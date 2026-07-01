لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۱۰ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۹:۵۳

خبر ها

یازدهمین دور رقابت‌های لیگ کریکت «شپږیزه» در ولایت خوست، آغاز شد

آرشیف
آرشیف

یازدهمین دور رقابت‌های لیگ کریکت «شپږیزه» در قالب مسابقات بیست‌آوره، روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در استدیوم ورزشی رحمت‌ ولی مسرور در ولایت خوست، آغاز شد.

در نخستین بازی افتتاعیۀ این مسابقات، تیم کریکت نهنگان آمو، تیم بند امیر را شکست داد.

روز پنجشنبه، تیم های بست با نهنگان آمو و سپین غر با بند امیر به مصاف هم خواهند رفت.

در این مسابقات که به میزبانی خوست برگزار شده، پنج تیم برای چهارده روز به منظور کسب جام قهرمانی، در برابر هم رقابت خواهند کرد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

رئیس‌جمهور امریکا از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرد

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرده، گفت این روند «بسیار خوب» پیش می‌رود.

دونالد ترمپ روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در واشینگتن در صحبت با خبرنگاران، افزود که امریکا چند روز پیش حملات شدیدی بر ایران انجام داد، اما نشست‌های اخیر دو طرف در قطر به‌خوبی برگزار شده است.

او همچنین اعلام کرد: «روند خلع‌سلاح هسته‌ای ایران به‌خوبی در حال پیشرفت است».

ترامپ افزود: «آن‌ها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم که چه خواهد شد».

این اظهارنظر ساعاتی پس از آن صورت گرفت که رسانه‌ها از برگزاری «مذاکرات تخنیکی» غیرمستقیم ایران و امریکا در روز چهارشنبه در دوحه، پایتخت قطر، خبر دادند.

این مذاکرات با میانجی‌گری پاکستان و قطر برای تطبیق تفاهم‌نامهٔ اخیر میان ایران و امریکا انجام می‌شود.

استیو ویتکاف و جارد کوشنر، مذاکره‌کنندگان ارشد امریکا، روز دوشنبه برای گفت‌وگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدراعظم قطر، دیدار کردند. اما قرار نیست آن‌ها در گفت‌وگوهای تخنیکی شرکت کنند.

ادامه خبر ...

یونیسف: ۸۷ درصد از جمعیت واجد شرایط در افغانستان واکسین کووید-۱۹ را دریافت کرده‌اند

آرشیف
آرشیف

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) می گوید که رسانیدن واکسین به هر فرد در افغانستان، به معنی روبه‌رو شدن با آزمون‌های واقعی است.

یونیسف روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در شبکۀ اکس نوشته، اما با وجود همۀ آزمون ها، حدود ۸۷ درصد از جمعیت واجد شرایط در افغانستان واکسین کامل بیماری کووید-۱۹ را دریافت کرده‌اند.

به گفتۀ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، بیش از نصف افرادی که واکسین کووید-۱۹ را در افغانستان در یافت کرده اند، زنان هستند.

ادارۀ یونیسف با حمایت نهاد گاووی، به ادامهٔ تلاش ها در زمینۀ تطبیق واکسین‌ در افغانستان ابراز تعهد کرده است.

ادامه خبر ...

نیپال با گسترش شیوع آنفلوانزای پرندگان روبه‌رو است

آرشیف
آرشیف

کشور نیپال با گسترش شیوع آنفلوانزای پرندگان روبه‌رو است؛ بیماری‌ای که تاکنون باعث از بین بردن بیش از نیم میلیون پرنده شده است.

براساس خبرگزاری رویترز، مقام‌های دولتی نیپال روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) اعلام کردند که مراکز قرنطینۀ دولتی نیز برای اطمینان از رعایت معیارهای ایمنی مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان در حالت آماده‌باش قرار دارند.

نخستین مورد ابتلا آنفلوانزای پرندگان در نیپال در ماه مارچ سال جاری شناسایی شد و از آن زمان تاکنون این بیماری به ۱۱ ولسوالی از مجموع ۷۷ ولسوالی این کشور، از جمله کاتماندو، پایتخت نیپال گسترش یافته است.

به گفته مقام‌های نیپال، تاکنون هیچ مورد ابتلای انسانی به آنفلوانزای پرندگان در این کشور گزارش نشده است.

ادامه خبر ...

اوچا: مهمات منفجرناشده، جان به‌ویژه کودکان، را در افغانستان با خطر جدی مواجه می‌سازد

یک کودک قربانی مهمات منفجرناشده در افغانستان(آرشیف)
یک کودک قربانی مهمات منفجرناشده در افغانستان(آرشیف)

ادارۀ هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد(اوچا) می گوید که مهمات منفجرناشده، همچنان جان مردم، به‌ویژه کودکان، را در افغانستان با خطر جدی مواجه می‌سازد.

اوچا روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در شبکۀ اکس اعلام کرد که از ماه‌ جنوری تا می سالجاری میلادی، ۱۷۵ مورد تلفات ناشی از مهمات منفجرناشده، در افغانستان ثبت شده که ۷۵ درصد قربانیان آن را کودکان تشکیل می‌دهند.

به گفتۀ اوچا تا ماه جون سالجاری میلادی، از مجموع ۱۴.۵ میلیون دالر مورد نیاز برای برنامه‌های ماین‌پاکی در افغانستان، تنها ۳.۶ میلیون دالر آن تأمین شده که فراهم شدن حمایت عاجل می‌تواند از تلفات بیشتر و از دست رفتن جان انسان‌ها جلوگیری کند.

ادامه خبر ...

جی‌دی ونس: اگر دیپلوماسی با ایران ناکام شود، گزینه نظامی روی میز است

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، بار دیگر تأکید کرده است که اگر دیپلوماسی با ایران ناکام شود، قصرسفید آماده است از زور علیه این کشور استفاده کند.

براساس گزارش بخش مرکزی خبر رادیو آزادی، اظهارات جی‌دی ونس که روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با یک رسانه امریکایی مطرح شد، نگرانی‌هایی را درباره اجرای تفاهم‌نامه‌ای به وجود آورده است که هرچند جنگ را متوقف کرده، اما اختلافات اساسی میان دو طرف را حل نکرده است.

جی‌دی ونس گفت: «یا یک توافق درازمدت به دست خواهد آمد که بر اساس آن نظارت دایمی و قابل راستی‌آزمایی بر برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود، یا این‌که برای حفظ دستاوردهایی که واشنگتن تاکنون به دست آورده، از گزینه نظامی استفاده خواهد شد. »

او افزود که رئیس‌جمهور دونالد ترمپ خواهان ادامه روند دیپلوماسی است، اما تنها در صورتی که تهران محدودیت‌های قابل اجرا بر برنامه هسته‌ای خود را بپذیرد.

معاون رئیس‌جمهور امریکا همچنین گفت که پیام‌های علنی ایران متناقض است؛ از یک‌سو تهران انجام گفت‌وگوهای صلح را رد می‌کند، اما از سوی دیگر تأیید می‌کند که مذاکرات تخنیکی همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک دیپلمات آگاه از روند مذاکرات گزارش داده است که قرار است مقام‌های امریکایی و ایرانی روز چهارشنبه در دوحه، با میانجی‌گری قطر و پاکستان، گفت‌وگوهای غیرمستقیم تخنیکی را آغاز کنند.

ادامه خبر ...

در پی تشدید تنش‌ها، روسیه کابل و اسلام‌آباد را به خویشتنداری فراخواند

ماریا زخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه
ماریا زخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه

وزارت امور خارجه روسیه از حکومت طالبان و پاکستان خواسته است که برای حل اختلافات خود از راه گفت‌وگو و دیپلوماسی کار بگیرند.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه ۹ سرطان در ویب‌سایت این وزارت منتشر شد، به «رویدادهای غم‌انگیز» ناشی از حملات هوایی پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان اشاره شده است.

سازمان ملل متحد اعلام کرده که در این حملات که شام یک‌شنبه انجام شد، دست‌کم ۲۸ تن کشته شده‌اند، اما حکومت طالبان شمار کشته‌شدگان غیرنظامی را ۳۶ تن اعلام کرده است.

در مقابل، پاکستان گفته است که در عملیات زمینی و حملات هوایی در امتداد خط دیورند، ۲۹ فرد مسلح کشته شده‌اند.

اسلام‌آباد ادعا می‌کند که در این عملیات ۲۵ فرد مسلح را در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر افغانستان و چهار فرد مسلح دیگر را در ولسوالی باجور ایالت خیبرپښتونخوا، در آن سوی خط دیورند، کشته است.

در اعلامیه وزارتپ خارجه روسیه آمده است: «روسیه از اسلام‌آباد و کابل می‌خواهد که به درگیری‌های مسلحانه پایان دهند و مسائل مورد اختلاف را از راه‌های سیاسی و دیپلوماتیک حل‌وفصل کنند. »

روسیه یگانه کشوری است که حکومت طالبان را تا کنون به رسمیت شناخته است.

ادامه خبر ...

ایران برای حضور افغان‌ها در مراسم تشییع رهبر پیشین، ۲۵۰۰ ویزه رایگان صادر کرد

آرشیف: عکس از مهاجران افغان که از سوی ایران اخراج شدند.
آرشیف: عکس از مهاجران افغان که از سوی ایران اخراج شدند.

ایران برای ۲۵۰۰ شهروند افغانستان به‌منظور اشتراک در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، ویزه رایگان صادر کرده است.

رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه، ۹ سرطان، به نقل از علی عسکری، معاون والی خراسان رضوی، گزارش داده‌اند که قرار است حدود چهار هزار شهروند افغانستان از طریق گذرگاه‌های زمینی برای شرکت در این مراسم وارد ایران شوند.

علی عسکری گفته است که اطلاعات شهروندان افغانستان هنگام ورود در گذرگاه‌های مرزی ثبت می‌شود و تا زمان خروج نیز تحت نظارت و بررسی قرار خواهند داشت تا از اقامت غیرقانونی آنان جلوگیری شود.

براساس این گزارش، قرار است پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم تشییع در تهران، قم و عراق، در نهایت در شهر مشهد به خاک سپرده شود.

ایران در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین کشورهای میزبان شهروندان افغانستان به شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر، ایران روند اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی را ادامه داده و این روند در سال ۲۰۲۵ شدت بیشتری یافته است.

ادامه خبر ...

بقائی: حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شود

 اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران(آرشیف)
 اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران(آرشیف)

وزارت خارجۀ ایران، گفت‌وگوها با ایالات متحده برای رسیدن به توافق نهایی را منوط به «تطبیق مواد تفاهم‌نامه» اخیر از سوی امریکا دانست.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه(۹ سرطان) در یک نشست خبری اعلام کرد که طی روزهای آینده، باید روند جاری ارزیابی شده، بر اساس آن تصمیم گرفته شود که به چه شکلی و چه زمانی مذاکرات برای توافق نهایی، آغاز شود.

بقائی همچنین با اشاره به بند اول تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و امریکا گفت که «ملاک اصلی» برای تهران آن است که واشینگتن اسرائیل را «وادار» به توقف حملات به لبنان کند.

او که سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده ایران نیز هست، در پاسخ به سوال دیگر تأکید کرد که حملات اسرائیل بر لبنان باید متوقف شود.

ادامه خبر ...

پاکستان جواز نشراتی شبکۀ جیو نیوز را به حالت تعلیق درآورد

یکی از استدیو های جیونیوز(آرشیف)
یکی از استدیو های جیونیوز(آرشیف)

اداره تنظیم رسانه‌های الکترونیکی پاکستان جواز نشراتی شبکۀ جیو نیوز را برای مدت ۱۵ روز به حالت تعلیق درآورد.

براساس اعلامیه‌ای بنیاد مطبوعات پاکستان سه شنبه(۹ سرطان) که ویب سایت رسمی این بنیاد منتشر شد، این تصمیم پس از پخش یک برنامه ویژه ماه محرم اتخاذ گردید؛ برنامه‌ای که به گفته ادارۀ تنظیم رسانه‌های الکترونیکی پاکستان، شامل صحنه‌های تجسم مذهبی و محتوایی بود که «می‌تواند احساسات دینی بینندگان را جریحه‌دار سازد.»

در واکنش به این تصمیم اداره تنظیم رسانه‌های الکترونیکی پاکستان، جیو نیوز در اعلامیه‌ای ضمن پذیرش اشتباه در روند ویرایش، از مخاطبان خود عذرخواهی کرده، تأکید نموده که تصاویر پخش‌شده بازتاب‌دهنده سیاست تحریریه این شبکه یا ستراتیژی آن در احترام به باورها و حساسیت‌های دینی مسلمان نیست.

بنیاد مطبوعات پاکستان و جیونیوز در مورد جزئیات صحنه‌های منتشر شده، چیزی نگفته اند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG