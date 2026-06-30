افغانستان
یک افغان باشندۀ امریکا، به ۲۲ ماه حبس محکوم شد
یک افغان باشندۀ شهر فینیکس ایالت آریزونای امریکا، به اتهام «در اختیار داشتن سلاح گرم که بر اساس قانون داشتن آن منع شده، به ۲۲ ماه حبس محکوم شد.
ادارۀ سارونوالی آریزونا در ویبسایت رسمی خود نوشته سید حیدر نجیب، ۳۰ ساله که درخواست پناهندگی او برای اقامت دایمی در امریکا رد شده، حداقل از ۸ مارچ ۲۰۱۸ بهطور غیرقانونی در این کشور اقامت داشت.
در سال ۲۰۲۳، مأموران ویژه اداره تحقیقات فدرال امریکا (FBI) در یکی از شبکههای اجتماعی عکسها و ویدیوهایی نجیب را شناسایی کردند که او را در حال در اختیار داشتن یک سلاح گرم نشان میداد. در جریان تلاشی خانه و موتر نجیب در ماه اکتوبر ۲۰۲۳، مأموران اف بی آی و اداره تحقیقات امنیت داخلی یک تفنگ AR-15 و بیش از ۱۷۵ فیر مرمی را در موتر او کشف کردند.
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ازبکستان و قطر در مورد تلاشها برای حمایت از توسعۀ افغانستان گفتوگو کردند
ازبکستان و قطر در مورد همکاریهای دوجانبه و تلاشهای منطقهای برای حمایت از توسعۀ پایدار در افغانستان گفتوگو کردند.
در اعلامیهای وزارت امور خارجه ازبکستان که سه شنبه(۹ سرطان) پس از ملاقات عصمتالله ایرگاشف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان و حسن حمزه هاشم، سفیر قطر در ازبکستان، منتشر شد، گفته شده که گفتوگوها بر گسترش همکاریها در زمینههای تجارت، سرمایهگذاری، حملونقل و لوژستیک، همچنان ابتکارات فرهنگی و بشردوستانهای متمرکز بود که میتواند به بهبود درازمدت وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان کمک کند.
تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما ازبکستان و قطر در سالهای اخیر، سیاست های فعال تعامل با افغانستان از طریق پروژههای زیربنایی، تجارت و ابتکارات بشری دنبال کرده اند.
امروز، ۳۰ جون، روز جهانی شبکههای اجتماعی است.
امروز، ۳۰ جون، روز جهانی شبکههای اجتماعی است
در افغانستان وزارت مخابرات حکومت طالبان پیشتر اعلام کرده بود که بیش از ۱۷ میلیون نفر در افغانستان به اینترنت دسترسی دارند، اما آمار مشخصی از شمار افرادی که از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند، منتشر نشده است.
این درحالی است که این وزارت استفاده از شبکه اجتماعی تیکتاک را در سال ۲۰۲۲ ممنوع کرد و دلیل آن را «گمراهی و گمراه کردن جوانان» خواند.
روزانه نزدیک به پنج میلیارد نفر در سراسر جهان از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند. این روز به نقش فضای دیجیتال در برقراری ارتباط میان خانوادهها، دوستان، کسبوکارها و جوامع اختصاص دارد.
فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، یوتیوب، تیکتاک، ایکس (توییتر سابق) و لینکدین از پرکاربردترین شبکههای اجتماعی در جهان هستند.
روز جهانی شبکههای اجتماعی نخستین بار در سال ۲۰۱۰ از سوی یک وبسایت آمریکایی پایهگذاری شد.
هند حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را محکوم کرد
وزارت امور خارجه هند حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت افغانستان و تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه خوانده است.
این وزارت در بیانیهای که روز دوشنبه ۸ سرطان منتشر شد، اعلام کرد: «این اقدام آشکار تجاوزکارانه از سوی پاکستان، حمله به حاکمیت افغانستان و تهدیدی مستقیم برای صلح و ثبات منطقه است.»
پاکستان شام یکشنبه ولسوالیهای څمکنی در پکتیا، گیان در پکتیکا و مروره ولایت کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. بر اساس یافتههای اولیه سازمان ملل، دستکم ۲۸ غیرنظامی در این حملات کشته و ۴۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
وزارت امور خارجه هند همچنین گفته است که این حملات «ادامه رفتار بیپروای پاکستان» است و اسلامآباد تلاش میکند با گسترش خشونت فراتر از مرزهای خود، «ناکامیهایش» را پنهان کند.
همزمان، استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، اعلام کرد که آنتونیو گوترش از تشدید تنشها میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است.
حکومت طالبان شمار قربانیان این حملات را ۳۸ کشته و ۱۶۳ زخمی اعلام کرده، اما پاکستان مدعی است که در این حملات ۲۵ فرد مسلح را کشته است.
نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از ادامه خشونت ها در افغانستان و پاکستان ابراز نگران کرد
ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان با اشاره به حملات اخیر پاکستان به افغانستان گفته که از ادامه خشونت ها در افغانستان و پاکستان عمیقاً نگران است.
آقای لیندسی روز دوشنبه ۸ سرطان در صفحه اکس نوشته است که ما عمیقاً از ادامه خشونتها در افغانستان و پاکستان و تداوم ضایعات غمانگیز جانی ابراز نگرانی میکنیم. ما همه اشکال تروریزم را محکوم میکنیم.
او تاکید کرده که باید قوانین بینالمللی بشردوستانه رعایت شوند و از افراد ملکی محافظت صورت گیرد.
او همچنان بر ضرورت کاهش تنشها تأکید کرده است.
حکومت طالبان میگوید که در نتیجه حملات هوایی یکشنبه شب پاکستان بر سه ولایت شرقی افغانستان، ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ تن دیگر زخمی شدهاند.
در همین حال، مقامهای پاکستانی گفتهاند که در عملیات زمینی و حملات هوایی در نزدیکی خط دیورند، ۲۹ فرد مسلح را کشتهاند.
این ادعای پاکستان تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده و رادیو آزادی نیز نمیتواند این ادعاها را بهگونه مستقل تأیید کند.
پاکستان این عملیات را یک روز پس از آن انجام داد که افراد مسلح مجهز به سلاح و مواد انفجاری بر مرکز نیروهای ویژه رینجرز در شهر کراچی حمله کردند؛ حملهای که در نتیجه آن سه سرباز پاکستانی کشته شدند.
اوچا: به دستکم ۵.۹ میلیون نفر نیازمند در افغانستان کمک صورت گرفته
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که از جنوری تا اپریل سال ۲۰۲۶میلادی با همکاری شرکای بشردوستانه توانسته اند به دستکم ۵.۹ میلیون نفر نیازمند در افغانستان کمک کند.
این اداره روز دوشنبه ۸ سرطان در صفحه اکس نوشته که این پوشش در مقایسه با بودجهٔ دریافتشده قابل توجه است و ۵۹ درصد از این افراد کمکهای غذایی دریافت کردهاند.
اوچا گفته است این موضوع همچنان گستردگی ناامنی شدید غذایی را نشان میدهد و افراد برای تأمین مناسب نیازهایشان، در طول سال به حمایت های مکرر و تکمیلی در بخشهای مختلف نیاز دارند.
اوچا تاکید کرده که از میان ۴۶۵ میلیون دالر که بهعنوان فوریترین اولویت در چارچوب طرح نیازها و پاسخ بشردوستانه سال ۲۰۲۶ تعیین شده بود، ۴۸ درصد آن هنوز تأمین مالی نشده است.
این درحالیست که برنامه جهانی غذا در ماه جوزا هشدار داده بود که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۴ میلیون افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبهرو خواهند شد و نزدیک به ۴.۹ میلیون مادر و کودک با خطر سوءتغذیه روبرو اند.
بر اساس گزارش این نهاد، افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحرانهای بشری و غذایی در جهان مواجه است.
چهار دهه جنگ، مشکلات اقتصادی، فقر گسترده، خشکسالیها و حوادث طبیعی وضعیت زندگی مردم را وخیمتر کرده است.
یوناما: در حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان دست کم ۲۸ غیرنظامی کشته شدند
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تأیید کرده است که در حملات هوایی یکشنبهشب پاکستان در افغانستان، دست کم ۲۸ غیرنظامی کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
یوناما گفته که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان اند.
به گفتۀ این اداره ملل متحد، بیشترین تلفات در ولسوالی چمکنی پکتیا و ولسوالی گیان پکتیکا رخ داده و احتمال افزایش آمار تلفات نیز وجود دارد.
این دومین بار است که یوناما تلفات غیرنظامیان در حملات ارتش پاکستان در افغانستان را ثبت میکند.
پیش از این حکومت طالبان مدعی شده بود که در این حملات ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ نفر دیگر زخمی شدهاند.
اما وزیر اطلاعات پاکستان مدعی شده که در این حملات ۲۹ شبهنظامی کشته شدند.
طالبان میگوید که در واکنش به حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان، شارژدافیر این کشور را احضار کرده است
وزارت خارجه طالبان میگوید که در واکنش به حملات اخیر پاکستان به چندین ولایت افغانستان، شارژدافیر پاکستان در کابل را احضار کرده و مراتب اعتراض شدید خود را مبنی بر هدف قرار دادن "خانههای غیرنظامیان" ابلاغ کرده است.
این وزارت روز دوشنبه در در صفحه ایکس خود این حملات را نقض آشکار اصول بینالمللی، قوانین بشردوستانه و حاکمیت ملی کشورها عنوان کرده و محکوم کرده است.
وزارت خارجه طالبان مدعی شده که پاکستان برای پنهان کردن ناکامیهای سیاسی و امنیتی خود حکومت آنان را متهم میکند.
حکومت طالبان مدعی است که در حملات هوایی اخیر پاکستان در ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر، ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ نفر دیگر زخمی شدهاند.
با این حال، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان مدعی شده که در واکنش به حملات اخیر در این کشور، ۲۹ شبهنظامی در عملیات زمینی و حملات هوایی نیروهای این کشور در امتداد خط دیورند کشته شدهاند.
پاکستان این حملات را یک روز پس از آن انجام داد که در حمله بر مرکز نیروهای ویژه رینجرز در شهر کراچی سه سرباز پاکستانی کشته شدند. نیروهای امنیتی پاکستان ادعا کردند که در درگیری متقابل، سه مهاجم را کشته و یک مهاجم دیگر را که به گفته اردوی پاکستان تبعه افغانستان است، زنده بازداشت کردهاند.
کرزی و عبدالله حملات اخیر پاکستان در افغانستان را محکوم کردند
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که حملات هوایی پاکستان "بر مناطق مسکونی" در ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر نقض حاکمیت ملی افغانستان و مغایر با موازین بینالمللی است.
کرزی در صفحه ایکس خود پاکستان را بر سیاست ستیزهجویی و برخورد دوگانه با افراطگرایی متهم کرده و گفته که پاکستان باید با افغانستان بر پایه اصول همسایگی و روابط متمدنانه تعامل کند.
از سوی دیگر داکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین با اشاره به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در حملات اخیر پاکستان این حملات را نکوهش کرده است.
او در صفحۀ ایکس خود افزوده که "چنین اقدامات خصمانه" نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه موجب تشدید تنشها میشود.
حکومت طالبان مدعی است که در نتیجه حملات هوایی شب گذشته پاکستان بر سه ولایت شرقی افغانستان، ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ تن دیگر زخمی شدهاند.
اما پاکستان ادعا کرده که در این حملات ۲۹ جنگجو کشته شدند.
رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمیتواند ادعای هیچ طرفی را تأیید کند.
پاکستان بار دیگر حملاتی را بر افغانستان انجام داد
بر اساس گزارشها پاکستان یکبار دیگر حملات هوایی را در برخی مناطق افغانستان انجام داده است.
برخی مناطق نزدیک به خط دیورند در پکتیا، پکتیکا، کنر و ننگرهار هدف حملات شب یکشنبه قرار گرفته اند.
ویدیوهای دریافتی رادیو آزادی از شفاخانه چمکنی پکتیا نشان می دهد که تعداد زیادی زخمیان و اجساد به این شفاخانه منتقل شده اند که در آن کودکان نیز دیده می شوند.
داکتران می گویند ده ها نفر زخمی یا کشته شده اند.
رادیو آزادی به طور مستقل نمی تواند تعداد کشته شدگان را تایید کند.