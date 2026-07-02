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پنجشنبه ۱۱ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۱۱:۵۱

افغانستان

ادامه مسابقات شپگیزه کریکت؛ تیم‌های نهنگان آمو و ببرهای سپین‌غر برنده شدند

اعضای تیم ببرهای سپین‌غر در جریان مسابقات شپگیزه
اعضای تیم ببرهای سپین‌غر در جریان مسابقات شپگیزه

روز پنج‌شنبه و در دومین روز مسابقات لیگ شپگیزه که در خوست برگزار شده، تیم‌ نهنگان آمو در برابر نگهبانان بست و تیم ببرهای سپین‌غر در برابر اژدهای بندامیر پیروز شدند.

این دومین پیروزی نهنگان آمو و نخستین پیروزی ببرهای سپین‌غر در چارچوب این مسابقات است.

مسابقات شپگیزه که روز چهارشنبه آغاز شدُ‌برای ۱۴ روز برنامه ریزی شده و در جریان آن ۲۱ بازی انجام خواهد شد.

این مسابقات بیست آوره است و به گفته بورد کریکت افغانستان، تیم‌های سپین‌غر، بند امیر، مس عینک، آمو و بُست برای کسب مقام قهرمانی این مسابقات با هم رقابت خواهند کرد.

در دور یازدهم لیگ شپگیزه شماری از ستاره‌های تیم ملی افغانستان در کنار بازیکنان جوان و استعدادهای داخلی حضور دارند.

در مسابقات سال روان، راشد خان به‌عنوان کپیتان سپین‌غر، عظمت‌الله عمرزی کپیتان آمو، رحمان‌الله گربز کپیتان مس‌عینک، ابراهیم زدران، کپیتان بست و حشمت‌الله شهیدی، کپیتان بند امیر انتخاب شده‌اند.

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ورزشکاران افغان در مسابقات پرورش اندام جنوب آسیا موفق به کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز شدند

میوند بابکرخیل، برنده مدال طلا و ریاض رحمان احسان، برنده مدال نقره
میوند بابکرخیل، برنده مدال طلا و ریاض رحمان احسان، برنده مدال نقره

اعضای تیم ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان با درخشش خوب در شانزدهمین دور مسابقات پرورش اندام جنوب آسیا موفق به کسب دو مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز شدند.

فدراسیون ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان روز پنج‌شنبه در صفحه فسبوک خود گفته که دو مدال طلا را نصیب‌الله عظیمی و میوند بابکرخیل، سه مدال نقره را ریاض رحمان احسان، احمد حبیبی و خواجه رفیع صدیقی و یک مدال برنز را هم بلال جلیلی بدست آوردند.

این مسابقات در شهر تیمفو، پایتخت بوتان ادامه دارد و در آن ۱۵ ورزشکار از افغانستان حضور دارند.

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در شش ماه نخست سال تنها هفده درصد بودجه کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان تأمین شده است

کمک‌های غذایی ملل متحد به نیازمندان در افغانستان (تصویر آرشیف)
کمک‌های غذایی ملل متحد به نیازمندان در افغانستان (تصویر آرشیف)

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در افغانستان می‌گوید که با گذشت شش ماه از آغاز سال ۲۰۲۶، این سازمان تنها توانسته ۱۷ درصد بودجه مورد نیازش را بدست آورد.

اوچا می‌گوید که از مجموع ۱.۷۱ میلیارد دالری که برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نیاز است، تنها ۲۹۲ میلیون دالر بدست آمده است.

به گفتۀ این اداره ملل متحد، بیشتر نیازمندان در افغانستان روزانه با تصمیم‌های دشواری روبه‌رو می‌شوند که میان غذا و دارو و یا هم غذای امروز و فردا چه را انتخاب کنند.

اخیراً برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی) هشدار داده بود که در حال حاضر ۱۳.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحرانی یا اضطراری مواجه‌اند.

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پایان مأموریت سفیر افغانستان در استرالیا

وحیدالله ویسی سفیر افغانستان در استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرده است که دوره کاری‌اش در اول جولای پایان یافته و احتمال دارد سفارت افغانستان در این کشور بسته شود.

ویسی از سال ۲۰۱۷ به‌عنوان سفیر افغانستان در استرالیا فعالیت داشته است. او در آخرین دیدار رسمی خود با فرماندار کل استرالیا، سم موستین، پایان مأموریتش را اعلام کرد.

او درپیامی در صفحه ایکس نوشته :«ممکن است سفارت بسته شود، اما امیدوارم استرالیا به همکاری‌های خود با افغان‌ها ادامه دهد. »

جولیان هیل، معاون وزارت مهاجرت و شهروندی استرالیا و عضو پارلمان این کشور نیز با اشاره به پایان مأموریت ویسی گفته است که او از سال ۲۰۱۷ در یک دوره بسیار دشوار به‌عنوان سفیر خدمت کرده است.

سفارت افغانستان در استرالیا همچنین مسئولیت خدمات‌رسانی به افغان‌های مقیم نیوزیلند و فیجی را نیز بر عهده داشت.

در حال حاضر حدود ۹۰ هزار افغان در استرالیا، نزدیک به ۹ هزار نفر در نیوزیلند و حدود ۳۰ افغان در فیجی با ویزه‌های موقت زندگی می‌کنند.

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یک هیئت طالبان برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران رفت

آرشیف
آرشیف

یک هیئت بلندپایه طالبان امروز برای شرکت در مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین ایران، سیدعلی خامنه‌ای راهی تهران شد.

رسانه‌های نزدیک به حکومت طالبان، از جمله رادیو حریت گزارش داده‌اند که ریاست این هیئت را ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان بر عهده دارد.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان نیز در این هیئت شامل است.

قرار است مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای روز شنبه، ۴ جولای در ایران برگزار شود.

بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های ایرانی علاوه بر دعوت از مقام‌های ارشد طالبان، برای دست‌کم ۲۵۰۰ شهروند افغان نیز به منظور شرکت در این مراسم ویزا صادر کرده‌اند.

علی خامنه‌ای حدود چهار ماه پیش، در ۲۸ فبروری در روزهای نخست حملات امریکا و اسرائیل به ایران کشته شد.

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یونیسف: ۸۷ درصد از جمعیت واجد شرایط در افغانستان واکسین کووید-۱۹ را دریافت کرده‌اند

آرشیف
آرشیف

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) می گوید که رسانیدن واکسین به هر فرد در افغانستان، به معنی روبه‌رو شدن با آزمون‌های واقعی است.

یونیسف روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در شبکۀ اکس نوشته، اما با وجود همۀ آزمون ها، حدود ۸۷ درصد از جمعیت واجد شرایط در افغانستان واکسین کامل بیماری کووید-۱۹ را دریافت کرده‌اند.

به گفتۀ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، بیش از نصف افرادی که واکسین کووید-۱۹ را در افغانستان در یافت کرده اند، زنان هستند.

ادارۀ یونیسف با حمایت نهاد گاووی، به ادامهٔ تلاش ها در زمینۀ تطبیق واکسین‌ در افغانستان ابراز تعهد کرده است.

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اوچا: مهمات منفجرناشده، جان به‌ویژه کودکان، را در افغانستان با خطر جدی مواجه می‌سازد

یک کودک قربانی مهمات منفجرناشده در افغانستان(آرشیف)
یک کودک قربانی مهمات منفجرناشده در افغانستان(آرشیف)

ادارۀ هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد(اوچا) می گوید که مهمات منفجرناشده، همچنان جان مردم، به‌ویژه کودکان، را در افغانستان با خطر جدی مواجه می‌سازد.

اوچا روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در شبکۀ اکس اعلام کرد که از ماه‌ جنوری تا می سالجاری میلادی، ۱۷۵ مورد تلفات ناشی از مهمات منفجرناشده، در افغانستان ثبت شده که ۷۵ درصد قربانیان آن را کودکان تشکیل می‌دهند.

به گفتۀ اوچا تا ماه جون سالجاری میلادی، از مجموع ۱۴.۵ میلیون دالر مورد نیاز برای برنامه‌های ماین‌پاکی در افغانستان، تنها ۳.۶ میلیون دالر آن تأمین شده که فراهم شدن حمایت عاجل می‌تواند از تلفات بیشتر و از دست رفتن جان انسان‌ها جلوگیری کند.

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ایران برای حضور افغان‌ها در مراسم تشییع رهبر پیشین، ۲۵۰۰ ویزه رایگان صادر کرد

آرشیف: عکس از مهاجران افغان که از سوی ایران اخراج شدند.
آرشیف: عکس از مهاجران افغان که از سوی ایران اخراج شدند.

ایران برای ۲۵۰۰ شهروند افغانستان به‌منظور اشتراک در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، ویزه رایگان صادر کرده است.

رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه، ۹ سرطان، به نقل از علی عسکری، معاون والی خراسان رضوی، گزارش داده‌اند که قرار است حدود چهار هزار شهروند افغانستان از طریق گذرگاه‌های زمینی برای شرکت در این مراسم وارد ایران شوند.

علی عسکری گفته است که اطلاعات شهروندان افغانستان هنگام ورود در گذرگاه‌های مرزی ثبت می‌شود و تا زمان خروج نیز تحت نظارت و بررسی قرار خواهند داشت تا از اقامت غیرقانونی آنان جلوگیری شود.

براساس این گزارش، قرار است پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم تشییع در تهران، قم و عراق، در نهایت در شهر مشهد به خاک سپرده شود.

ایران در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین کشورهای میزبان شهروندان افغانستان به شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر، ایران روند اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی را ادامه داده و این روند در سال ۲۰۲۵ شدت بیشتری یافته است.

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یک افغان باشندۀ امریکا، به ۲۲ ماه حبس محکوم شد

تفنگ AR-15(آرشیف)
تفنگ AR-15(آرشیف)

یک افغان باشندۀ شهر فینیکس ایالت آریزونای امریکا، به اتهام «در اختیار داشتن سلاح گرم که بر اساس قانون داشتن آن منع شده، به ۲۲ ماه حبس محکوم شد.

ادارۀ سارونوالی آریزونا در ویبسایت رسمی خود نوشته سید حیدر نجیب، ۳۰ ساله که درخواست پناهندگی او برای اقامت دایمی در امریکا رد شده، حداقل از ۸ مارچ ۲۰۱۸ به‌طور غیرقانونی در این کشور اقامت داشت.

در سال ۲۰۲۳، مأموران ویژه اداره تحقیقات فدرال امریکا (FBI) در یکی از شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها و ویدیوهایی نجیب را شناسایی کردند که او را در حال در اختیار داشتن یک سلاح گرم نشان می‌داد. در جریان تلاشی خانه و موتر نجیب در ماه اکتوبر ۲۰۲۳، مأموران اف بی آی و اداره تحقیقات امنیت داخلی یک تفنگ AR-15 و بیش از ۱۷۵ فیر مرمی را در موتر او کشف کردند.

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ازبکستان و قطر در مورد تلاش‌ها برای حمایت از توسعۀ افغانستان گفت‌وگو کردند

عصمت‌الله ایرگاشف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان(آرشیف)
عصمت‌الله ایرگاشف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان(آرشیف)

ازبکستان و قطر در مورد همکاری‌های دوجانبه و تلاش‌های منطقه‌ای برای حمایت از توسعۀ پایدار در افغانستان گفت‌وگو کردند.

در اعلامیه‌ای وزارت امور خارجه ازبکستان که سه شنبه(۹ سرطان) پس از ملاقات عصمت‌الله ایرگاشف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان و حسن حمزه هاشم، سفیر قطر در ازبکستان، منتشر شد، گفته شده که گفت‌وگوها بر گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و لوژستیک، همچنان ابتکارات فرهنگی و بشردوستانه‌ای متمرکز بود که می‌تواند به بهبود درازمدت وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان کمک کند.

تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما ازبکستان و قطر در سال‌های اخیر، سیاست های فعال تعامل با افغانستان از طریق پروژه‌های زیربنایی، تجارت و ابتکارات بشری دنبال کرده اند.

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