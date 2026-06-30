نجات یک کودک با «پیوند پوست ماهی»؛ افتخار جهانی برای یک جراح افغان

این جراح اطفال در کابل، پس از درمان مؤفقانه یک کودک که دچار سوخته‌گی شدید شده بود، با استفاده از روش نوین «پیوند پوست ماهی»، سرتیفیکت بین‌المللی «برتری بالینی آرورا» (Aurora Clinical Excellence) را دریافت کرده‌است، روشی‌که هنوز در افغانستان به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

متخصصانی دعوت می‌شوند که از پوست ماهی برای تداوی بیماران سوخته‌گی استفاده کرده باشند و نتایج خوب گرفته باشند

داکتر حبیب‌الرحمن قاسم، متخصص جراحی کودکان و آمر بخش سوخته‌گی کودکان شفاخانه صحت طفل اندراگانی در کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت: "به ورکشاپ «Midnight Sun» یا آفتاب نیمه‌شب که همه‌ساله در ماه جون در شهر پرکاویک آیسلند برگزار می‌شود، متخصصانی دعوت می‌شوند که از پوست ماهی برای تداوی بیماران سوخته‌گی استفاده کرده باشند و نتایج خوب گرفته باشند، من هم چند قضیه بیماران خود را با برگزار کننده‌گان این ورکشاپ شریک کرده بودم که بر اساس آن من نیز به این برنامه دعوت شده بودم، برعلاوه در دعوت‌نامه‌ام ازین یادآوری کرده بودند که سرتیفیکت بین‌المللی برتری کلینیکی آرورا را برایم تفویض می‌کنند."

ورکشاپ بین‌المللی جراحی آفتاب نیمه‌شب، از برنامه‌های تخصصی در حوزۀ تداوی زخم و سوخته‌گی به شمار می‌رود که متخصصان از کشورهای مختلف جهان، دستاوردهای خود را در زمینۀ استفاده از فناوری پیوند پوست ماهی برای تداوی سوخته‌گی و زخم‌های پیچیده ارائه می‌کنند.

در برنامه امسال نیز حدود ۳۰۰ متخصص از کشورهای مختلف جهان حضور داشتند.

او با استفاده از پیوند پوست ماهی توانسته است بیمارانی را درمان کند که پیش از این امید چندانی به بهبودی نداشتند

داکتر گونار یوهانسون، مدیر صحی و معاون شرکت کرسیس، نهاد برگزار کننده این برنامه در بسته تصویری در مورد دستاورد داکتر قاسم که به رادیو آزادی فرستاده، می‎گوید: "آن‌چه از داکتر قاسم در انستیتوت صحت طفل اندراگاندی مشاهده کردیم، واقعاً چشم‌گیر و الهام‌بخش بود. در ارائه‌های او، نه تنها علاقه و تعهد عمیقش نسبت به بیمارانش را دیدیم، بلکه مشاهده کردیم که چگونه خدمات جراحی او به یک برنامه در سطح جهانی رشد کرده‌است. او با استفاده از پیوند پوست ماهی توانسته است بیمارانی را درمان کند که پیش از این امید چندانی به بهبودی نداشتند. کار و تجربه داکتر قاسم فرصت ارزشمندی را برای ما فراهم می‌کند تا از روش‌های نوآورانه او بیاموزیم، این‌که چگونه این شیوه را از مراحل ابتدایی توسعه داد و آن را به یک روش درمانی شناخته شده در سطح جهان تبدیل کرد."

این موفقیت در حالی به دست آمده که نظام صحی افغانستان با مشکلات گسترده‌ی روبه‌رو است.

بسیاری از شفاخانه‌های کشور با کمبود دوا، تجهیزات پیشرفته، امکانات تخصصی و نیروی انسانی ماهر دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کاهش کمک‌های بین‌المللی نیز فشار بیشتری بر خدمات صحی وارد کرده است.

با وجود این چالش‌ها، داکتران افغان همچنان تلاش می‌کنند با امکانات محدود، دانش، تجربه و نوآوری، جان بیماران خود را نجات دهند.

روش پیوند پوست ماهی که در شماری از کشورهای جهان برای درمان سوخته‌گی‌های شدید استفاده می‌شود، شامل استفاده از پوست ماهی که به صورت ویژه فرآوری و استریل شده‌است، می‌باشد.

متخصصان می‌گویند این روش از زخم محافظت می‌کند، خطر عفونت را کاهش می‌دهد، درد بیمار را کمتر می‌سازد و روند ترمیم و رشد پوست جدید را تسریع می‌کند.

برای حکیم‌الله، این کودک پنج ساله که در اثر افتادن در میان آتش هیزم‌های جمع‌آوری شده برای زمستان سوخته بود، نیز این روش نتیجه‌بخش بود.

خداوند به حکیم‌الله جان شفا داد، حالا کاملاً خوب شده و او را به خانه آورده ایم

آقا محمد، پدر حکیم‌الله به رادیو آزادی می‌گوید: "داکتر صاحب حبیب‌الرحمن بسیار زحمت کشیدند، خداوند به حکیم‌الله جان شفا داد، حالا کاملاً خوب شده و او را به خانه آورده ایم، پیش از عید به کابل رفتیم و یک عملیات دیگرش را نیز انجام دادیم، چون دستش بلند نمی‌شد، دستش خراب شده بود، آن را هم عملیات کرد، حالا کاملاً خوب شده و هیچ مشکلی ندارد."

داکتر حبیب‌الرحمن قاسم می‌گوید او با سوخته‌گی‌های گسترده به شفاخانه منتقل شده بود، وضعیتی که معمولاً خطر مرگ، عفونت شدید و معلولیت دایمی را به همراه داشت، اما پس از چندین مرحله درمان تخصصی، زخم‌های او به شکل چشم‌گیری بهبود یافت و اکنون فرصت آن را یافته است که دوباره به زنده‌گی عادی بازگردد.

این جراح افغان می‌گوید این جایزه تنها متعلق به او نیست، بلکه متعلق به همه کارکنان صحی افغانستان است که در دشوارترین شرایط، همچنان به بیماران خدمت می‌کنند.

او باور دارد که گسترش روش‌های نوین درمان سوخته‌گی و سرمایه‌گذاری بر مراکز تخصصی می‌تواند هر سال جان صدها کودک را نجات دهد و از معلولیت‌های دایمی جلوگیری کند.

این مؤفقیت همچنین توانایی داکتران افغان را برجسته می‌سازد، داکترانی‌که با وجود کمبود امکانات، افزایش شمار بیماران و مهاجرت بسیاری از کادرهای متخصص، همچنان به ارائه خدمات درمانی ادامه می‌دهند.