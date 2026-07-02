نماینده امریکا در ناتو: اختلافات بر سر جنگ با ایران را پشت سر گذاشتیم

متیو ویتاکر، نمایندهٔ دائمی امریکا در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، می‌گوید تنش‌هایی که در پی جنگ با ایران میان واشنگتن و برخی متحدانش به وجود آمده بود، اکنون برطرف شده و اعضای این پیمان در آستانه نشست سران در انقره همسویی بیشتری دارند.

ویتاکر اخیراً در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به نارضایتی دونالد ترمپ از برخی اعضای ناتو در جریان حمله به ایران، گفت که رئیس‌جمهور امریکا از این‌که بعضی از متحدان اجازهٔ استفاده از پایگاه‌ها یا حریم هوایی خود را برای این عملیات ندادند و پس از آن هم مواضع انتقادی اتخاذ کردند، ناامید شده بود.

او با این حال تأکید کرد: "خوشبختانه آن روزها پشت سر گذاشته شده است" و افزود اعضای ناتو اکنون بیش از گذشته به اهمیت انسجام سیاسی و نظامی در این ائتلاف پی برده‌اند.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، اظهارات نماینده امریکا نشان می‌دهد جنگ اخیر ایران، در کنار جنگ اوکراین، از مهم‌ترین محورهای نشست هفتهٔ آیندهٔ سران ناتو در انقره خواهد بود.

این نشست قرار است بر افزایش بودجهٔ دفاعی، توسعهٔ ظرفیت صنایع نظامی و نقش ناتو در شرق‌میانه متمرکز باشد.