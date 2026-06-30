هند حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را محکوم کرد

وزارت امور خارجه هند حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت افغانستان و تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه خوانده است.

این وزارت در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۸ سرطان منتشر شد، اعلام کرد: «این اقدام آشکار تجاوزکارانه از سوی پاکستان، حمله به حاکمیت افغانستان و تهدیدی مستقیم برای صلح و ثبات منطقه است.»

پاکستان شام یکشنبه ولسوالی‌های څمکنی در پکتیا، گیان در پکتیکا و مروره ولایت کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. بر اساس یافته‌های اولیه سازمان ملل، دست‌کم ۲۸ غیرنظامی در این حملات کشته و ۴۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت امور خارجه هند همچنین گفته است که این حملات «ادامه رفتار بی‌پروای پاکستان» است و اسلام‌آباد تلاش می‌کند با گسترش خشونت فراتر از مرزهای خود، «ناکامی‌هایش» را پنهان کند.

همزمان، استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، اعلام کرد که آنتونیو گوترش از تشدید تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است.

حکومت طالبان شمار قربانیان این حملات را ۳۸ کشته و ۱۶۳ زخمی اعلام کرده، اما پاکستان مدعی است که در این حملات ۲۵ فرد مسلح را کشته است.