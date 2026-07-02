اعضای ناتو اکنون بیش از گذشته به اهمیت انسجام سیاسی و نظامی در این ائتلاف پی برده‌اند

ویتاکر روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در صحبت با خبرنگاران، با اشاره به نارضایتی دونالد ترمپ ایالات متحدۀ امریکا از برخی اعضای ناتو در جریان حمله بر ایران، گفت رئیس‌جمهور امریکا از این‌که بعضی از متحدان اجازهٔ استفاده از پایگاه‌ها یا حریم هوایی شان را برای این عملیات ندادند و پس از آن هم مواضع انتقادی اتخاذ کردند، ناامید شده بود.

ویتاکر تأکید کرد که «خوشبختانه آن روزها پشت سر گذاشته شده است» و افزود که اعضای ناتو اکنون بیش از گذشته به اهمیت انسجام سیاسی و نظامی در این ائتلاف پی برده‌اند.

بر گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این اظهارات نمایندهٔ امریکا نشان می‌دهد که جنگ اخیر ایران، در کنار جنگ اوکراین، از مهم‌ترین محورهای نشست هفتهٔ آیندهٔ سران ناتو در انقره خواهد بود. قرار است این نشست بر افزایش بودجهٔ دفاعی، توسعهٔ ظرفیت صنایع نظامی و نقش ناتو در شرق میانه متمرکز باشد.

قرار است در این نشست، رهبران ناتو با نمایندگان چهار کشور عربی عضو «ابتکار همکاری استانبول» نیز دیدار کنند؛ ستراتیژی که ناتو از طریق آن با کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس همکاری امنیتی دارد.

مقام‌های ترکیه نیز اعلام کرده‌اند که تحولات خلیج فارس از موضوعات اصلی این نشست خواهد بود.

به‌گفتۀ ویتاکر، رهبران ناتو علاوه بر بررسی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، وضعیت سوریه، لبنان، غزه و کرانهٔ غربی اشغالی را نیز در قالب یک ارزیابی جامع از تحولات منطقه بررسی خواهند کرد.

نمایندهٔ دایمی امریکا در ناتو ابراز اطمینان کرده که نشست انقره نشان‌دهندهٔ مرحله‌ای تازه در پیمان ناتو خواهد بود؛ مرحله‌ای که به گفتۀ او در آن، به‌جای بیانیه‌های سیاسی، تطبیق تعهدات و تقسیم مسئولیت میان اعضا این پیمان معیار اصلی ارزیابی خواهد بود.