در اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان که روز چهارشنبه، ۱۰ سرطان، در صفحه ایکس این وزارت منتشر شد، ادعا شده که «نیروهای هوایی وزارت دفاع سه‌شنبه شب بر مرکز مشترک داعش و شر و فساد در منطقه سرانان ولسوالی پشین ایالت بلوچستان حملات هوایی انجام دادند. از این مرکز برای سازمان‌دهی فعالیت‌های تخریبی و حملات در داخل افغانستان استفاده می‌شد و همچنین به‌عنوان مرکز هماهنگی بمباران‌هایی عمل می‌کرد که در آن غیرنظامیان افغانستان هدف قرار می‌گرفتند. »

در این اعلامیه، هرچند به حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر اشاره نشده، اما حکومت طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود که در نتیجه آن حملات ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ تن دیگر زخمی شده‌اند.

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز کشته شدن دست‌کم ۲۸ غیرنظامی و زخمی شدن ۴۹ تن دیگر را تأیید کرده است.

وزارت دفاع حکومت طالبان همچنین اعلام کرده است که در ایالت خیبرپښتونخوا نیز بر یک مرکز داعش در منطقه قمبرخیل و یک مرکز مشترک داعش و «شر و فساد» در منطقه گرم‌چشمه مربوط به دره شاه‌سلیم چترال حملات هوایی انجام شده است. به گفته این وزارت، از این مراکز نیز فعالیت‌های تخریبی و حملات بر غیرنظامیان برنامه‌ریزی می‌شد.

در اعلامیه وزارت دفاع مشخص نشده است که این حملات چگونه انجام شده و آیا در آن از طیاره‌های بی‌سرنشین استفاده شده است یا خیر؛ اما مقام‌های طالبان پیش از این گفته بودند که در حملات قبلی بر پاکستان از آنها استفاده کرده‌اند.

وزارت دفاع طالبان افزوده است که بر اساس اطلاعات ابتدایی، در این حملات «به داعش، مراکز شر و فساد و حامیان آنان تلفات سنگین جانی و خسارات مالی وارد شده است.» این وزارت تأکید کرده که حملات با دقت بر اهداف تعیین‌شده انجام شده و هیچ تلفاتی به غیرنظامیان وارد نشده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که اسلام‌آباد اعلام کرده نیروهای امنیتی این کشور چهار طیاره بی‌سرنشین را که آن‌ها را «ابتدایی» توصیف کرده، در بلوچستان شناسایی و سرنگون کرده‌اند.

اردوی پاکستان نیز در اعلامیه‌ای گفته است که این طیاره‌های بی‌سرنشین بلافاصله شناسایی و منهدم شدند. مقام‌های ایالت بلوچستان نیز وقوع حمله با درون را تأیید کرده و گفته‌اند که یک درون در نزدیکی یک مکتب دولتی در منطقه سرانان مشاهده شده بود. به گفته آنان، در این رویداد دو تن زخمی شده‌اند.

براساس معلومات مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک مستقر در لندن، افغانستان جنگنده ندارد، اما دست‌کم شش طیاره، ۲۳ هلیکوپتر و شماری طیاره بی‌سرنشین در اختیار نیروهای طالبان قرار دارد که پیش از این نیز در درگیری‌ها با پاکستان از آن‌ها استفاده شده است.