افغانستان
یوناما: در حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان دست کم ۲۸ غیرنظامی کشته شدند
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تأیید کرده است که در حملات هوایی یکشنبهشب پاکستان در افغانستان، دست کم ۲۸ غیرنظامی کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
یوناما گفته که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان اند.
به گفتۀ این اداره ملل متحد، بیشترین تلفات در ولسوالی چمکنی پکتیا و ولسوالی گیان پکتیکا رخ داده و احتمال افزایش آمار تلفات نیز وجود دارد.
این دومین بار است که یوناما تلفات غیرنظامیان در حملات ارتش پاکستان در افغانستان را ثبت میکند.
پیش از این حکومت طالبان مدعی شده بود که در این حملات ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ نفر دیگر زخمی شدهاند.
اما وزیر اطلاعات پاکستان مدعی شده که در این حملات ۲۹ شبهنظامی کشته شدند.
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طالبان میگوید که در واکنش به حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان، شارژدافیر این کشور را احضار کرده است
وزارت خارجه طالبان میگوید که در واکنش به حملات اخیر پاکستان به چندین ولایت افغانستان، شارژدافیر پاکستان در کابل را احضار کرده و مراتب اعتراض شدید خود را مبنی بر هدف قرار دادن "خانههای غیرنظامیان" ابلاغ کرده است.
این وزارت روز دوشنبه در در صفحه ایکس خود این حملات را نقض آشکار اصول بینالمللی، قوانین بشردوستانه و حاکمیت ملی کشورها عنوان کرده و محکوم کرده است.
وزارت خارجه طالبان مدعی شده که پاکستان برای پنهان کردن ناکامیهای سیاسی و امنیتی خود حکومت آنان را متهم میکند.
حکومت طالبان مدعی است که در حملات هوایی اخیر پاکستان در ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر، ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ نفر دیگر زخمی شدهاند.
با این حال، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان مدعی شده که در واکنش به حملات اخیر در این کشور، ۲۹ شبهنظامی در عملیات زمینی و حملات هوایی نیروهای این کشور در امتداد خط دیورند کشته شدهاند.
پاکستان این حملات را یک روز پس از آن انجام داد که در حمله بر مرکز نیروهای ویژه رینجرز در شهر کراچی سه سرباز پاکستانی کشته شدند. نیروهای امنیتی پاکستان ادعا کردند که در درگیری متقابل، سه مهاجم را کشته و یک مهاجم دیگر را که به گفته اردوی پاکستان تبعه افغانستان است، زنده بازداشت کردهاند.
کرزی و عبدالله حملات اخیر پاکستان در افغانستان را محکوم کردند
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که حملات هوایی پاکستان "بر مناطق مسکونی" در ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر نقض حاکمیت ملی افغانستان و مغایر با موازین بینالمللی است.
کرزی در صفحه ایکس خود پاکستان را بر سیاست ستیزهجویی و برخورد دوگانه با افراطگرایی متهم کرده و گفته که پاکستان باید با افغانستان بر پایه اصول همسایگی و روابط متمدنانه تعامل کند.
از سوی دیگر داکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین با اشاره به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در حملات اخیر پاکستان این حملات را نکوهش کرده است.
او در صفحۀ ایکس خود افزوده که "چنین اقدامات خصمانه" نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه موجب تشدید تنشها میشود.
حکومت طالبان مدعی است که در نتیجه حملات هوایی شب گذشته پاکستان بر سه ولایت شرقی افغانستان، ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ تن دیگر زخمی شدهاند.
اما پاکستان ادعا کرده که در این حملات ۲۹ جنگجو کشته شدند.
رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمیتواند ادعای هیچ طرفی را تأیید کند.
پاکستان بار دیگر حملاتی را بر افغانستان انجام داد
بر اساس گزارشها پاکستان یکبار دیگر حملات هوایی را در برخی مناطق افغانستان انجام داده است.
برخی مناطق نزدیک به خط دیورند در پکتیا، پکتیکا، کنر و ننگرهار هدف حملات شب یکشنبه قرار گرفته اند.
ویدیوهای دریافتی رادیو آزادی از شفاخانه چمکنی پکتیا نشان می دهد که تعداد زیادی زخمیان و اجساد به این شفاخانه منتقل شده اند که در آن کودکان نیز دیده می شوند.
داکتران می گویند ده ها نفر زخمی یا کشته شده اند.
رادیو آزادی به طور مستقل نمی تواند تعداد کشته شدگان را تایید کند.
ایجاد مجمع تجارتی بین افغانستان و قرغیزستان
سفارت افغانستان در قرغیزستان که در کنترل طالبان است از ایجاد مجمع تجارتی افغانستان و قرغیزستان خبر داده است.
این سفارت روز یکشنبه ۷ سرطان در صفحه اکس نوشته که مجمع تجاری افغانستان و قرقیزستان بر افزایش بیشتر همکاریهای تجاری و اقتصادی دوجانبه تاکید کرده است.
به گفته این سفارت در جریان این مجمع، تفاهمنامهای بین اتاقهای تجارتی و صنایع افغانستان و جمهوری قرقیزستان با هدف ترویج و گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی بین دو کشور امضا شده است.
این درحالیست که مقامات قرغیزستان و حکومت طالبان پیش از این از گسترش همکاریهای تجارتی و ترانزیتی خبر داده بودند.
کشورهای آسیای مرکزی در سالهای اخیر تلاش کردهاند تعاملات خود با حکومت طالبان را در حوزههای تجارت، انرژی و ترانزیت حفظ و گسترش دهند.
حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرغیزستان، ازببکستان و قزاقستان از کشورهای اند که با حکومت طالبان روابط تجارتی را برقرار کرده اند.
کاهش بیسابقه منابع آب در افغانستان؛ هشدار اوچا درباره پیامدهای جدی خشکسالی
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) میگوید که در سال ۲۰۲۵، خشکسالی در افغانستان ۳.۴ میلیون تن را در ۱۲ ولایت متأثر ساخته و سطح آبهای زیرزمینی به پایینترین حد خود، یعنی حدود ۳۰ درصد، کاهش یافته است؛ وضعیتی که تأثیرات جدی بر معیشت مردم برجا گذاشته است.
اوچا روز یکشنبه، ۷ سرطان، در صفحه ایکس خود نوشته است که هرچند بارندگیهای امسال تا اندازهای وضعیت را بهبود بخشیده، اما یک فصل زراعتی خوب نمیتواند پیامدهای پنج سال خشکسالی پیدرپی را جبران کند.
به گفته این نهاد، جوامع در سراسر افغانستان همچنان با کمبود منابع آب، افزایش فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی و نامشخص بودن وضعیت فصل آینده روبهرو هستند.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز ماه گذشته با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان اعلام کرده بود که کمبود آب و خشکسالی از بزرگترین تهدیدهای پیشروی این کشور به شمار میرود. یوناما افزوده بود که نیمی از جمعیت افغانستان از خشکسالی و کمبود آب متأثر هستند و ادامه این وضعیت، بخش زراعت را که ستون اصلی معیشت مردم در مناطق روستایی است، بهشدت آسیب خواهد زد.
زلزله ۶ ریشتری هندوکش افغانستان؛ تکانها تا پاکستان رسید
سلسله کوههای هندوکش افغانستان، ناوقت روز شنبه ۶ سرطان، با زلزلۀ به قدرت ۶ درجه ریشتر لرزید که تکانهای آن در کابل و شماری از مناطق پاکستان نیز احساس شد.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده است که تا کنون هیچ گزارش رسمی از تلفات جانی یا خسارات مالی در افغانستان دریافت نشده، اما تیمهای ارزیابی برای بررسی وضعیت به مناطق آسیبدیده اعزام شدهاند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در ولسوالی موسیخیل ایالت بلوچستان پاکستان، در نتیجه این زلزله بیش از ۲۰ تن زخمی شده و حدود ۱۲۵ خانه آسیب دیدهاند. همچنین تیمهای امدادرسان برای کمک به آسیبدیدگان به محل اعزام شدهاند.
افغانستان، بهویژه منطقه کوهستانی هندوکش، از زلزلهخیزترین مناطق جهان به شمار میرود و هر سال زلزلههای متعددی در این منطقه رخ میدهد.
در ماه اپریل سال جاری، زلزلۀ به قدرت ۵.۸ درجه ریشتر در ولایت بدخشان جان ۱۲ تن را گرفت. همچنین در ماه آگست سال ۲۰۲۵، زمینلرزهای به قدرت ۶ درجه ریشتر در شرق افغانستان بیش از ۲۲۰۰ کشته برجا گذاشت و صدها خانه را ویران کرد.
وقوع زمینلرزه در افغانستان و پاکستان؛ ۲۰ تن در ایالت بلوچستان زخمی شدند
زمینلرزهای به بزرگی ۶ درجه ریشتر روز شنبه منطقه هندوکش افغانستان را لرزاند. به گفته مرکز لرزهنگاری اروپا و مدیترانه، لرزش این زمینلرزه در کابل و بخشهایی از پاکستان نیز احساس شده است.
اداره ملی مدیریت حوادث طالبان اعلام کرده که تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی دریافت نشده، اما بررسیها ادامه دارد.
همزمان، زمینلرزهای به بزرگی ۵.۴ درجه نیز بخشهایی از پاکستان را تکان داد. مقامهای پاکستانی گفتهاند که در ولسوالی موسیخیل ایالت بلوچستان بیش از ۲۰ نفر زخمی شده و حدود ۱۲۵ خانه آسیب دیدهاند.
شهباز شریف صدراعظم پاکستان، ضمن ابراز تأسف از خسارات وارده، به نهادهای مسئول دستور داده است تا کمکرسانی فوری به آسیبدیدگان را آغاز کنند.
پنج نفر در اثر سیلاب و طوفان در افغانستان جان باختند
اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید در اثر حوادث طبیعی در چند ولایت افغانستان، پنج نفر جان باختهاند.
یوسف حماد، سخنگوی این اداره روز شنبه (۶ سرطان) با نشر ویدیویی گفته است که در دو روز گذشته در ولایتهای کابل، زابل، قندهار، سمنگان، تخار، ننگرهار، لغمان و کنر، طوفان، سیلاب و بارندگی شدید باعث خسارات و تلفات شده است.
به گفته او، این حوادث ۳۰ خانه، ۱۵ دکان، ۸۶ کیلومتر سرک، یک پل و یک شبکه آبرسانی را تخریب کرده است.
همچنان بیش از ۲ هزار جریب زمین زراعتی و ۲۸۵ تخته سولر آفتابی از بین رفتهاند. در کنار آن، ۶ موتر نیز در اثر سیلاب نابود شده است.
در مجموع ۱۹۹ خانواده از این رویدادها متاثر شدهاند.
این اداره همچنان گفته است که از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۳۱۴ نفر در افغانستان بر اثر حوادث طبیعی جان باخته و ۳۹۷ نفر زخمی شدهاند.
افغانستان از کشورهایی است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب میبیند.
تلویزیون تمدن خواستار آزادی دو کارمند بازداشتشده خود شد
تلویزیون تمدن ادعا می کند که محمد رحمتی، مدیرمسئول این رسانه، و محمدرضا احسانی، از کارمندان آن، به دستور وزارت عدلیه طالبان از شش روز پیش در بازداشت به سر میبرند.
در اعلامیهای که این رسانه در صفحه فیسبوک خود روز شنبه ششم سرطان نشر کرده آمده که این افراد بدون حکم محکمه، بدون اعلام اتهام و در زندان انفرادی طالبان نگهداری میشوند و از نهادهای مسئول خواسته است آنان را فوراً آزاد کنند.
در این اعلامیه همچنین آمده است که وضعیت صحی محمد رحمتی برای ادامه بازداشت مناسب نیست.
تا زمان نشر این خبر، مقامهای طالبان درباره این ادعاها واکنشی نشان ندادهاند.
تلویزیون تمدن پیشتر نیز اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی طالبان به دفتر مرکزی این رسانه در کابل یورش برده و نشرات آن را متوقف کردهاند.
پیش از این محمدجواد محسنی، رئیس این رسانه گفته است که این پرونده مربوط به ادعای ساختوساز بر زمین دولتی است و در محکمه ویژه تحت بررسی قرار دارد.
کمیته حفاظت از خبرنگاران (CPJ) نیز این اقدامات را نگرانکننده خوانده و از طالبان خواسته است اجازه دهند تلویزیون تمدن بدون مداخله به فعالیت خود ادامه دهد.