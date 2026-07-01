جهان
نیپال با گسترش شیوع آنفلوانزای پرندگان روبهرو است
کشور نیپال با گسترش شیوع آنفلوانزای پرندگان روبهرو است؛ بیماریای که تاکنون باعث از بین بردن بیش از نیم میلیون پرنده شده است.
براساس خبرگزاری رویترز، مقامهای دولتی نیپال روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) اعلام کردند که مراکز قرنطینۀ دولتی نیز برای اطمینان از رعایت معیارهای ایمنی مواد غذایی برای مصرفکنندگان در حالت آمادهباش قرار دارند.
نخستین مورد ابتلا آنفلوانزای پرندگان در نیپال در ماه مارچ سال جاری شناسایی شد و از آن زمان تاکنون این بیماری به ۱۱ ولسوالی از مجموع ۷۷ ولسوالی این کشور، از جمله کاتماندو، پایتخت نیپال گسترش یافته است.
به گفته مقامهای نیپال، تاکنون هیچ مورد ابتلای انسانی به آنفلوانزای پرندگان در این کشور گزارش نشده است.
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رئیسجمهور امریکا از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرد
دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرده، گفت این روند «بسیار خوب» پیش میرود.
دونالد ترمپ روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در واشینگتن در صحبت با خبرنگاران، افزود که امریکا چند روز پیش حملات شدیدی بر ایران انجام داد، اما نشستهای اخیر دو طرف در قطر بهخوبی برگزار شده است.
او همچنین اعلام کرد: «روند خلعسلاح هستهای ایران بهخوبی در حال پیشرفت است».
ترامپ افزود: «آنها نشستهای بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم که چه خواهد شد».
این اظهارنظر ساعاتی پس از آن صورت گرفت که رسانهها از برگزاری «مذاکرات تخنیکی» غیرمستقیم ایران و امریکا در روز چهارشنبه در دوحه، پایتخت قطر، خبر دادند.
این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای تطبیق تفاهمنامهٔ اخیر میان ایران و امریکا انجام میشود.
استیو ویتکاف و جارد کوشنر، مذاکرهکنندگان ارشد امریکا، روز دوشنبه برای گفتوگو با میانجیهای قطر وارد این کشور شدند و روز سهشنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدراعظم قطر، دیدار کردند. اما قرار نیست آنها در گفتوگوهای تخنیکی شرکت کنند.
جیدی ونس: اگر دیپلوماسی با ایران ناکام شود، گزینه نظامی روی میز است
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، بار دیگر تأکید کرده است که اگر دیپلوماسی با ایران ناکام شود، قصرسفید آماده است از زور علیه این کشور استفاده کند.
براساس گزارش بخش مرکزی خبر رادیو آزادی، اظهارات جیدی ونس که روز سهشنبه در گفتوگو با یک رسانه امریکایی مطرح شد، نگرانیهایی را درباره اجرای تفاهمنامهای به وجود آورده است که هرچند جنگ را متوقف کرده، اما اختلافات اساسی میان دو طرف را حل نکرده است.
جیدی ونس گفت: «یا یک توافق درازمدت به دست خواهد آمد که بر اساس آن نظارت دایمی و قابل راستیآزمایی بر برنامه هستهای ایران انجام میشود، یا اینکه برای حفظ دستاوردهایی که واشنگتن تاکنون به دست آورده، از گزینه نظامی استفاده خواهد شد. »
او افزود که رئیسجمهور دونالد ترمپ خواهان ادامه روند دیپلوماسی است، اما تنها در صورتی که تهران محدودیتهای قابل اجرا بر برنامه هستهای خود را بپذیرد.
معاون رئیسجمهور امریکا همچنین گفت که پیامهای علنی ایران متناقض است؛ از یکسو تهران انجام گفتوگوهای صلح را رد میکند، اما از سوی دیگر تأیید میکند که مذاکرات تخنیکی همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک دیپلمات آگاه از روند مذاکرات گزارش داده است که قرار است مقامهای امریکایی و ایرانی روز چهارشنبه در دوحه، با میانجیگری قطر و پاکستان، گفتوگوهای غیرمستقیم تخنیکی را آغاز کنند.
در پی تشدید تنشها، روسیه کابل و اسلامآباد را به خویشتنداری فراخواند
وزارت امور خارجه روسیه از حکومت طالبان و پاکستان خواسته است که برای حل اختلافات خود از راه گفتوگو و دیپلوماسی کار بگیرند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در اعلامیهای که روز سهشنبه ۹ سرطان در ویبسایت این وزارت منتشر شد، به «رویدادهای غمانگیز» ناشی از حملات هوایی پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان اشاره شده است.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که در این حملات که شام یکشنبه انجام شد، دستکم ۲۸ تن کشته شدهاند، اما حکومت طالبان شمار کشتهشدگان غیرنظامی را ۳۶ تن اعلام کرده است.
در مقابل، پاکستان گفته است که در عملیات زمینی و حملات هوایی در امتداد خط دیورند، ۲۹ فرد مسلح کشته شدهاند.
اسلامآباد ادعا میکند که در این عملیات ۲۵ فرد مسلح را در ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر افغانستان و چهار فرد مسلح دیگر را در ولسوالی باجور ایالت خیبرپښتونخوا، در آن سوی خط دیورند، کشته است.
در اعلامیه وزارتپ خارجه روسیه آمده است: «روسیه از اسلامآباد و کابل میخواهد که به درگیریهای مسلحانه پایان دهند و مسائل مورد اختلاف را از راههای سیاسی و دیپلوماتیک حلوفصل کنند. »
روسیه یگانه کشوری است که حکومت طالبان را تا کنون به رسمیت شناخته است.
بقائی: حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شود
وزارت خارجۀ ایران، گفتوگوها با ایالات متحده برای رسیدن به توافق نهایی را منوط به «تطبیق مواد تفاهمنامه» اخیر از سوی امریکا دانست.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سهشنبه(۹ سرطان) در یک نشست خبری اعلام کرد که طی روزهای آینده، باید روند جاری ارزیابی شده، بر اساس آن تصمیم گرفته شود که به چه شکلی و چه زمانی مذاکرات برای توافق نهایی، آغاز شود.
بقائی همچنین با اشاره به بند اول تفاهمنامه امضا شده میان ایران و امریکا گفت که «ملاک اصلی» برای تهران آن است که واشینگتن اسرائیل را «وادار» به توقف حملات به لبنان کند.
او که سخنگوی هیئت مذاکرهکننده ایران نیز هست، در پاسخ به سوال دیگر تأکید کرد که حملات اسرائیل بر لبنان باید متوقف شود.
پاکستان جواز نشراتی شبکۀ جیو نیوز را به حالت تعلیق درآورد
اداره تنظیم رسانههای الکترونیکی پاکستان جواز نشراتی شبکۀ جیو نیوز را برای مدت ۱۵ روز به حالت تعلیق درآورد.
براساس اعلامیهای بنیاد مطبوعات پاکستان سه شنبه(۹ سرطان) که ویب سایت رسمی این بنیاد منتشر شد، این تصمیم پس از پخش یک برنامه ویژه ماه محرم اتخاذ گردید؛ برنامهای که به گفته ادارۀ تنظیم رسانههای الکترونیکی پاکستان، شامل صحنههای تجسم مذهبی و محتوایی بود که «میتواند احساسات دینی بینندگان را جریحهدار سازد.»
در واکنش به این تصمیم اداره تنظیم رسانههای الکترونیکی پاکستان، جیو نیوز در اعلامیهای ضمن پذیرش اشتباه در روند ویرایش، از مخاطبان خود عذرخواهی کرده، تأکید نموده که تصاویر پخششده بازتابدهنده سیاست تحریریه این شبکه یا ستراتیژی آن در احترام به باورها و حساسیتهای دینی مسلمان نیست.
بنیاد مطبوعات پاکستان و جیونیوز در مورد جزئیات صحنههای منتشر شده، چیزی نگفته اند.
ویتکاف در مسیر دوحه؛ دموکراتهای ارشد کانگرس درباره توافق با ایران تردید دارند
استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیسجمهور امریکا در امور شرق میانه، به سوی پایتخت قطر، دوحه، در حال سفر است.
در همین حال، ایران اعلام کرده است که هیچ برنامهای برای گفتوگو با مقامهای امریکایی ندارد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» نوشته بود: «امریکا روز سهشنبه در دوحه با مقامهای ایرانی دیدار میکند.»
اما کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه ایران، گزارشها درباره دیدار مقامهای ایرانی و امریکایی در این هفته را رد کرده است.
قرار بود در تاریخ ۲۸ جون، مقامهای امریکایی و ایرانی در ادامه مذاکرات قبلی در سوئیس در دوحه گفتوگو کنند، اما حملات اخیر امریکا علیه ایران باعث تعویق این مذاکرات شده است.
ارزیابی اولیه ناسا: بیش از ۵۸ هزار ساختمان در زلزلههای مرگبار ونزوئلا آسیب دیده یا ویران شدهاند
بر اساس ارزیابی اولیه سازمان فضایی امریکا (ناسا)، در پی دو زمینلرزه شدید هفته گذشته در ونزوئلا، بیش از ۵۸ هزار ساختمان آسیب دیده یا ویران شدهاند.
این زمینلرزهها با قدرت ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر رخ دادند و از شدیدترین زلزلههای ثبتشده در ونزوئلا طی بیش از یک قرن گذشته به شمار میروند. در نتیجه آنها حدود ۱۷۰۰ نفر جان باخته و هزاران نفر دیگر مفقود هستند.
محققان دانشگاه ایالتی اورگان با استفاده از تصاویر ماهوارهای اعلام کردهاند که این برآورد بر اساس تصاویر راداری ماهواره سنتینل-۱ تهیه شده و هنوز بهصورت میدانی تأیید نشده است.
در همین حال، مقامهای ونزوئلا از آسیب دیدن ۸۵۵ ساختمان و فروریختن کامل ۱۸۹ ساختمان خبر دادهاند.
ناسا نیز اعلام کرده است که ماهوارههایش برای ارزیابی خسارات و کمک به عملیات امدادرسانی در حال جمعآوری دادههای بیشتر هستند.
دیدار فرماندهان اردوی لبنان و امریکا در مورد اجرای توافق سهجانبه
اردوی لبنان روز دوشنبه ۸ سرطان اعلام کرد که فرمانده این نیرو و یک فرمانده ارشد نظامی امریکا دربارهٔ اجرای توافق سهجانبهای که هفته گذشته میان امریکا، لبنان و اسرائیل امضا شد گفتوگو کردهاند.
بر اساس بیانیه اردوی لبنان، رودولف هیکل، فرمانده اردوی لبنان، از دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام، استقبال کرد و دو طرف دربارهٔ آخرین تحولات لبنان و منطقه گفتوگو کردند.
این درحالیست که رسانههای دولتی لبنان روز یکشنبه ۷ سرطان خبر دادند که اسرائیل دو روز بعد از امضای توافقنامه با لبنان حملات خود به این کشور را از سر گرفته است.
اردوی اسرائیل هم اعلام کرد که اعضای حزبالله را در نزدیکی منطقه امنیتی مورد ادعای خود هدف قرار داده است؛ منطقهای که تا عمق ۱۰ کیلومتری خاک لبنان امتداد دارد.
حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته میشود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان حزب الله در پالمان لبنان حضور دارند.
روز جمعه، لبنان و اسرائیل با حمایت ایالات متحده یک توافقنامه چارچوبی سهجانبه امضا کردند که هدف آن پایان دادن به درگیریهاست.
لبنان متعهد شده که حاکمیت خود را بر سراسر خاکش از طریق خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی و برچیدن زیرساختهای مرتبط با آنها احیا کند، اقدامی که زمینه را برای خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی فراهم خواهد کرد.
یک پسلرزه به بزرگی ۴.۶ ریشتر شمال کاراکاس را لرزاند
در حالی که تیمهای نجات چهارمین روز عملیات خود را در مناطق آسیبدیده از زلزلههای نیرومند هفته گذشته در وینزویلا ادامه دادند، سازمان زمینشناسی ایالات متحده گفته که یک پسلرزه به بزرگی ۴.۶ ریشتر در شمال کاراکاس رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خورخه رودریگز رئیس مجلس ملی وینزویلا، در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که تاکنون هیچ گزارشی از خسارت ناشی از این پسلرزه دریافت نشده است.
تلاشهای نجات عمدتاً بر ایالت لا گوایرا، که بیشترین آسیب را دیده، متمرکز بوده است.
دو زلزله روز چهارشنبه تاکنون جان نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ نفر را گرفته و باعث فروریختن صدها ساختمان شده است.
جامعه جهانی در پی این فاجعه برای کمک به وینزویلا بسیج شده است.
به گفته مقامهای وینزویلا، تاکنون ۲۴ کشور با ارسال بیش از ۵۰۰ تُن اقلام امدادی، اعزام بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نیروی نجات و پشتیبانی و حدود ۸۶ تیم سگهای جستجو و نجات از این کشور حمایت کردهاند.