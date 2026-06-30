گوتریش: من از کشته شدن غیرنظامیان در حملات پاکستان نگران هستم

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۷ سرطان در یک نشست خبری گفت: «آقای گوتریش از تشدید اخیر تنشها میان افغانستان و پاکستان و تلفات غیرنظامیان عمیقاً نگران است..»
دوجاریک به نقل از گوترش افزود: «درگیریها باید فوراً متوقف شود، امنیت غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی تضمین گردد و هر دو طرف برای حل اختلافات خود از راه دیپلماسی استفاده کنند.»
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز در پیامی در صفحه ایکس خود، نسبت به کشته شدن کودکان در حملات پاکستان ابراز نگرانی کرده است.
یونیسف گفته است: «کودکان نباید هدف قرار گیرند؛ آنان باید مورد حفاظت قرار گیرند.»
از سوی دیگر، وزارت خارجه هند شام دوشنبه با نشر اعلامیهای اعلام کرد: «این اقدام آشکار تجاوزکارانه از سوی پاکستان، حملهای به حاکمیت افغانستان و تهدیدی مستقیم علیه صلح و ثبات منطقه است.»
پاکستان شام یکشنبه ۷ سرطان ولسوالی چمکنی در ولایت پکتیا، ولسوالی گیان در ولایت پکتیکا و ولسوالی مرورۀ ولایت کنر را هدف حملات هوایی قرار داد.
بر اساس یافتههای ابتدایی سازمان ملل متحد، در این حملات دستکم ۲۸ غیرنظامی کشته و ۴۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
در ادامه بیانیه وزارت خارجه هند آمده است: «این حملات بیانگر ادامه رفتار بیپروای پاکستان است و نشان میدهد که این کشور میکوشد با انجام اقدامات ناامیدکننده و گسترش خشونت فراتر از مرزهای خود، ناکامیهایش را پنهان کند.»
حکومت طالبان اعلام کرده است که در این حملات ۳۸ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ تن دیگر زخمی شدهاند؛ اما مقامهای پاکستانی ادعا کردهاند که در این حملات ۲۵ فرد مسلح را کشتهاند.