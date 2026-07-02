وحیدالله ویسی سفیر افغانستان در استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرده است که دوره کاری‌اش در اول جولای پایان یافته و احتمال دارد سفارت افغانستان در این کشور بسته شود.

ویسی از سال ۲۰۱۷ به‌عنوان سفیر افغانستان در استرالیا فعالیت داشته است. او در آخرین دیدار رسمی خود با فرماندار کل استرالیا، سم موستین، پایان مأموریتش را اعلام کرد.

او درپیامی در صفحه ایکس نوشته :«ممکن است سفارت بسته شود، اما امیدوارم استرالیا به همکاری‌های خود با افغان‌ها ادامه دهد. »

جولیان هیل، معاون وزارت مهاجرت و شهروندی استرالیا و عضو پارلمان این کشور نیز با اشاره به پایان مأموریت ویسی گفته است که او از سال ۲۰۱۷ در یک دوره بسیار دشوار به‌عنوان سفیر خدمت کرده است.

سفارت افغانستان در استرالیا همچنین مسئولیت خدمات‌رسانی به افغان‌های مقیم نیوزیلند و فیجی را نیز بر عهده داشت.

در حال حاضر حدود ۹۰ هزار افغان در استرالیا، نزدیک به ۹ هزار نفر در نیوزیلند و حدود ۳۰ افغان در فیجی با ویزه‌های موقت زندگی می‌کنند.