اعضای تیم ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان با درخشش خوب در شانزدهمین دور مسابقات پرورش اندام جنوب آسیا موفق به کسب دو مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز شدند.

فدراسیون ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان روز پنج‌شنبه در صفحه فسبوک خود گفته که دو مدال طلا را نصیب‌الله عظیمی و میوند بابکرخیل، سه مدال نقره را ریاض رحمان احسان، احمد حبیبی و خواجه رفیع صدیقی و یک مدال برنز را هم بلال جلیلی بدست آوردند.

این مسابقات در شهر تیمفو، پایتخت بوتان ادامه دارد و در آن ۱۵ ورزشکار از افغانستان حضور دارند.