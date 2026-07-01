جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، بار دیگر تأکید کرده است که اگر دیپلوماسی با ایران ناکام شود، قصرسفید آماده است از زور علیه این کشور استفاده کند.

براساس گزارش بخش مرکزی خبر رادیو آزادی، اظهارات جی‌دی ونس که روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با یک رسانه امریکایی مطرح شد، نگرانی‌هایی را درباره اجرای تفاهم‌نامه‌ای به وجود آورده است که هرچند جنگ را متوقف کرده، اما اختلافات اساسی میان دو طرف را حل نکرده است.

جی‌دی ونس گفت: «یا یک توافق درازمدت به دست خواهد آمد که بر اساس آن نظارت دایمی و قابل راستی‌آزمایی بر برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود، یا این‌که برای حفظ دستاوردهایی که واشنگتن تاکنون به دست آورده، از گزینه نظامی استفاده خواهد شد. »

او افزود که رئیس‌جمهور دونالد ترمپ خواهان ادامه روند دیپلوماسی است، اما تنها در صورتی که تهران محدودیت‌های قابل اجرا بر برنامه هسته‌ای خود را بپذیرد.

معاون رئیس‌جمهور امریکا همچنین گفت که پیام‌های علنی ایران متناقض است؛ از یک‌سو تهران انجام گفت‌وگوهای صلح را رد می‌کند، اما از سوی دیگر تأیید می‌کند که مذاکرات تخنیکی همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک دیپلمات آگاه از روند مذاکرات گزارش داده است که قرار است مقام‌های امریکایی و ایرانی روز چهارشنبه در دوحه، با میانجی‌گری قطر و پاکستان، گفت‌وگوهای غیرمستقیم تخنیکی را آغاز کنند.