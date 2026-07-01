ملل متحد: کاهش تولید تریاک در افغانستان، بازار جهانی مواد مخدر را تغییر داده است

اگر وضعیت همینگونه ادامه یابد، بسیاری از خانوادهها با مشکلات جدی اقتصادی روبهرو خواهند شدیک دهقان از ولسوالی درایم ولایت بدخشان
یک دهقان از ولسوالی درایم ولایت بدخشان که نخواست نامش افشا شود، به رادیو آزادی گفت که مردم به جای کوکنار، گندم، جو و نخود کشت کردهاند، اما هیچگونه کمک و حمایت لازم برای کشت بدیل در اختیار آنها قرار نگرفته است.
او افزود که «بزرگترین نگرانی آنها فقر و بیکاری است و اگر وضعیت همینگونه ادامه یابد، بسیاری از خانوادهها با مشکلات جدی اقتصادی روبهرو خواهند شد.»
یک دهقان دیگر از ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز با خودداری از افشای نامش به رادیو آزادی گفت، هرچند کشت کوکنار در منطقه آنها متوقف شده، اما کمبود آب و خرابی سرکها مانع فروش محصولات زراعتی می شود.
او از حکومت خواست که در فصل کشت، آب کافی در اختیار دهقانان قرار دهد و سرکی را که ولسوالی چهاربرجک را به شهر زرنج وصل میکند، اعمار کند، زیرا در منطقهٔ آنها تربوز با کیفیت خوب حاصل می دهد، اما به دلیل نبود راه های مواصلاتی مناسب، مردم نمیتوانند آن را به بازارها انتقال دهند.»
ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد(یو ان او دی سی) در گزارش تازهٔ خود گفته که پس از ممنوعیت کشت کوکنار و تجارت تریاک از سوی حکومت طالبان در اپریل ۲۰۲۲، تولید تریاک در افغانستان از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۹۵ درصد کاهش یافته است.
به گفتهٔ این اداره، کاهش تولید تریاک باعث شده که عرضهٔ هیروئین در بازارهای جهانی کمتر شود، ذخایر موجود رو به پایان برود و قاچاقچیان بیش از گذشته به تولید و قاچاق مواد مخدر مصنوعی روی بیاورند.
کمبود آب و خرابی سرکها مانع از فروش محصولات زراعتی می شودیک دهقان از ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز
در گزارش گفته شده که با وجود افزایش تولید تریاک در میانمار، لائوس و مکسیکو، این کشورها نتوانستهاند کاهش تولید تریاک افغانستان را جبران کنند. افغانستان در سال ۲۰۲۲ حدود شش هزار تُن تریاک تولید کرده بود.
سازمان ملل هشدار داده که اگر مواد مخدر مصنوعی جای مواد مخدر گیاهی را بگیرند، بازار جهانی مواد مخدر بهطور دایمی تغییر خواهد کرد. همچنین تأکید شده که برخی از این مواد مصنوعی از فنتانیل نیز قویتر هستند و میتوانند خطرات جدیتری برای سلامت انسان ایجاد کنند.
براساس گزارش جهانی مواد مخدر سال ۲۰۲۶ سازمان ملل متحد، با وصف این تغییرات، تعداد مصرفکنندگان مواد مخدر در جهان همچنان در حال افزایش است و این موضوع، بهویژه برای گروههای آسیبپذیر، خطرات بیشتر در پی دارد.
گزارش میافزاید که چرس همچنان پرمصرفترین مادهٔ مخدر در جهان محسوب می شود و حدود ۲۵۶ میلیون تن از آن استفاده میکنند. پس از آن، مواد افیونی با ۶۳ میلیون مصرفکننده، آمفتامینها با ۳۲ میلیون تن و کوکائین با ۲۵ میلیون تن، بیشترین مصرف را در سطح جهان دارند.