ولادیمیر پوتین تأیید کرد که روسیه با کمبود انرژی مواجه است

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پی حملات مکرر اوکراین به پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی روسیه، به وجود "مقداری کمبود" سوخت در کشورش اذعان کرد و همزمان گفت مسکو پس از فروکش کردن "مسیر ایران" و کاهش درگیری‌ها در شرق‌یمانه، آماده ادامه گفت‌وگو با هیئت امریکایی درباره پایان جنگ اوکراین است.

ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای که کرملین روز دوشنبه جوزا منتشر کرد، گفت حملات اوکراین به زیرساخت‌های حیاتی و به‌ویژه تأسیسات انرژی روسیه "مشکلاتی ایجاد کرده" و افزود: "اکنون شاهد مقداری کمبود هستیم، اما این وضعیت بحرانی نیست."

او همچنین در نشست حزب حاکم روسیه متحد گفت مشکلات رانندگان و کسب‌وکارها در تأمین سوخت ادامه دارد و "متأسفانه هنوز صف‌هایی در تانک‌های تیل وجود دارد."

پوتین افزود که وظیفه اصلی دولت در شرایط کنونی، افزایش توان پدافند هوایی، تأمین سوخت، به‌ویژه برای کریمه، و کاهش اثر حملات اوکراین بر زیرساخت‌های غیرنظامی است.

حملات پهپادی اوکراین در هفته‌های اخیر پالایشگاه‌ها، ذخایر نفتی و خطوط انتقال سوخت روسیه را هدف قرار داده است.