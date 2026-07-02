وحیدالله ویسی، سفیر افغانستان در استرالیا، شام روز سه‌شنبه «سی‌ام جون» در صفحهٔ اکس (تویتر سابق) خود نوشته که دورهٔ کاری‌اش در اول جولای به پایان رسیده و احتمال دارد سفارت افغانستان نیز بسته شود.

آقای ویسی آخرین دیدار رسمی خود را با سم موستین، یکی از مقام‌های حکومتی استرالیا، انجام داده و با نشر عکس‌های این دیدار نوشته است که "ممکن است سفارت بسته شود، اما امیدوارم استرالیا به همکاری‌های خود با افغان‌ها ادامه دهد".

وحیدالله ویسی از سال ۲۰۱۷ به‌عنوان سفیر افغانستان در استرالیا ایفای وظیفه می‌کرد.

سفارت افغانستان در استرالیا، کشورهای نیوزیلند و فیجی را نیز تحت پوشش داشت و برای افغان‌های مقیم آن کشورها خدمات قونسلی ارائه می‌کرد.

پس از این تحول، شماری از افغان‌های مقیم استرالیا می‌گویند که بسته شدن احتمالی سفارت، تنها پایان فعالیت یک نماینده‌گی دیپلماتیک نیست، بلکه به معنی از دست رفتن خدمات قونسلی برای هزاران افغان مقیم این کشور خواهد بود.

هزاران افغان در این‌جا خدمات حقوقی و قونسلی خود را از دست می‌دهند

زاهد صافی، یکی از افغان‌های مقیم شهر ملبورن، در این مورد به رادیو آزادی گفت: "بسته شدن سفارت تنها بسته شدن یک نماینده‌گی دیپلماتیک نیست، بلکه هزاران افغان در این‌جا خدمات حقوقی و قونسلی خود را از دست می‌دهند. پس از این، افغان‌ها مجبور خواهند شد برای انجام امور قونسلی خود به کشورهای دیگر سفر کنند. از همین رو، بسته شدن سفارت تأثیر بسیار بزرگی بر افغان‌های مقیم استرالیا خواهد داشت."

در همین حال، شماری دیگر از افغان‌های مقیم استرالیا می‌گویند که برخی خدمات قونسلی این سفارت از قبل نیز محدود شده بود و اسناد صادر شده از سوی آن از سوی حکومت طالبان پذیرفته نمی‌شد.

صبغت‌الله، یکی دیگر از افغان‌های مقیم ملبورن که حدود سه سال پیش همراه خانواده‌اش به استرالیا مهاجرت کرده، نیز به رادیو آزادی گفت: "من به‌عنوان یک افغان و سرپرست یک خانواده از حکومت استرالیا می‌خواهم که سفارت افغانستان را باز نگه دارد، زیرا ما در این‌جا با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. هزاران افغان در استرالیا زنده‌گی می‌کنند و هر کدام مشکلات متفاوتی دارند. برای نمونه، مدتی پیش لایسنس راننده‌گی خود را برای تأیید به سفارت افغانستان در کانبرا فرستادم، اما سفارت گفت که صلاحیت تأیید آن را ندارد، زیرا اختیاراتش محدود شده بود و حالا هم بسته شده‌است. اکنون مجبورم دو یا سه سال دیگر منتظر بمانم تا بتوانم لایسنس بگیرم."

من به‌عنوان یک افغان و سرپرست یک خانواده از حکومت استرالیا می‌خواهم که سفارت افغانستان را باز نگه دارد

برخی دیگر از افغان‌های مقیم استرالیا که حتی تابعیت آن کشور را نیز دارند، به رادیو آزادی می‌گویند که برای انجام بسیاری از امور قونسلی خود مجبور شده‌اند به سفارت افغانستان تحت کنترول طالبان در دبی سفر کنند، سفری‌که به‌گفته آنان گاهی چندین هفته زمان می‌برد و هزینه‌های قابل توجهی را نیز بر آنان تحمیل می‌کند.

پایان مأموریت سفیر افغانستان و احتمال بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا، نگرانی برخی نهادهای مدافع حقوق بشر را نیز برانگیخته است.

از جمله، «اتحاد فعالان حقوق بشر» که پیش از این با نشر اعلامیه‌ی از حکومت استرالیا خواسته بود در این تصمیم تجدید نظر کند.

فهیم فرواک، یکی از اعضای آن، به رادیو آزادی گفت که چنین تصمیمی پیامدهای مستقیم بشری و سیاسی برای افغان‌های مهاجر خواهد داشت.

او گفت: "اتحاد فعالان حقوق بشر نسبت به تضعیف حضور دیپلماتیک افغانستان، به‌ویژه احتمال بسته شدن سفارت افغانستان در استرالیا، عمیقاً ابراز نگرانی می‌کند. ما باور داریم که چنین اقداماتی صرفاً تصمیم‌های اداری نیست، بلکه پیامدهای مستقیم انسانی، سیاسی و حقوق بشری دارد. بسته شدن سفارت‌ها، دسترسی مردم به خدمات اساسی را محدود می‌کند و صدای مهاجران را نیز تضعیف می‌سازد."

آقای فرواک تأکید می‌کند که این کشورها باید در شرایط کنونی، راه‌های دیپلماتیک را برای افغان‌ها باز نگه دارند تا آنان بتوانند از این طریق صدای خود را برسانند، به حقوق بشری خود دسترسی داشته باشند و از جامعه جهانی می‌خواهد که با سرنوشت افغان‌ها مسئولانه برخورد کند.

گفتنی‌ست که سفارت افغانستان در استرالیا، کشورهای نیوزیلند و فیجی را نیز تحت پوشش داشت و به افغان‌های مقیم آن کشورها خدمات ارائه می‌کرد.

براساس معلومات موجود، حدود ۹۰ هزار افغان در استرالیا زنده‌گی می‌کنند، شمار افغان‌های مقیم نیوزیلند به حدود ۹ هزار نفر می‌رسد و در فیجی نیز تنها حدود ۳۰ افغان با ویزه‌های مؤقت اقامت دارند.