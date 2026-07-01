وزارت امور خارجه روسیه از حکومت طالبان و پاکستان خواسته است که برای حل اختلافات خود از راه گفت‌وگو و دیپلوماسی کار بگیرند.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه ۹ سرطان در ویب‌سایت این وزارت منتشر شد، به «رویدادهای غم‌انگیز» ناشی از حملات هوایی پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان اشاره شده است.

سازمان ملل متحد اعلام کرده که در این حملات که شام یک‌شنبه انجام شد، دست‌کم ۲۸ تن کشته شده‌اند، اما حکومت طالبان شمار کشته‌شدگان غیرنظامی را ۳۶ تن اعلام کرده است.

در مقابل، پاکستان گفته است که در عملیات زمینی و حملات هوایی در امتداد خط دیورند، ۲۹ فرد مسلح کشته شده‌اند.

اسلام‌آباد ادعا می‌کند که در این عملیات ۲۵ فرد مسلح را در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر افغانستان و چهار فرد مسلح دیگر را در ولسوالی باجور ایالت خیبرپښتونخوا، در آن سوی خط دیورند، کشته است.

در اعلامیه وزارتپ خارجه روسیه آمده است: «روسیه از اسلام‌آباد و کابل می‌خواهد که به درگیری‌های مسلحانه پایان دهند و مسائل مورد اختلاف را از راه‌های سیاسی و دیپلوماتیک حل‌وفصل کنند. »

روسیه یگانه کشوری است که حکومت طالبان را تا کنون به رسمیت شناخته است.