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چهارشنبه ۱۰ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۹:۵۲

افغانستان

یونیسف: ۸۷ درصد از جمعیت واجد شرایط در افغانستان واکسین کووید-۱۹ را دریافت کرده‌اند

آرشیف
آرشیف

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) می گوید که رسانیدن واکسین به هر فرد در افغانستان، به معنی روبه‌رو شدن با آزمون‌های واقعی است.

یونیسف روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در شبکۀ اکس نوشته، اما با وجود همۀ آزمون ها، حدود ۸۷ درصد از جمعیت واجد شرایط در افغانستان واکسین کامل بیماری کووید-۱۹ را دریافت کرده‌اند.

به گفتۀ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، بیش از نصف افرادی که واکسین کووید-۱۹ را در افغانستان در یافت کرده اند، زنان هستند.

ادارۀ یونیسف با حمایت نهاد گاووی، به ادامهٔ تلاش ها در زمینۀ تطبیق واکسین‌ در افغانستان ابراز تعهد کرده است.

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اوچا: مهمات منفجرناشده، جان به‌ویژه کودکان، را در افغانستان با خطر جدی مواجه می‌سازد

یک کودک قربانی مهمات منفجرناشده در افغانستان(آرشیف)
یک کودک قربانی مهمات منفجرناشده در افغانستان(آرشیف)

ادارۀ هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد(اوچا) می گوید که مهمات منفجرناشده، همچنان جان مردم، به‌ویژه کودکان، را در افغانستان با خطر جدی مواجه می‌سازد.

اوچا روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در شبکۀ اکس اعلام کرد که از ماه‌ جنوری تا می سالجاری میلادی، ۱۷۵ مورد تلفات ناشی از مهمات منفجرناشده، در افغانستان ثبت شده که ۷۵ درصد قربانیان آن را کودکان تشکیل می‌دهند.

به گفتۀ اوچا تا ماه جون سالجاری میلادی، از مجموع ۱۴.۵ میلیون دالر مورد نیاز برای برنامه‌های ماین‌پاکی در افغانستان، تنها ۳.۶ میلیون دالر آن تأمین شده که فراهم شدن حمایت عاجل می‌تواند از تلفات بیشتر و از دست رفتن جان انسان‌ها جلوگیری کند.

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ایران برای حضور افغان‌ها در مراسم تشییع رهبر پیشین، ۲۵۰۰ ویزه رایگان صادر کرد

آرشیف: عکس از مهاجران افغان که از سوی ایران اخراج شدند.
آرشیف: عکس از مهاجران افغان که از سوی ایران اخراج شدند.

ایران برای ۲۵۰۰ شهروند افغانستان به‌منظور اشتراک در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، ویزه رایگان صادر کرده است.

رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه، ۹ سرطان، به نقل از علی عسکری، معاون والی خراسان رضوی، گزارش داده‌اند که قرار است حدود چهار هزار شهروند افغانستان از طریق گذرگاه‌های زمینی برای شرکت در این مراسم وارد ایران شوند.

علی عسکری گفته است که اطلاعات شهروندان افغانستان هنگام ورود در گذرگاه‌های مرزی ثبت می‌شود و تا زمان خروج نیز تحت نظارت و بررسی قرار خواهند داشت تا از اقامت غیرقانونی آنان جلوگیری شود.

براساس این گزارش، قرار است پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم تشییع در تهران، قم و عراق، در نهایت در شهر مشهد به خاک سپرده شود.

ایران در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین کشورهای میزبان شهروندان افغانستان به شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر، ایران روند اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی را ادامه داده و این روند در سال ۲۰۲۵ شدت بیشتری یافته است.

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یک افغان باشندۀ امریکا، به ۲۲ ماه حبس محکوم شد

تفنگ AR-15(آرشیف)
تفنگ AR-15(آرشیف)

یک افغان باشندۀ شهر فینیکس ایالت آریزونای امریکا، به اتهام «در اختیار داشتن سلاح گرم که بر اساس قانون داشتن آن منع شده، به ۲۲ ماه حبس محکوم شد.

ادارۀ سارونوالی آریزونا در ویبسایت رسمی خود نوشته سید حیدر نجیب، ۳۰ ساله که درخواست پناهندگی او برای اقامت دایمی در امریکا رد شده، حداقل از ۸ مارچ ۲۰۱۸ به‌طور غیرقانونی در این کشور اقامت داشت.

در سال ۲۰۲۳، مأموران ویژه اداره تحقیقات فدرال امریکا (FBI) در یکی از شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها و ویدیوهایی نجیب را شناسایی کردند که او را در حال در اختیار داشتن یک سلاح گرم نشان می‌داد. در جریان تلاشی خانه و موتر نجیب در ماه اکتوبر ۲۰۲۳، مأموران اف بی آی و اداره تحقیقات امنیت داخلی یک تفنگ AR-15 و بیش از ۱۷۵ فیر مرمی را در موتر او کشف کردند.

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ازبکستان و قطر در مورد تلاش‌ها برای حمایت از توسعۀ افغانستان گفت‌وگو کردند

عصمت‌الله ایرگاشف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان(آرشیف)
عصمت‌الله ایرگاشف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان(آرشیف)

ازبکستان و قطر در مورد همکاری‌های دوجانبه و تلاش‌های منطقه‌ای برای حمایت از توسعۀ پایدار در افغانستان گفت‌وگو کردند.

در اعلامیه‌ای وزارت امور خارجه ازبکستان که سه شنبه(۹ سرطان) پس از ملاقات عصمت‌الله ایرگاشف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان و حسن حمزه هاشم، سفیر قطر در ازبکستان، منتشر شد، گفته شده که گفت‌وگوها بر گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و لوژستیک، همچنان ابتکارات فرهنگی و بشردوستانه‌ای متمرکز بود که می‌تواند به بهبود درازمدت وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان کمک کند.

تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما ازبکستان و قطر در سال‌های اخیر، سیاست های فعال تعامل با افغانستان از طریق پروژه‌های زیربنایی، تجارت و ابتکارات بشری دنبال کرده اند.

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امروز، ۳۰ جون، روز جهانی شبکه‌های اجتماعی است.

امروز، ۳۰ جون، روز جهانی شبکه‌های اجتماعی است

در افغانستان وزارت مخابرات حکومت طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود که بیش از ۱۷ میلیون نفر در افغانستان به اینترنت دسترسی دارند، اما آمار مشخصی از شمار افرادی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، منتشر نشده است.

این درحالی است که این وزارت استفاده از شبکه اجتماعی تیک‌تاک را در سال ۲۰۲۲ ممنوع کرد و دلیل آن را «گمراهی و گمراه کردن جوانان» خواند.

روزانه نزدیک به پنج میلیارد نفر در سراسر جهان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. این روز به نقش فضای دیجیتال در برقراری ارتباط میان خانواده‌ها، دوستان، کسب‌وکارها و جوامع اختصاص دارد.

فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، یوتیوب، تیک‌تاک، ایکس (توییتر سابق) و لینکدین از پرکاربردترین شبکه‌های اجتماعی در جهان هستند.

روز جهانی شبکه‌های اجتماعی نخستین بار در سال ۲۰۱۰ از سوی یک وب‌سایت آمریکایی پایه‌گذاری شد.

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هند حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را محکوم کرد

وزارت امور خارجه هند حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت افغانستان و تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه خوانده است.

این وزارت در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ۸ سرطان منتشر شد، اعلام کرد: «این اقدام آشکار تجاوزکارانه از سوی پاکستان، حمله به حاکمیت افغانستان و تهدیدی مستقیم برای صلح و ثبات منطقه است.»

پاکستان شام یکشنبه ولسوالی‌های څمکنی در پکتیا، گیان در پکتیکا و مروره ولایت کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. بر اساس یافته‌های اولیه سازمان ملل، دست‌کم ۲۸ غیرنظامی در این حملات کشته و ۴۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت امور خارجه هند همچنین گفته است که این حملات «ادامه رفتار بی‌پروای پاکستان» است و اسلام‌آباد تلاش می‌کند با گسترش خشونت فراتر از مرزهای خود، «ناکامی‌هایش» را پنهان کند.

همزمان، استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، اعلام کرد که آنتونیو گوترش از تشدید تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است.

حکومت طالبان شمار قربانیان این حملات را ۳۸ کشته و ۱۶۳ زخمی اعلام کرده، اما پاکستان مدعی است که در این حملات ۲۵ فرد مسلح را کشته است.

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نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از ادامه خشونت ها در افغانستان و پاکستان ابراز نگران کرد

ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان
ریچارد لیندسی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان با اشاره به حملات اخیر پاکستان به افغانستان گفته که از ادامه خشونت ها در افغانستان و پاکستان عمیقاً نگران است.

آقای لیندسی روز دوشنبه ۸ سرطان در صفحه اکس نوشته است که ما عمیقاً از ادامه خشونت‌ها در افغانستان و پاکستان و تداوم ضایعات غم‌انگیز جانی ابراز نگرانی می‌کنیم. ما همه اشکال تروریزم را محکوم می‌کنیم.

او تاکید کرده که باید قوانین بین‌المللی بشردوستانه رعایت شوند و از افراد ملکی محافظت صورت گیرد.

او همچنان بر ضرورت کاهش تنش‌ها تأکید کرده است.

حکومت طالبان می‌گوید که در نتیجه حملات هوایی یکشنبه شب پاکستان بر سه ولایت شرقی افغانستان، ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در همین حال، مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که در عملیات زمینی و حملات هوایی در نزدیکی خط دیورند، ۲۹ فرد مسلح را کشته‌اند.

این ادعای پاکستان تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده و رادیو آزادی نیز نمی‌تواند این ادعاها را به‌گونه مستقل تأیید کند.

پاکستان این عملیات را یک روز پس از آن انجام داد که افراد مسلح مجهز به سلاح و مواد انفجاری بر مرکز نیروهای ویژه رینجرز در شهر کراچی حمله کردند؛ حمله‌ای که در نتیجه آن سه سرباز پاکستانی کشته شدند.

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اوچا: به دست‌کم ۵.۹ میلیون نفر نیازمند در افغانستان کمک صورت گرفته

توزیع کمک‌های غذایی ملل متحد به نیازمندان در افغانستان (تصویر آرشیف)
توزیع کمک‌های غذایی ملل متحد به نیازمندان در افغانستان (تصویر آرشیف)

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که از جنوری تا اپریل سال  ۲۰۲۶میلادی با همکاری شرکای بشردوستانه توانسته اند به دست‌کم ۵.۹ میلیون نفر نیازمند در افغانستان کمک کند.

این اداره روز دوشنبه ۸ سرطان در صفحه اکس نوشته که این پوشش در مقایسه با بودجهٔ دریافت‌شده قابل توجه است و ۵۹ درصد از این افراد کمک‌های غذایی دریافت کرده‌اند.

اوچا گفته است این موضوع همچنان گستردگی ناامنی شدید غذایی را نشان می‌دهد و افراد برای تأمین مناسب نیازهایشان، در طول سال به حمایت‌ های مکرر و تکمیلی در بخش‌های مختلف نیاز دارند.

اوچا تاکید کرده که از میان ۴۶۵ میلیون دالر که به‌عنوان فوری‌ترین اولویت در چارچوب طرح نیازها و پاسخ بشردوستانه سال ۲۰۲۶ تعیین شده بود، ۴۸ درصد آن هنوز تأمین مالی نشده است.

این درحالیست که برنامه جهانی غذا در ماه جوزا هشدار داده بود که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۴ میلیون افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبه‌رو خواهند شد و نزدیک به ۴.۹ میلیون مادر و کودک با خطر سوءتغذیه روبرو اند.

بر اساس گزارش این نهاد، افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های بشری و غذایی در جهان مواجه است.

چهار دهه جنگ، مشکلات اقتصادی، فقر گسترده، خشکسالی‌ها و حوادث طبیعی وضعیت زندگی مردم را وخیم‌تر کرده است.

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یوناما: در حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان دست کم ۲۸ غیرنظامی کشته شدند

ویرانی‌های بجامانده از حملات اخیر پاکستان
ویرانی‌های بجامانده از حملات اخیر پاکستان

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تأیید کرده است که در حملات هوایی یک‌شنبه‌شب پاکستان در افغانستان، دست کم ۲۸ غیرنظامی کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

یوناما گفته که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان اند.

به گفتۀ این اداره ملل متحد، بیشترین تلفات در ولسوالی چمکنی پکتیا و ولسوالی گیان پکتیکا رخ داده و احتمال افزایش آمار تلفات نیز وجود دارد.

این دومین بار است که یوناما تلفات غیرنظامیان در حملات ارتش پاکستان در افغانستان را ثبت می‌کند.

پیش از این حکومت طالبان مدعی شده بود که در این حملات ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

اما وزیر اطلاعات پاکستان مدعی شده که در این حملات ۲۹ شبه‌نظامی کشته شدند.

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