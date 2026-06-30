بقائی: حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شود

وزارت خارجۀ ایران، گفت‌وگوها با ایالات متحده برای رسیدن به توافق نهایی را منوط به «تطبیق مواد تفاهم‌نامه» اخیر از سوی امریکا دانست.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه(۹ سرطان) در یک نشست خبری اعلام کرد که طی روزهای آینده، باید روند جاری ارزیابی شده، بر اساس آن تصمیم گرفته شود که به چه شکلی و چه زمانی مذاکرات برای توافق نهایی، آغاز شود.

بقائی همچنین با اشاره به بند اول تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و امریکا گفت که «ملاک اصلی» برای تهران آن است که واشینگتن اسرائیل را «وادار» به توقف حملات به لبنان کند.

او که سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده ایران نیز هست، در پاسخ به سوال دیگر تأکید کرد که حملات اسرائیل بر لبنان باید متوقف شود.