سفارت افغانستان در قرغیزستان که در کنترل طالبان است از ایجاد مجمع تجارتی افغانستان و قرغیزستان خبر داده است.

این سفارت روز یکشنبه ۷ سرطان در صفحه اکس نوشته که مجمع تجاری افغانستان و قرقیزستان بر افزایش بیشتر همکاری‌های تجاری و اقتصادی دوجانبه تاکید کرده است.

به گفته این سفارت در جریان این مجمع، تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق‌های تجارتی و صنایع افغانستان و جمهوری قرقیزستان با هدف ترویج و گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور امضا شده است.

این درحالیست که مقامات قرغیزستان و حکومت طالبان پیش از این از گسترش همکاری‌های تجارتی و ترانزیتی خبر داده بودند.

کشورهای آسیای مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تعاملات خود با حکومت طالبان را در حوزه‌های تجارت، انرژی و ترانزیت حفظ و گسترش دهند.

حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرغیزستان، ازببکستان و قزاقستان از کشورهای اند که با حکومت طالبان روابط تجارتی را برقرار کرده اند.