوپتر در شرق عربستان سعودی ۱۴ نفر کشته شدند

تصویری از منطقه راس تنوره در عربستان سعودی که هلیکوپتر در آن سقوط کرده است
تصویری از منطقه راس تنوره در عربستان سعودی که هلیکوپتر در آن سقوط کرده است

وزارت انرژی عربستان روز یکشنبه ۷ سرطان اعلام کرد که یک هلیکوپتر مربوط به شرکت دولتی نفتی آرامکو در منطقه راس تنوره سقوط کرده است.

وزارت انرژی عربستان مشخص نکرده که آیا این هلیکوپتر به دلیل یک حادثه سقوط کرده یا در نتیجه یک حمله احتمالی ایران.

ایران در جریان درگیری‌های جاری چندین بار تأسیسات نفتی عربستان را هدف قرار داده که شامل پالایشگاه و ذخایر راس تنوره و شیبه نیز می‌شود.

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در مرحله حذفی جام جهانی فوتبال، امشب تیم‌های افریقای جنوبی و کانادا با هم بازی دارند

بازی کنان تیم های کانادا و افریقای جنوبی
بازی کنان تیم های کانادا و افریقای جنوبی

تیم های کانادا و افریقای جنوبی پس از آن‌که در مرحله گروهی هر کدام یک پیروزی، یک شکست و یک مساوی کسب کردند، به مرحله حذفی راه یافتند.

بازی‌های مرحله حذفی جام جهانی از روز یکشنبه گذشته آغاز شده و ۳۲ تیم برتر در آن رقابت می‌کنند.

روز دوشنبه ۸ سرطان در مرحله حذفی، تیم‌های برازیل و جاپان مقابل هم قرار خواهند گرفت.

برازیل و جاپان آخرین بار در سال ۲۰۲۵ با هم روبه‌رو شده بودند که آن بازی را جاپان ۳ بر ۲ برنده شده بود.

در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، برازیل دو بازی را برده و یک بازی را مساوی کرده است، اما جاپان تنها یک پیروزی داشته و دو بازی دیگر را مساوی کرده است.

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موج گرمای کم‌سابقه در اروپا؛ رکورد گرما در چند کشور از جمله جرمنی و چک شکسته شد

مردم در حال حمام کردن در رودخانه ولتاوا در جمهوری چک همزمان با موج گرما که دمای هوا را به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد رسانده است
مردم در حال حمام کردن در رودخانه ولتاوا در جمهوری چک همزمان با موج گرما که دمای هوا را به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد رسانده است

موج گرمای کم‌سابقه‌ای که طی روزهای اخیر بخش بزرگی از اروپا را فرا گرفته، روز شنبه ششم جوزا به حرکت خود به‌سوی شرق این قاره ادامه داد. همزمان، رکورد گرمای هوا در چندین کشور از جمله جرمنی، جمهوری چک، سوئیس و دنمارک شکسته شد.

دمای هوا در برخی مناطق اروپا از ۴۰ درجه سانتی‌گراد فراتر رفت و حدود ۱۹۳ میلیون نفر روز شنبه دمای بیش از ۳۵ درجه را تجربه کردند.

سازمان هواشناسی جرمنی اعلام کرد دمای هوا در شرق این کشور به ۴۱.۵ درجه سانتی‌گراد رسیده که بالاترین دمای ثبت‌شده در تاریخ جرمنی است. در جمهوری چک نیز دمای ۴۰.۶ درجه سانتی‌گراد در مرکز هواشناسی در شمال پراگ رکورد جدیدی برای این کشور به ثبت رساند.

سوئیس نیز برای سومین روز پیاپی رکورد گرم‌ترین روز ماه جون را شکست و دمای هوا در شهر بازل به ۳۹ درجه سانتی‌گراد رسید. در دنمارک نیز دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد، بالاترین دمای ثبت‌شده از زمان آغاز اندازه‌گیری‌های رسمی در سال ۱۸۷۴ بود.

دمای حدود ۴۰ درجه برای بخش‌های عمده‌ای از اروپا یک پدیدهٔ کم‌سابقه و بحران‌زا است، زیرا بسیاری از شهرها، ساختمان‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل و حتی شفاخانه‌ها برای چنین گرمایی طراحی نشده‌اند.

گرمای شدید، علاوه بر بخش درمان، زیرساخت‌های حمل‌ونقل را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

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حمله بر کمپ رینجرز در کراچی؛ سه سرباز پاکستانی کشته شدند

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اردوی پاکستان اعلام کرده است که در حمله افراد مسلح بر یک پایگاه نیروهای ویژه ایالت سند در شهر کراچی، روز شنبه ۶ سرطان، سه سرباز کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.

اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای مدعی شده است که افراد وابسته به گروه «جماعت‌الاحرار»، یکی از شاخه‌های تحریک طالبان پاکستان (TTP)، ابتدا مواد انفجاری را در دروازه کمپ رینجرز در منطقه گلستان جوهر کراچی منفجر کردند و سپس بر نیروهای امنیتی آتش گشودند.

خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که آنان نخست صدای یک انفجار شدید را شنیدند و سپس صدای تیراندازی را در نزدیکی یکی از شاهراه‌های مهم شهر، جایی که چندین پوهنتون و اداره هواشناسی پاکستان نیز در آن موقعیت دارد، شنیدند.

اردوی پاکستان افزوده است که در این درگیری سه مهاجم کشته شدند و فرد چهارم که به ادعای این نهاد تبعه افغانستان است، زنده بازداشت شده است.

این حمله، بزرگ‌ترین رویداد امنیتی در کراچی از ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴ به این‌سو خوانده شده است؛ زمانی که در حمله‌ای بر کاروان شهروندان چینی، دو تبعه چین کشته شدند.

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