جهان
بقائی: حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شود
وزارت خارجۀ ایران، گفتوگوها با ایالات متحده برای رسیدن به توافق نهایی را منوط به «تطبیق مواد تفاهمنامه» اخیر از سوی امریکا دانست.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سهشنبه(۹ سرطان) در یک نشست خبری اعلام کرد که طی روزهای آینده، باید روند جاری ارزیابی شده، بر اساس آن تصمیم گرفته شود که به چه شکلی و چه زمانی مذاکرات برای توافق نهایی، آغاز شود.
بقائی همچنین با اشاره به بند اول تفاهمنامه امضا شده میان ایران و امریکا گفت که «ملاک اصلی» برای تهران آن است که واشینگتن اسرائیل را «وادار» به توقف حملات به لبنان کند.
او که سخنگوی هیئت مذاکرهکننده ایران نیز هست، در پاسخ به سوال دیگر تأکید کرد که حملات اسرائیل بر لبنان باید متوقف شود.
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پاکستان جواز نشراتی شبکۀ جیو نیوز را به حالت تعلیق درآورد
اداره تنظیم رسانههای الکترونیکی پاکستان جواز نشراتی شبکۀ جیو نیوز را برای مدت ۱۵ روز به حالت تعلیق درآورد.
براساس اعلامیهای بنیاد مطبوعات پاکستان سه شنبه(۹ سرطان) که ویب سایت رسمی این بنیاد منتشر شد، این تصمیم پس از پخش یک برنامه ویژه ماه محرم اتخاذ گردید؛ برنامهای که به گفته ادارۀ تنظیم رسانههای الکترونیکی پاکستان، شامل صحنههای تجسم مذهبی و محتوایی بود که «میتواند احساسات دینی بینندگان را جریحهدار سازد.»
در واکنش به این تصمیم اداره تنظیم رسانههای الکترونیکی پاکستان، جیو نیوز در اعلامیهای ضمن پذیرش اشتباه در روند ویرایش، از مخاطبان خود عذرخواهی کرده، تأکید نموده که تصاویر پخششده بازتابدهنده سیاست تحریریه این شبکه یا ستراتیژی آن در احترام به باورها و حساسیتهای دینی مسلمان نیست.
بنیاد مطبوعات پاکستان و جیونیوز در مورد جزئیات صحنههای منتشر شده، چیزی نگفته اند.
ویتکاف در مسیر دوحه؛ دموکراتهای ارشد کانگرس درباره توافق با ایران تردید دارند
استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیسجمهور امریکا در امور شرق میانه، به سوی پایتخت قطر، دوحه، در حال سفر است.
در همین حال، ایران اعلام کرده است که هیچ برنامهای برای گفتوگو با مقامهای امریکایی ندارد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» نوشته بود: «امریکا روز سهشنبه در دوحه با مقامهای ایرانی دیدار میکند.»
اما کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه ایران، گزارشها درباره دیدار مقامهای ایرانی و امریکایی در این هفته را رد کرده است.
قرار بود در تاریخ ۲۸ جون، مقامهای امریکایی و ایرانی در ادامه مذاکرات قبلی در سوئیس در دوحه گفتوگو کنند، اما حملات اخیر امریکا علیه ایران باعث تعویق این مذاکرات شده است.
ارزیابی اولیه ناسا: بیش از ۵۸ هزار ساختمان در زلزلههای مرگبار ونزوئلا آسیب دیده یا ویران شدهاند
بر اساس ارزیابی اولیه سازمان فضایی امریکا (ناسا)، در پی دو زمینلرزه شدید هفته گذشته در ونزوئلا، بیش از ۵۸ هزار ساختمان آسیب دیده یا ویران شدهاند.
این زمینلرزهها با قدرت ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر رخ دادند و از شدیدترین زلزلههای ثبتشده در ونزوئلا طی بیش از یک قرن گذشته به شمار میروند. در نتیجه آنها حدود ۱۷۰۰ نفر جان باخته و هزاران نفر دیگر مفقود هستند.
محققان دانشگاه ایالتی اورگان با استفاده از تصاویر ماهوارهای اعلام کردهاند که این برآورد بر اساس تصاویر راداری ماهواره سنتینل-۱ تهیه شده و هنوز بهصورت میدانی تأیید نشده است.
در همین حال، مقامهای ونزوئلا از آسیب دیدن ۸۵۵ ساختمان و فروریختن کامل ۱۸۹ ساختمان خبر دادهاند.
ناسا نیز اعلام کرده است که ماهوارههایش برای ارزیابی خسارات و کمک به عملیات امدادرسانی در حال جمعآوری دادههای بیشتر هستند.
دیدار فرماندهان اردوی لبنان و امریکا در مورد اجرای توافق سهجانبه
اردوی لبنان روز دوشنبه ۸ سرطان اعلام کرد که فرمانده این نیرو و یک فرمانده ارشد نظامی امریکا دربارهٔ اجرای توافق سهجانبهای که هفته گذشته میان امریکا، لبنان و اسرائیل امضا شد گفتوگو کردهاند.
بر اساس بیانیه اردوی لبنان، رودولف هیکل، فرمانده اردوی لبنان، از دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام، استقبال کرد و دو طرف دربارهٔ آخرین تحولات لبنان و منطقه گفتوگو کردند.
این درحالیست که رسانههای دولتی لبنان روز یکشنبه ۷ سرطان خبر دادند که اسرائیل دو روز بعد از امضای توافقنامه با لبنان حملات خود به این کشور را از سر گرفته است.
اردوی اسرائیل هم اعلام کرد که اعضای حزبالله را در نزدیکی منطقه امنیتی مورد ادعای خود هدف قرار داده است؛ منطقهای که تا عمق ۱۰ کیلومتری خاک لبنان امتداد دارد.
حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته میشود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان حزب الله در پالمان لبنان حضور دارند.
روز جمعه، لبنان و اسرائیل با حمایت ایالات متحده یک توافقنامه چارچوبی سهجانبه امضا کردند که هدف آن پایان دادن به درگیریهاست.
لبنان متعهد شده که حاکمیت خود را بر سراسر خاکش از طریق خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی و برچیدن زیرساختهای مرتبط با آنها احیا کند، اقدامی که زمینه را برای خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی فراهم خواهد کرد.
یک پسلرزه به بزرگی ۴.۶ ریشتر شمال کاراکاس را لرزاند
در حالی که تیمهای نجات چهارمین روز عملیات خود را در مناطق آسیبدیده از زلزلههای نیرومند هفته گذشته در وینزویلا ادامه دادند، سازمان زمینشناسی ایالات متحده گفته که یک پسلرزه به بزرگی ۴.۶ ریشتر در شمال کاراکاس رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خورخه رودریگز رئیس مجلس ملی وینزویلا، در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که تاکنون هیچ گزارشی از خسارت ناشی از این پسلرزه دریافت نشده است.
تلاشهای نجات عمدتاً بر ایالت لا گوایرا، که بیشترین آسیب را دیده، متمرکز بوده است.
دو زلزله روز چهارشنبه تاکنون جان نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ نفر را گرفته و باعث فروریختن صدها ساختمان شده است.
جامعه جهانی در پی این فاجعه برای کمک به وینزویلا بسیج شده است.
به گفته مقامهای وینزویلا، تاکنون ۲۴ کشور با ارسال بیش از ۵۰۰ تُن اقلام امدادی، اعزام بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نیروی نجات و پشتیبانی و حدود ۸۶ تیم سگهای جستجو و نجات از این کشور حمایت کردهاند.
ولادیمیر پوتین تأیید کرد که روسیه با کمبود انرژی مواجه است
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در پی حملات مکرر اوکراین به پالایشگاهها و تأسیسات انرژی روسیه، به وجود "مقداری کمبود" سوخت در کشورش اذعان کرد و همزمان گفت مسکو پس از فروکش کردن "مسیر ایران" و کاهش درگیریها در شرقیمانه، آماده ادامه گفتوگو با هیئت امریکایی درباره پایان جنگ اوکراین است.
ولادیمیر پوتین در مصاحبهای که کرملین روز دوشنبه جوزا منتشر کرد، گفت حملات اوکراین به زیرساختهای حیاتی و بهویژه تأسیسات انرژی روسیه "مشکلاتی ایجاد کرده" و افزود: "اکنون شاهد مقداری کمبود هستیم، اما این وضعیت بحرانی نیست."
او همچنین در نشست حزب حاکم روسیه متحد گفت مشکلات رانندگان و کسبوکارها در تأمین سوخت ادامه دارد و "متأسفانه هنوز صفهایی در تانکهای تیل وجود دارد."
پوتین افزود که وظیفه اصلی دولت در شرایط کنونی، افزایش توان پدافند هوایی، تأمین سوخت، بهویژه برای کریمه، و کاهش اثر حملات اوکراین بر زیرساختهای غیرنظامی است.
حملات پهپادی اوکراین در هفتههای اخیر پالایشگاهها، ذخایر نفتی و خطوط انتقال سوخت روسیه را هدف قرار داده است.
دونالد ترمپ: ایران درخواست جلسه داده که قرار است در دوحه برگزار شود
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده میگوید که ایران درخواست برگزاری جلسه کرده است و این جلسه قرار است فردا سهشنبه در دوحه، پایتخت قطر برگزاری شود.
دونالد ترمپ این خبر را امروز در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری نداد.
این خبر در حالی اعلام میشود که معاون وزیر خارجه ایران روز دوشنبه برخی گزارشهای رسانهای در مورد برگزاری گفتوگوهای فنی بین تهران و واشنگتن در این هفته را رد کرده بود.
کاظم غریبآبادی گفت: هرچند رایزنیها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل، طبق روال، در جریان است، اما خبر برخی رسانهها مبنی بر برگزاری گفتوگوهای فنی کارگروهها در دوحه، تایید نمیشود.
سازمان جهانی صحت: در حدود یک هفته بیش از ۱۳۰۰ مرگ مرتبط با گرمای شدید در اروپا ثبت شده است
بر اساس آمار سازمان جهانی صحت (WHO) که روز یکشنبه ۲۸ جون نشر شد، از ۲۱ جون به این سو به دلیل موج گرمای بیسابقه، بیش از ۱۳۰۰ مرگ مرتبط با موج گرما در اروپا ثبت شده است.
تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس این سازمان در صفحۀ ایکس خود نوشت که استرس گرمایی یک "قاتل خاموش" است. او از کشورهای اروپایی خواست تا برای محافظت از سلامت در مواجهه با تغییرات اقلیمی، "برنامههای عملی سلامت گرما" را اجرا کنند.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشترین مرگ و میر ناشی از گرما در فرانسه ثبت شده است، جایی که از ۲۴ جون تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر که اکثراً بالای ۶۵ سال بودند، جان خود را از دست دادهاند.
بسیاری از کشورهای اروپایی دمای بیسابقهای را ثبت کردهاند. دما در بخش شمالی پراگ، پایتخت جمهوری چک، به ۴۱.۹ درجه سانتیگراد و در جرمنی به ۴۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
یک مقام امریکایی: مذاکرات ایران و امریکا ادامه مییابد
یک مقام امریکایی در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارشهای رسانهای را تأیید کرد که میگویند ایالات متحده و ایران توافق کردهاند حملات متقابل را متوقف کنند، بار دیگر برای مذاکره دیدار کنند و اجازه دهند کشتیرانی بهطور امن در تنگه هرمز جریان داشته باشد.
این مقام امریکایی بامداد دوشنبه گفت: "گفتوگوهای فنی قرار است درباره همه بخشهای تفاهمنامه ادامه پیدا کند. دو طرف فعلاً عقب میایستند و کشتیها میتوانند آزادانه از تنگه عبور کنند."
پیشتر ویبسایت اکسیوس و خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از مقامهای امریکایی چنین گزارشی داده بودند، اما اکسیوس افزوده بود که دو طرف قصد دارند روز سهشنبه در دوحه، پایتخت قطر دیدار کنند.
خبرگزاری جرمنی نیز به نقل از یک مقام ارشد دولت امریکا گزارش داد که واشنگتن انتظار دارد گفتوگوهای بیشتری در روزهای آینده انجام شود. محل این گفتوگوها اعلام نشده است.
این مقام به خبرگزاری جرمنی گفت: "هیچ چیز لغو نشده است."
تهران اظهارنظری نکرده و موضع آن درباره ادامه مذاکرات تا زمان نشر این خبر روشن نیست.