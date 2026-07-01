ازبکستان و قطر در مورد همکاری‌های دوجانبه و تلاش‌های منطقه‌ای برای حمایت از توسعۀ پایدار در افغانستان گفت‌وگو کردند.

در اعلامیه‌ای وزارت امور خارجه ازبکستان که سه شنبه(۹ سرطان) پس از ملاقات عصمت‌الله ایرگاشف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان و حسن حمزه هاشم، سفیر قطر در ازبکستان، منتشر شد، گفته شده که گفت‌وگوها بر گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و لوژستیک، همچنان ابتکارات فرهنگی و بشردوستانه‌ای متمرکز بود که می‌تواند به بهبود درازمدت وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان کمک کند.

تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما ازبکستان و قطر در سال‌های اخیر، سیاست های فعال تعامل با افغانستان از طریق پروژه‌های زیربنایی، تجارت و ابتکارات بشری دنبال کرده اند.