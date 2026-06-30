لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۹ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۱۲

جهان

ارزیابی اولیه ناسا: بیش از ۵۸ هزار ساختمان در زلزله‌های مرگبار ونزوئلا آسیب دیده یا ویران شده‌اند

بر اساس ارزیابی اولیه سازمان فضایی امریکا (ناسا)، در پی دو زمین‌لرزه شدید هفته گذشته در ونزوئلا، بیش از ۵۸ هزار ساختمان آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

این زمین‌لرزه‌ها با قدرت ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر رخ دادند و از شدیدترین زلزله‌های ثبت‌شده در ونزوئلا طی بیش از یک قرن گذشته به شمار می‌روند. در نتیجه آن‌ها حدود ۱۷۰۰ نفر جان باخته و هزاران نفر دیگر مفقود هستند.

محققان دانشگاه ایالتی اورگان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرده‌اند که این برآورد بر اساس تصاویر راداری ماهواره سنتینل-۱ تهیه شده و هنوز به‌صورت میدانی تأیید نشده است.

در همین حال، مقام‌های ونزوئلا از آسیب دیدن ۸۵۵ ساختمان و فروریختن کامل ۱۸۹ ساختمان خبر داده‌اند.

ناسا نیز اعلام کرده است که ماهواره‌هایش برای ارزیابی خسارات و کمک به عملیات امدادرسانی در حال جمع‌آوری داده‌های بیشتر هستند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ویتکاف در مسیر دوحه؛ دموکرات‌های ارشد کانگرس درباره توافق با ایران تردید دارند

استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس‌جمهور امریکا در امور شرق میانه، به سوی پایتخت قطر، دوحه، در حال سفر است.

در همین حال، ایران اعلام کرده است که هیچ برنامه‌ای برای گفت‌وگو با مقام‌های امریکایی ندارد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» نوشته بود: «امریکا روز سه‌شنبه در دوحه با مقام‌های ایرانی دیدار می‌کند.»

اما کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، گزارش‌ها درباره دیدار مقام‌های ایرانی و امریکایی در این هفته را رد کرده است.

قرار بود در تاریخ ۲۸ جون، مقام‌های امریکایی و ایرانی در ادامه مذاکرات قبلی در سوئیس در دوحه گفت‌وگو کنند، اما حملات اخیر امریکا علیه ایران باعث تعویق این مذاکرات شده است.

ادامه خبر ...

دیدار فرماندهان اردوی لبنان و امریکا در مورد اجرای توافق سه‌جانبه‌

اسرائیل و لبنان با میانجی‌گری ایالات متحده بر سر تمدید آتش‌بس توافق کردند
اسرائیل و لبنان با میانجی‌گری ایالات متحده بر سر تمدید آتش‌بس توافق کردند

اردوی لبنان روز دوشنبه ۸ سرطان اعلام کرد که فرمانده این نیرو و یک فرمانده ارشد نظامی امریکا دربارهٔ اجرای توافق سه‌جانبه‌ای که هفته گذشته میان امریکا، لبنان و اسرائیل امضا شد گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس بیانیه اردوی لبنان، رودولف هیکل، فرمانده اردوی لبنان، از دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام، استقبال کرد و دو طرف دربارهٔ آخرین تحولات لبنان و منطقه گفت‌وگو کردند.

این درحالیست که رسانه‌های دولتی لبنان روز یکشنبه ۷ سرطان خبر دادند که اسرائیل دو روز بعد از امضای توافق‌نامه با لبنان حملات خود به این کشور را از سر گرفته است.

اردوی اسرائیل هم اعلام کرد که اعضای حزب‌الله را در نزدیکی منطقه امنیتی مورد ادعای خود هدف قرار داده است؛ منطقه‌ای که تا عمق ۱۰ کیلومتری خاک لبنان امتداد دارد.

حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان حزب الله در پالمان لبنان حضور دارند.

روز جمعه، لبنان و اسرائیل با حمایت ایالات متحده یک توافق‌نامه چارچوبی سه‌جانبه امضا کردند که هدف آن پایان دادن به درگیری‌هاست.

لبنان متعهد شده که حاکمیت خود را بر سراسر خاکش از طریق خلع سلاح گروه‌های مسلح غیردولتی و برچیدن زیرساخت‌های مرتبط با آنها احیا کند، اقدامی که زمینه را برای خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی فراهم خواهد کرد.

ادامه خبر ...

یک پس‌لرزه به بزرگی ۴.۶ ریشتر شمال کاراکاس را لرزاند

شهر کاراکاس پس از زلزله های اخیر
شهر کاراکاس پس از زلزله های اخیر

در حالی که تیم‌های نجات چهارمین روز عملیات خود را در مناطق آسیب‌دیده از زلزله‌های نیرومند هفته گذشته در وینزویلا ادامه دادند، سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده گفته که یک پس‌لرزه به بزرگی ۴.۶ ریشتر در شمال کاراکاس رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خورخه رودریگز رئیس مجلس ملی وینزویلا، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که تاکنون هیچ گزارشی از خسارت ناشی از این پس‌لرزه دریافت نشده است.

تلاش‌های نجات عمدتاً بر ایالت لا گوایرا، که بیشترین آسیب را دیده، متمرکز بوده است.

دو زلزله روز چهارشنبه تاکنون جان نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ نفر را گرفته و باعث فروریختن صدها ساختمان شده است.

جامعه جهانی در پی این فاجعه برای کمک به وینزویلا بسیج شده است.

به گفته مقام‌های وینزویلا، تاکنون ۲۴ کشور با ارسال بیش از ۵۰۰ تُن اقلام امدادی، اعزام بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نیروی نجات و پشتیبانی و حدود ۸۶ تیم سگ‌های جستجو و نجات از این کشور حمایت کرده‌اند.

ادامه خبر ...

ولادیمیر پوتین تأیید کرد که روسیه با کمبود انرژی مواجه است

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پی حملات مکرر اوکراین به پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی روسیه، به وجود "مقداری کمبود" سوخت در کشورش اذعان کرد و همزمان گفت مسکو پس از فروکش کردن "مسیر ایران" و کاهش درگیری‌ها در شرق‌یمانه، آماده ادامه گفت‌وگو با هیئت امریکایی درباره پایان جنگ اوکراین است.

ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای که کرملین روز دوشنبه جوزا منتشر کرد، گفت حملات اوکراین به زیرساخت‌های حیاتی و به‌ویژه تأسیسات انرژی روسیه "مشکلاتی ایجاد کرده" و افزود: "اکنون شاهد مقداری کمبود هستیم، اما این وضعیت بحرانی نیست."

او همچنین در نشست حزب حاکم روسیه متحد گفت مشکلات رانندگان و کسب‌وکارها در تأمین سوخت ادامه دارد و "متأسفانه هنوز صف‌هایی در تانک‌های تیل وجود دارد."

پوتین افزود که وظیفه اصلی دولت در شرایط کنونی، افزایش توان پدافند هوایی، تأمین سوخت، به‌ویژه برای کریمه، و کاهش اثر حملات اوکراین بر زیرساخت‌های غیرنظامی است.

حملات پهپادی اوکراین در هفته‌های اخیر پالایشگاه‌ها، ذخایر نفتی و خطوط انتقال سوخت روسیه را هدف قرار داده است.

ادامه خبر ...

دونالد ترمپ: ایران درخواست جلسه داده که قرار است در دوحه برگزار شود

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که ایران درخواست برگزاری جلسه کرده است و این جلسه قرار است فردا سه‌شنبه در دوحه، پایتخت قطر برگزاری شود.

دونالد ترمپ این خبر را امروز در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری نداد.

این خبر در حالی اعلام می‌شود که معاون وزیر خارجه ایران روز دوشنبه برخی گزارش‌های رسانه‌ای در مورد برگزاری گفت‌وگوهای فنی بین تهران و واشنگتن در این هفته را رد کرده بود.

کاظم غریب‌آبادی گفت: هرچند رایزنی‌ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل، طبق روال، در جریان است، اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفت‌وگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه، تایید نمی‌شود.

ادامه خبر ...

سازمان جهانی صحت: در حدود یک هفته بیش از ۱۳۰۰ مرگ مرتبط با گرمای شدید در اروپا ثبت شده است

موج گرما در اروپا
موج گرما در اروپا

بر اساس آمار سازمان جهانی صحت (WHO) که روز یکشنبه ۲۸ جون نشر شد، از ۲۱ جون به این سو به دلیل موج گرمای بی‌سابقه، بیش از ۱۳۰۰ مرگ مرتبط با موج گرما در اروپا ثبت شده است.

تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس این سازمان در صفحۀ ایکس خود نوشت که استرس گرمایی یک "قاتل خاموش" است. او از کشورهای اروپایی خواست تا برای محافظت از سلامت در مواجهه با تغییرات اقلیمی، "برنامه‌های عملی سلامت گرما" را اجرا کنند.

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشترین مرگ و میر ناشی از گرما در فرانسه ثبت شده است، جایی که از ۲۴ جون تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر که اکثراً بالای ۶۵ سال بودند، جان خود را از دست داده‌اند.

بسیاری از کشورهای اروپایی دمای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده‌اند. دما در بخش شمالی پراگ، پایتخت جمهوری چک، به ۴۱.۹ درجه سانتیگراد و در جرمنی به ۴۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

ادامه خبر ...

یک مقام امریکایی: مذاکرات ایران و امریکا ادامه می‌یابد

محل دور قبلی مذاکرات ایران و ایالات متحده در سوئیس که به میزبانی قطر و پاکستان برگزار شده بود
محل دور قبلی مذاکرات ایران و ایالات متحده در سوئیس که به میزبانی قطر و پاکستان برگزار شده بود

یک مقام امریکایی در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش‌های رسانه‌ای را تأیید کرد که می‌گویند ایالات متحده و ایران توافق کرده‌اند حملات متقابل را متوقف کنند، بار دیگر برای مذاکره دیدار کنند و اجازه دهند کشتیرانی به‌طور امن در تنگه هرمز جریان داشته باشد.

این مقام امریکایی بامداد دوشنبه گفت: "گفت‌وگوهای فنی قرار است درباره همه بخش‌های تفاهم‌نامه ادامه پیدا کند. دو طرف فعلاً عقب می‌ایستند و کشتی‌ها می‌توانند آزادانه از تنگه عبور کنند."

پیشتر ویب‌سایت اکسیوس و خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از مقام‌های امریکایی چنین گزارشی داده بودند، اما اکسیوس افزوده بود که دو طرف قصد دارند روز سه‌شنبه در دوحه، پایتخت قطر دیدار کنند.

خبرگزاری جرمنی نیز به نقل از یک مقام ارشد دولت امریکا گزارش داد که واشنگتن انتظار دارد گفت‌وگوهای بیشتری در روزهای آینده انجام شود. محل این گفت‌وگوها اعلام نشده است.

این مقام به خبرگزاری جرمنی گفت: "هیچ چیز لغو نشده است."

تهران اظهارنظری نکرده و موضع آن درباره ادامه مذاکرات تا زمان نشر این خبر روشن نیست.

ادامه خبر ...

شمار قربانیان زلزله‌های مرگبار در وینزویلا به ۱۴۳۰ نفر رسید

یک ساختمان ویران شده پس از زلزله اخیر در وینزویلا
یک ساختمان ویران شده پس از زلزله اخیر در وینزویلا

آمار تازه روز یکشنبه ۷ سرطان پس از آن منتشر شد که اجساد شماری از قربانیان زلزله‌های مرگبار در وینزویلا از زیر آوار و توده‌های خاک بیرون کشیده شدند.

هزاران نفر همچنان ناپدید هستند، زیرا در شهرهای مختلف ساختمان‌های زیادی فروریخته‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان زمین‌شناسی امریکا تخمین زده که ممکن است بیش از ۱۰ هزار نفر در این زلزله‌ها جان باخته باشند.

اتحادیه اروپا و ایالات متحده کمک‌های اضطراری اعلام کرده‌اند و تیم‌های امدادی بین‌المللی در محل حضور دارند.

چهارشنبه گذشته، دو زلزله به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ درجه ریشتر چندین شهر وینزویلا، از جمله پایتخت این کشور، کاراکاس را لرزاند.

ادامه خبر ...

اسرائیل دو روز بعد از امضای توافق‌نامه با لبنان حملات خود به این کشور را از سر گرفت

یک بخش از لبنان پس از حملات اسرائیل
یک بخش از لبنان پس از حملات اسرائیل

رسانه‌های دولتی لبنان روز یکشنبه ۷ سرطان خبر دادند که اسرائیل دو روز بعد از امضای توافق‌نامه با لبنان حملات خود به این کشور را از سر گرفت.

این حملات یک روز پس از آن انجام شد که به گفته وزارت صحت لبنان، یک نفر در حمله هوایی اسرائیل به جنوب این کشور کشته شد.

اردوی اسرائیل اعلام کرد که اعضای حزب‌الله را در نزدیکی منطقه امنیتی مورد ادعای خود هدف قرار داده است؛ منطقه‌ای که تا عمق ۱۰ کیلومتری خاک لبنان امتداد دارد.

حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی امریکا و اسرائیل به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی اش را، نمایندگان شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند.

خبرگزاری دولتی لبنان نیز از وقوع چندین حمله هوایی در روز یکشنبه خبر داد.

اردوی اسرائیل نیز اعلام کرد که یکی از نظامیان این کشور در نبرد در جنوب لبنان کشته شده.

جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، روز شنبه به دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا گفت که کشورش مسئولیت‌های خود را برای اجرای توافق‌نامه چارچوبی که روز جمعه پس از پنج دور مذاکره در واشنگتن امضا شد، بر عهده خواهد گرفت.

این توافق‌نامه سه‌جانبه با هدف هموار کردن مسیر صلح میان اسرائیل و لبنان تنظیم شده است.

بر اساس این توافق، خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی لبنان مشروط به آن است که دولت لبنان گروه حزب‌الله را خلع سلاح کند.

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل، این توافق را تاریخی توصیف کرد.حزب‌الله از آغاز با مذاکرات با اسرائیل مخالفت کرده و این توافق را نیز رد می‌ کند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG