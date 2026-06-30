اردوی لبنان روز دوشنبه ۸ سرطان اعلام کرد که فرمانده این نیرو و یک فرمانده ارشد نظامی امریکا دربارهٔ اجرای توافق سه‌جانبه‌ای که هفته گذشته میان امریکا، لبنان و اسرائیل امضا شد گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس بیانیه اردوی لبنان، رودولف هیکل، فرمانده اردوی لبنان، از دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام، استقبال کرد و دو طرف دربارهٔ آخرین تحولات لبنان و منطقه گفت‌وگو کردند.

این درحالیست که رسانه‌های دولتی لبنان روز یکشنبه ۷ سرطان خبر دادند که اسرائیل دو روز بعد از امضای توافق‌نامه با لبنان حملات خود به این کشور را از سر گرفته است.

اردوی اسرائیل هم اعلام کرد که اعضای حزب‌الله را در نزدیکی منطقه امنیتی مورد ادعای خود هدف قرار داده است؛ منطقه‌ای که تا عمق ۱۰ کیلومتری خاک لبنان امتداد دارد.

حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان حزب الله در پالمان لبنان حضور دارند.

روز جمعه، لبنان و اسرائیل با حمایت ایالات متحده یک توافق‌نامه چارچوبی سه‌جانبه امضا کردند که هدف آن پایان دادن به درگیری‌هاست.

لبنان متعهد شده که حاکمیت خود را بر سراسر خاکش از طریق خلع سلاح گروه‌های مسلح غیردولتی و برچیدن زیرساخت‌های مرتبط با آنها احیا کند، اقدامی که زمینه را برای خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی فراهم خواهد کرد.