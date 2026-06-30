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سه شنبه ۹ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۳۹

افغانستان

هند حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را محکوم کرد

وزارت امور خارجه هند حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت افغانستان و تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه خوانده است.

این وزارت در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۸ سرطان منتشر شد، اعلام کرد: «این اقدام آشکار تجاوزکارانه از سوی پاکستان، حمله به حاکمیت افغانستان و تهدیدی مستقیم برای صلح و ثبات منطقه است.»

پاکستان شام یکشنبه ولسوالی‌های څمکنی در پکتیا، گیان در پکتیکا و مروره ولایت کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. بر اساس یافته‌های اولیه سازمان ملل، دست‌کم ۲۸ غیرنظامی در این حملات کشته و ۴۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت امور خارجه هند همچنین گفته است که این حملات «ادامه رفتار بی‌پروای پاکستان» است و اسلام‌آباد تلاش می‌کند با گسترش خشونت فراتر از مرزهای خود، «ناکامی‌هایش» را پنهان کند.

همزمان، استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، اعلام کرد که آنتونیو گوترش از تشدید تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است.

حکومت طالبان شمار قربانیان این حملات را ۳۸ کشته و ۱۶۳ زخمی اعلام کرده، اما پاکستان مدعی است که در این حملات ۲۵ فرد مسلح را کشته است.

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نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از ادامه خشونت ها در افغانستان و پاکستان ابراز نگران کرد

ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان
ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان با اشاره به حملات اخیر پاکستان به افغانستان گفته که از ادامه خشونت ها در افغانستان و پاکستان عمیقاً نگران است.

آقای لیندسی روز دوشنبه ۸ سرطان در صفحه اکس نوشته است که ما عمیقاً از ادامه خشونت‌ها در افغانستان و پاکستان و تداوم ضایعات غم‌انگیز جانی ابراز نگرانی می‌کنیم. ما همه اشکال تروریزم را محکوم می‌کنیم.

او تاکید کرده که باید قوانین بین‌المللی بشردوستانه رعایت شوند و از افراد ملکی محافظت صورت گیرد.

او همچنان بر ضرورت کاهش تنش‌ها تأکید کرده است.

حکومت طالبان می‌گوید که در نتیجه حملات هوایی یکشنبه شب پاکستان بر سه ولایت شرقی افغانستان، ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در همین حال، مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که در عملیات زمینی و حملات هوایی در نزدیکی خط دیورند، ۲۹ فرد مسلح را کشته‌اند.

این ادعای پاکستان تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده و رادیو آزادی نیز نمی‌تواند این ادعاها را به‌گونه مستقل تأیید کند.

پاکستان این عملیات را یک روز پس از آن انجام داد که افراد مسلح مجهز به سلاح و مواد انفجاری بر مرکز نیروهای ویژه رینجرز در شهر کراچی حمله کردند؛ حمله‌ای که در نتیجه آن سه سرباز پاکستانی کشته شدند.

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اوچا: به دست‌کم ۵.۹ میلیون نفر نیازمند در افغانستان کمک صورت گرفته

توزیع کمک‌های غذایی ملل متحد به نیازمندان در افغانستان (تصویر آرشیف)
توزیع کمک‌های غذایی ملل متحد به نیازمندان در افغانستان (تصویر آرشیف)

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که از جنوری تا اپریل سال  ۲۰۲۶میلادی با همکاری شرکای بشردوستانه توانسته اند به دست‌کم ۵.۹ میلیون نفر نیازمند در افغانستان کمک کند.

این اداره روز دوشنبه ۸ سرطان در صفحه اکس نوشته که این پوشش در مقایسه با بودجهٔ دریافت‌شده قابل توجه است و ۵۹ درصد از این افراد کمک‌های غذایی دریافت کرده‌اند.

اوچا گفته است این موضوع همچنان گستردگی ناامنی شدید غذایی را نشان می‌دهد و افراد برای تأمین مناسب نیازهایشان، در طول سال به حمایت‌ های مکرر و تکمیلی در بخش‌های مختلف نیاز دارند.

اوچا تاکید کرده که از میان ۴۶۵ میلیون دالر که به‌عنوان فوری‌ترین اولویت در چارچوب طرح نیازها و پاسخ بشردوستانه سال ۲۰۲۶ تعیین شده بود، ۴۸ درصد آن هنوز تأمین مالی نشده است.

این درحالیست که برنامه جهانی غذا در ماه جوزا هشدار داده بود که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۴ میلیون افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبه‌رو خواهند شد و نزدیک به ۴.۹ میلیون مادر و کودک با خطر سوءتغذیه روبرو اند.

بر اساس گزارش این نهاد، افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های بشری و غذایی در جهان مواجه است.

چهار دهه جنگ، مشکلات اقتصادی، فقر گسترده، خشکسالی‌ها و حوادث طبیعی وضعیت زندگی مردم را وخیم‌تر کرده است.

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یوناما: در حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان دست کم ۲۸ غیرنظامی کشته شدند

ویرانی‌های بجامانده از حملات اخیر پاکستان
ویرانی‌های بجامانده از حملات اخیر پاکستان

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تأیید کرده است که در حملات هوایی یک‌شنبه‌شب پاکستان در افغانستان، دست کم ۲۸ غیرنظامی کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

یوناما گفته که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان اند.

به گفتۀ این اداره ملل متحد، بیشترین تلفات در ولسوالی چمکنی پکتیا و ولسوالی گیان پکتیکا رخ داده و احتمال افزایش آمار تلفات نیز وجود دارد.

این دومین بار است که یوناما تلفات غیرنظامیان در حملات ارتش پاکستان در افغانستان را ثبت می‌کند.

پیش از این حکومت طالبان مدعی شده بود که در این حملات ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

اما وزیر اطلاعات پاکستان مدعی شده که در این حملات ۲۹ شبه‌نظامی کشته شدند.

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طالبان می‌گوید که در واکنش به حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان، شارژدافیر این کشور را احضار کرده است

وزارت خارجه طالبان می‌گوید که در واکنش به حملات اخیر پاکستان به چندین ولایت افغانستان، شارژدافیر پاکستان در کابل را احضار کرده و مراتب اعتراض شدید خود را مبنی بر هدف قرار دادن "خانه‌های غیرنظامیان" ابلاغ کرده است.

این وزارت روز دوشنبه در در صفحه ایکس خود این حملات را نقض آشکار اصول بین‌المللی، قوانین بشردوستانه و حاکمیت ملی کشورها عنوان کرده و محکوم کرده است.

وزارت خارجه طالبان مدعی شده که پاکستان برای پنهان کردن ناکامی‌های سیاسی و امنیتی خود حکومت آنان را متهم می‌کند.

حکومت طالبان مدعی است که در حملات هوایی اخیر پاکستان در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر، ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

با این حال، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان مدعی شده که در واکنش به حملات اخیر در این کشور، ۲۹ شبه‌نظامی در عملیات زمینی و حملات هوایی نیروهای این کشور در امتداد خط دیورند کشته شده‌اند.

پاکستان این حملات را یک روز پس از آن انجام داد که در حمله بر مرکز نیروهای ویژه رینجرز در شهر کراچی سه سرباز پاکستانی کشته شدند. نیروهای امنیتی پاکستان ادعا کردند که در درگیری متقابل، سه مهاجم را کشته و یک مهاجم دیگر را که به گفته اردوی پاکستان تبعه افغانستان است، زنده بازداشت کرده‌اند.

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کرزی و عبدالله حملات اخیر پاکستان در افغانستان را محکوم کردند

ویرانی‌های حملات هوایی اخیر پاکستان در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا
ویرانی‌های حملات هوایی اخیر پاکستان در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که حملات هوایی پاکستان "بر مناطق مسکونی" در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر نقض حاکمیت ملی افغانستان و مغایر با موازین بین‌المللی است.

کرزی در صفحه ایکس خود پاکستان را بر سیاست ستیزه‌جویی و برخورد دوگانه با افراطگرایی متهم کرده و گفته که پاکستان باید با افغانستان بر پایه اصول همسایگی و روابط متمدنانه تعامل کند.

از سوی دیگر داکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین با اشاره به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در حملات اخیر پاکستان این حملات را نکوهش کرده است.

او در صفحۀ ایکس خود افزوده که "چنین اقدامات خصمانه" نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب تشدید تنش‌ها می‌شود.

حکومت طالبان مدعی است که در نتیجه حملات هوایی شب گذشته پاکستان بر سه ولایت شرقی افغانستان، ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اما پاکستان ادعا کرده که در این حملات ۲۹ جنگجو کشته شدند.

رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمی‌تواند ادعای هیچ طرفی را تأیید کند.

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پاکستان بار دیگر حملاتی را بر افغانستان انجام داد

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بر اساس گزارش‌ها پاکستان یکبار دیگر حملات هوایی را در برخی مناطق افغانستان انجام داده است.

برخی مناطق نزدیک به خط دیورند در پکتیا، پکتیکا، کنر و ننگرهار هدف حملات شب یکشنبه قرار گرفته اند.

ویدیوهای دریافتی رادیو آزادی از شفاخانه چمکنی پکتیا نشان می دهد که تعداد زیادی زخمیان و اجساد به این شفاخانه منتقل شده اند که در آن کودکان نیز دیده می شوند.

داکتران می گویند ده ها نفر زخمی یا کشته شده اند.

رادیو آزادی به طور مستقل نمی تواند تعداد کشته شدگان را تایید کند.

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ایجاد مجمع تجارتی بین افغانستان و قرغیزستان

نشست مشترک تاجران افغانستان و قرغیزستان
نشست مشترک تاجران افغانستان و قرغیزستان

سفارت افغانستان در قرغیزستان که در کنترل طالبان است از ایجاد مجمع تجارتی افغانستان و قرغیزستان خبر داده است.

این سفارت روز یکشنبه ۷ سرطان در صفحه اکس نوشته که مجمع تجاری افغانستان و قرقیزستان بر افزایش بیشتر همکاری‌های تجاری و اقتصادی دوجانبه تاکید کرده است.

به گفته این سفارت در جریان این مجمع، تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق‌های تجارتی و صنایع افغانستان و جمهوری قرقیزستان با هدف ترویج و گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور امضا شده است.

این درحالیست که مقامات قرغیزستان و حکومت طالبان پیش از این از گسترش همکاری‌های تجارتی و ترانزیتی خبر داده بودند.

کشورهای آسیای مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تعاملات خود با حکومت طالبان را در حوزه‌های تجارت، انرژی و ترانزیت حفظ و گسترش دهند.

حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرغیزستان، ازببکستان و قزاقستان از کشورهای اند که با حکومت طالبان روابط تجارتی را برقرار کرده اند.

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کاهش بی‌سابقه منابع آب در افغانستان؛ هشدار اوچا درباره پیامدهای جدی خشکسالی

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دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که در سال ۲۰۲۵، خشک‌سالی در افغانستان ۳.۴ میلیون تن را در ۱۲ ولایت متأثر ساخته و سطح آب‌های زیرزمینی به پایین‌ترین حد خود، یعنی حدود ۳۰ درصد، کاهش یافته است؛ وضعیتی که تأثیرات جدی بر معیشت مردم برجا گذاشته است.

اوچا روز یک‌شنبه، ۷ سرطان، در صفحه ایکس خود نوشته است که هرچند بارندگی‌های امسال تا اندازه‌ای وضعیت را بهبود بخشیده، اما یک فصل زراعتی خوب نمی‌تواند پیامدهای پنج سال خشک‌سالی پی‌درپی را جبران کند.

به گفته این نهاد، جوامع در سراسر افغانستان همچنان با کمبود منابع آب، افزایش فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی و نامشخص بودن وضعیت فصل آینده روبه‌رو هستند.

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز ماه گذشته با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان اعلام کرده بود که کمبود آب و خشک‌سالی از بزرگ‌ترین تهدیدهای پیش‌روی این کشور به شمار می‌رود. یوناما افزوده بود که نیمی از جمعیت افغانستان از خشک‌سالی و کمبود آب متأثر هستند و ادامه این وضعیت، بخش زراعت را که ستون اصلی معیشت مردم در مناطق روستایی است، به‌شدت آسیب خواهد زد.

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زلزله ۶ ریشتری هندوکش افغانستان؛ تکان‌ها تا پاکستان رسید

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سلسله کوه‌های هندوکش افغانستان، ناوقت روز شنبه ۶ سرطان، با زلزلۀ به قدرت ۶ درجه ریشتر لرزید که تکان‌های آن در کابل و شماری از مناطق پاکستان نیز احساس شد.

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده است که تا کنون هیچ گزارش رسمی از تلفات جانی یا خسارات مالی در افغانستان دریافت نشده، اما تیم‌های ارزیابی برای بررسی وضعیت به مناطق آسیب‌دیده اعزام شده‌اند.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در ولسوالی موسی‌خیل ایالت بلوچستان پاکستان، در نتیجه این زلزله بیش از ۲۰ تن زخمی شده و حدود ۱۲۵ خانه آسیب دیده‌اند. همچنین تیم‌های امدادرسان برای کمک به آسیب‌دیدگان به محل اعزام شده‌اند.

افغانستان، به‌ویژه منطقه کوهستانی هندوکش، از زلزله‌خیزترین مناطق جهان به شمار می‌رود و هر سال زلزله‌های متعددی در این منطقه رخ می‌دهد.

در ماه اپریل سال جاری، زلزلۀ به قدرت ۵.۸ درجه ریشتر در ولایت بدخشان جان ۱۲ تن را گرفت. همچنین در ماه آگست سال ۲۰۲۵، زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۶ درجه ریشتر در شرق افغانستان بیش از ۲۲۰۰ کشته برجا گذاشت و صدها خانه را ویران کرد.

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