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پنجشنبه ۱۱ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۴۳

جهان

حملات روسیه اوکراین دست‌کم ۱۳ کشته و ده‌ها زخمی برجا گذاشت

مقام‌های اوکراین می‌گویند حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کیف‌، پایتخت این کشور، صبح امروز پنج‌شنبه دست‌کم ۱۳ کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشته است.

ویتالی کلیچکو، شهردار کییف پنج‌شنبه۱۱ سرطان اعلام کرد که در این حملات دست‌کم ۱۳ نفر کشته و ۸۶ نفر زخمی شده‌اند.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در این حملات ده‌ها موشک و صدها پهپاد به سمت مناطق مسکونی شلیک کرده و شماری از ساختمان‌های مسکونی آسیب دیده یا ویران شده‌اند. مردم برای در امان ماندن به ایستگاه‌های مترو و پناهگاه‌ها منتقل شدند.

این حمله ساعاتی پس از آن رخ داد که زلنسکی سفر خود به دوبلین را نیمه‌تمام گذاشت و با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی از احتمال وقوع یک حمله گسترده روسیه خبر داد.

در مقابل، وزارت دفاع روسیه تأیید کرد که یک «حمله گسترده» علیه کییف انجام داده و مدعی شد این حمله در پاسخ به حملات اخیر اوکراین به خاک روسیه صورت گرفته است.

این حمله در حالی صورت گرفته که تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ اوکراین تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

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پایان مأموریت سفیر افغانستان در استرالیا

وحیدالله ویسی سفیر افغانستان در استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرده است که دوره کاری‌اش در اول جولای پایان یافته و احتمال دارد سفارت افغانستان در این کشور بسته شود.

ویسی از سال ۲۰۱۷ به‌عنوان سفیر افغانستان در استرالیا فعالیت داشته است. او در آخرین دیدار رسمی خود با فرماندار کل استرالیا، سم موستین، پایان مأموریتش را اعلام کرد.

او درپیامی در صفحه ایکس نوشته :«ممکن است سفارت بسته شود، اما امیدوارم استرالیا به همکاری‌های خود با افغان‌ها ادامه دهد. »

جولیان هیل، معاون وزارت مهاجرت و شهروندی استرالیا و عضو پارلمان این کشور نیز با اشاره به پایان مأموریت ویسی گفته است که او از سال ۲۰۱۷ در یک دوره بسیار دشوار به‌عنوان سفیر خدمت کرده است.

سفارت افغانستان در استرالیا همچنین مسئولیت خدمات‌رسانی به افغان‌های مقیم نیوزیلند و فیجی را نیز بر عهده داشت.

در حال حاضر حدود ۹۰ هزار افغان در استرالیا، نزدیک به ۹ هزار نفر در نیوزیلند و حدود ۳۰ افغان در فیجی با ویزه‌های موقت زندگی می‌کنند.

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جام جهانی فوتبال؛ پیروزی مهم امریکا در برابر بوسنی و هرزگوین

در ادامه رقابت‌های مرحله حذفی جام جهانی فوتبال، امشب تیم‌های اسپانیا و اتریش به مصاف هم می‌روند.

در دیدارهای شب گذشته، امریکا، میزبان مسابقات، با پیروزی ۲ بر صفر برابر بوسنی و هرزگوین به جمع ۱۶ تیم برتر راه یافت و قرار است در مرحله بعد با بلجیم روبه‌رو شود.

بلجیم نیز با نتیجه ۳ بر ۲ سنگال را شکست داد.

در دیگر دیدار مهم، انگلستان با نتیجه ۲ بر ۱ جمهوری دموکراتیک کنگو را مغلوب کرد

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رئیس‌جمهور امریکا از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرد

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرده، گفت این روند «بسیار خوب» پیش می‌رود.

دونالد ترمپ روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در واشینگتن در صحبت با خبرنگاران، افزود که امریکا چند روز پیش حملات شدیدی بر ایران انجام داد، اما نشست‌های اخیر دو طرف در قطر به‌خوبی برگزار شده است.

او همچنین اعلام کرد: «روند خلع‌سلاح هسته‌ای ایران به‌خوبی در حال پیشرفت است».

ترامپ افزود: «آن‌ها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم که چه خواهد شد».

این اظهارنظر ساعاتی پس از آن صورت گرفت که رسانه‌ها از برگزاری «مذاکرات تخنیکی» غیرمستقیم ایران و امریکا در روز چهارشنبه در دوحه، پایتخت قطر، خبر دادند.

این مذاکرات با میانجی‌گری پاکستان و قطر برای تطبیق تفاهم‌نامهٔ اخیر میان ایران و امریکا انجام می‌شود.

استیو ویتکاف و جارد کوشنر، مذاکره‌کنندگان ارشد امریکا، روز دوشنبه برای گفت‌وگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدراعظم قطر، دیدار کردند. اما قرار نیست آن‌ها در گفت‌وگوهای تخنیکی شرکت کنند.

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نیپال با گسترش شیوع آنفلوانزای پرندگان روبه‌رو است

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کشور نیپال با گسترش شیوع آنفلوانزای پرندگان روبه‌رو است؛ بیماری‌ای که تاکنون باعث از بین بردن بیش از نیم میلیون پرنده شده است.

براساس خبرگزاری رویترز، مقام‌های دولتی نیپال روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) اعلام کردند که مراکز قرنطینۀ دولتی نیز برای اطمینان از رعایت معیارهای ایمنی مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان در حالت آماده‌باش قرار دارند.

نخستین مورد ابتلا آنفلوانزای پرندگان در نیپال در ماه مارچ سال جاری شناسایی شد و از آن زمان تاکنون این بیماری به ۱۱ ولسوالی از مجموع ۷۷ ولسوالی این کشور، از جمله کاتماندو، پایتخت نیپال گسترش یافته است.

به گفته مقام‌های نیپال، تاکنون هیچ مورد ابتلای انسانی به آنفلوانزای پرندگان در این کشور گزارش نشده است.

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جی‌دی ونس: اگر دیپلوماسی با ایران ناکام شود، گزینه نظامی روی میز است

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، بار دیگر تأکید کرده است که اگر دیپلوماسی با ایران ناکام شود، قصرسفید آماده است از زور علیه این کشور استفاده کند.

براساس گزارش بخش مرکزی خبر رادیو آزادی، اظهارات جی‌دی ونس که روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با یک رسانه امریکایی مطرح شد، نگرانی‌هایی را درباره اجرای تفاهم‌نامه‌ای به وجود آورده است که هرچند جنگ را متوقف کرده، اما اختلافات اساسی میان دو طرف را حل نکرده است.

جی‌دی ونس گفت: «یا یک توافق درازمدت به دست خواهد آمد که بر اساس آن نظارت دایمی و قابل راستی‌آزمایی بر برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود، یا این‌که برای حفظ دستاوردهایی که واشنگتن تاکنون به دست آورده، از گزینه نظامی استفاده خواهد شد. »

او افزود که رئیس‌جمهور دونالد ترمپ خواهان ادامه روند دیپلوماسی است، اما تنها در صورتی که تهران محدودیت‌های قابل اجرا بر برنامه هسته‌ای خود را بپذیرد.

معاون رئیس‌جمهور امریکا همچنین گفت که پیام‌های علنی ایران متناقض است؛ از یک‌سو تهران انجام گفت‌وگوهای صلح را رد می‌کند، اما از سوی دیگر تأیید می‌کند که مذاکرات تخنیکی همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک دیپلمات آگاه از روند مذاکرات گزارش داده است که قرار است مقام‌های امریکایی و ایرانی روز چهارشنبه در دوحه، با میانجی‌گری قطر و پاکستان، گفت‌وگوهای غیرمستقیم تخنیکی را آغاز کنند.

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در پی تشدید تنش‌ها، روسیه کابل و اسلام‌آباد را به خویشتنداری فراخواند

ماریا زخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه
ماریا زخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه

وزارت امور خارجه روسیه از حکومت طالبان و پاکستان خواسته است که برای حل اختلافات خود از راه گفت‌وگو و دیپلوماسی کار بگیرند.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه ۹ سرطان در ویب‌سایت این وزارت منتشر شد، به «رویدادهای غم‌انگیز» ناشی از حملات هوایی پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان اشاره شده است.

سازمان ملل متحد اعلام کرده که در این حملات که شام یک‌شنبه انجام شد، دست‌کم ۲۸ تن کشته شده‌اند، اما حکومت طالبان شمار کشته‌شدگان غیرنظامی را ۳۶ تن اعلام کرده است.

در مقابل، پاکستان گفته است که در عملیات زمینی و حملات هوایی در امتداد خط دیورند، ۲۹ فرد مسلح کشته شده‌اند.

اسلام‌آباد ادعا می‌کند که در این عملیات ۲۵ فرد مسلح را در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر افغانستان و چهار فرد مسلح دیگر را در ولسوالی باجور ایالت خیبرپښتونخوا، در آن سوی خط دیورند، کشته است.

در اعلامیه وزارتپ خارجه روسیه آمده است: «روسیه از اسلام‌آباد و کابل می‌خواهد که به درگیری‌های مسلحانه پایان دهند و مسائل مورد اختلاف را از راه‌های سیاسی و دیپلوماتیک حل‌وفصل کنند. »

روسیه یگانه کشوری است که حکومت طالبان را تا کنون به رسمیت شناخته است.

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بقائی: حملات اسرائیل به لبنان باید متوقف شود

 اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران(آرشیف)
 اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران(آرشیف)

وزارت خارجۀ ایران، گفت‌وگوها با ایالات متحده برای رسیدن به توافق نهایی را منوط به «تطبیق مواد تفاهم‌نامه» اخیر از سوی امریکا دانست.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه(۹ سرطان) در یک نشست خبری اعلام کرد که طی روزهای آینده، باید روند جاری ارزیابی شده، بر اساس آن تصمیم گرفته شود که به چه شکلی و چه زمانی مذاکرات برای توافق نهایی، آغاز شود.

بقائی همچنین با اشاره به بند اول تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و امریکا گفت که «ملاک اصلی» برای تهران آن است که واشینگتن اسرائیل را «وادار» به توقف حملات به لبنان کند.

او که سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده ایران نیز هست، در پاسخ به سوال دیگر تأکید کرد که حملات اسرائیل بر لبنان باید متوقف شود.

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پاکستان جواز نشراتی شبکۀ جیو نیوز را به حالت تعلیق درآورد

یکی از استدیو های جیونیوز(آرشیف)
یکی از استدیو های جیونیوز(آرشیف)

اداره تنظیم رسانه‌های الکترونیکی پاکستان جواز نشراتی شبکۀ جیو نیوز را برای مدت ۱۵ روز به حالت تعلیق درآورد.

براساس اعلامیه‌ای بنیاد مطبوعات پاکستان سه شنبه(۹ سرطان) که ویب سایت رسمی این بنیاد منتشر شد، این تصمیم پس از پخش یک برنامه ویژه ماه محرم اتخاذ گردید؛ برنامه‌ای که به گفته ادارۀ تنظیم رسانه‌های الکترونیکی پاکستان، شامل صحنه‌های تجسم مذهبی و محتوایی بود که «می‌تواند احساسات دینی بینندگان را جریحه‌دار سازد.»

در واکنش به این تصمیم اداره تنظیم رسانه‌های الکترونیکی پاکستان، جیو نیوز در اعلامیه‌ای ضمن پذیرش اشتباه در روند ویرایش، از مخاطبان خود عذرخواهی کرده، تأکید نموده که تصاویر پخش‌شده بازتاب‌دهنده سیاست تحریریه این شبکه یا ستراتیژی آن در احترام به باورها و حساسیت‌های دینی مسلمان نیست.

بنیاد مطبوعات پاکستان و جیونیوز در مورد جزئیات صحنه‌های منتشر شده، چیزی نگفته اند.

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ویتکاف در مسیر دوحه؛ دموکرات‌های ارشد کانگرس درباره توافق با ایران تردید دارند

استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس‌جمهور امریکا در امور شرق میانه، به سوی پایتخت قطر، دوحه، در حال سفر است.

در همین حال، ایران اعلام کرده است که هیچ برنامه‌ای برای گفت‌وگو با مقام‌های امریکایی ندارد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» نوشته بود: «امریکا روز سه‌شنبه در دوحه با مقام‌های ایرانی دیدار می‌کند.»

اما کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، گزارش‌ها درباره دیدار مقام‌های ایرانی و امریکایی در این هفته را رد کرده است.

قرار بود در تاریخ ۲۸ جون، مقام‌های امریکایی و ایرانی در ادامه مذاکرات قبلی در سوئیس در دوحه گفت‌وگو کنند، اما حملات اخیر امریکا علیه ایران باعث تعویق این مذاکرات شده است.

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