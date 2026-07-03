افغانستان
چهار کشته و هشت زخمی در سقوط موتر حامل مهاجران به دریا در لغمان
در پی سقوط یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان به دریا، در شاهراه کابل–جلالآباد، دستکم چهار نفر جان باخته، هشت نفر زخمی و ۱۰ نفر دیگر ناپدید شدهاند.
قومندانی امنیه لغمان امروز، جمعه ۱۲ سرطان، در صفحه ایکس نوشته که این موتر ۲۲ مهاجر را انتقال میداد و حوالی ساعت ۱۰:۳۰ پنجشنبه شب ، ۱۱ سرطان، در منطقه «خیروخیل» ولسوالی سرخکان به دریا سقوط کرده است.
به گفته مقامهای محلی، عملیات جستوجو برای یافتن ۱۰ تن ناپدیدشده همچنان ادامه دارد و موتر از دریا بیرون کشیده شده است.
علت این رویداد تاکنون مشخص نشده است.
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دفتر کمکهای بشردوستانه اتحادیه اروپا:وضعیت صحت مادران در افغانستان بحرانی است
دفتر کمکهای بشردوستانه اتحادیه اروپا در آسیا و اقیانوسیه (ECHO) نسبت به وضعیت صحی مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را بحرانی توصیف کرده است.
این دفتر روز جمعه ۱۲ سرطان، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، هشدار داده است که محدودیتها بر آموزشهای طبی برای زنان و محدودیت دسترسی به خدمات صحی، وضعیت را بیش از پیش وخیم ساخته و جان مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار داده است.
در همین حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز پیش از این اعلام کرده است که افغانستان از جمله کشورهایی است که بالاترین میزان مرگومیر مادران را در جهان دارد؛ بهگونهای که در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، حدود ۶۰۰ مادر جان خود را از دست میدهند.
اوچا در صفحه ایکس خود در روز دوشنبه ۱۱ جوزا نوشته بود که مراقبتهای تخصصی و حضور کارکنان صحی زن میتواند جان انسانها را نجات دهد، اما محدودیتها بر مشارکت زنان در بخش صحت، دسترسی مادران و نوزادان به خدمات نجاتبخش را به شدت کاهش داده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند و سپس دسترسی آنان به آموزش عالی و نیمهعالی، از جمله در رشتههای پزشکی، نیز محدود شد.
با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی، تاکنون نشانهای از تغییر در سیاستهای حکومت طالبان در این زمینه مشاهده نشده است.
ادامه مسابقات شپگیزه کریکت؛ تیمهای نهنگان آمو و ببرهای سپینغر برنده شدند
روز پنجشنبه و در دومین روز مسابقات لیگ شپگیزه که در خوست برگزار شده، تیم نهنگان آمو در برابر نگهبانان بست و تیم ببرهای سپینغر در برابر اژدهای بندامیر پیروز شدند.
این دومین پیروزی نهنگان آمو و نخستین پیروزی ببرهای سپینغر در چارچوب این مسابقات است.
مسابقات شپگیزه که روز چهارشنبه آغاز شدُبرای ۱۴ روز برنامه ریزی شده و در جریان آن ۲۱ بازی انجام خواهد شد.
این مسابقات بیست آوره است و به گفته بورد کریکت افغانستان، تیمهای سپینغر، بند امیر، مس عینک، آمو و بُست برای کسب مقام قهرمانی این مسابقات با هم رقابت خواهند کرد.
در دور یازدهم لیگ شپگیزه شماری از ستارههای تیم ملی افغانستان در کنار بازیکنان جوان و استعدادهای داخلی حضور دارند.
در مسابقات سال روان، راشد خان بهعنوان کپیتان سپینغر، عظمتالله عمرزی کپیتان آمو، رحمانالله گربز کپیتان مسعینک، ابراهیم زدران، کپیتان بست و حشمتالله شهیدی، کپیتان بند امیر انتخاب شدهاند.
ورزشکاران افغان در مسابقات پرورش اندام جنوب آسیا موفق به کسب مدالهای طلا، نقره و برنز شدند
اعضای تیم ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان با درخشش خوب در شانزدهمین دور مسابقات پرورش اندام جنوب آسیا موفق به کسب دو مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز شدند.
فدراسیون ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان روز پنجشنبه در صفحه فسبوک خود گفته که دو مدال طلا را نصیبالله عظیمی و میوند بابکرخیل، سه مدال نقره را ریاض رحمان احسان، احمد حبیبی و خواجه رفیع صدیقی و یک مدال برنز را هم بلال جلیلی بدست آوردند.
این مسابقات در شهر تیمفو، پایتخت بوتان ادامه دارد و در آن ۱۵ ورزشکار از افغانستان حضور دارند.
در شش ماه نخست سال تنها هفده درصد بودجه کمکهای بشردوستانه برای افغانستان تأمین شده است
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در افغانستان میگوید که با گذشت شش ماه از آغاز سال ۲۰۲۶، این سازمان تنها توانسته ۱۷ درصد بودجه مورد نیازش را بدست آورد.
اوچا میگوید که از مجموع ۱.۷۱ میلیارد دالری که برای ارائه کمکهای بشردوستانه در افغانستان نیاز است، تنها ۲۹۲ میلیون دالر بدست آمده است.
به گفتۀ این اداره ملل متحد، بیشتر نیازمندان در افغانستان روزانه با تصمیمهای دشواری روبهرو میشوند که میان غذا و دارو و یا هم غذای امروز و فردا چه را انتخاب کنند.
اخیراً برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی) هشدار داده بود که در حال حاضر ۱۳.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحرانی یا اضطراری مواجهاند.
پایان مأموریت سفیر افغانستان در استرالیا
وحیدالله ویسی سفیر افغانستان در استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرده است که دوره کاریاش در اول جولای پایان یافته و احتمال دارد سفارت افغانستان در این کشور بسته شود.
ویسی از سال ۲۰۱۷ بهعنوان سفیر افغانستان در استرالیا فعالیت داشته است. او در آخرین دیدار رسمی خود با فرماندار کل استرالیا، سم موستین، پایان مأموریتش را اعلام کرد.
او درپیامی در صفحه ایکس نوشته :«ممکن است سفارت بسته شود، اما امیدوارم استرالیا به همکاریهای خود با افغانها ادامه دهد. »
جولیان هیل، معاون وزارت مهاجرت و شهروندی استرالیا و عضو پارلمان این کشور نیز با اشاره به پایان مأموریت ویسی گفته است که او از سال ۲۰۱۷ در یک دوره بسیار دشوار بهعنوان سفیر خدمت کرده است.
سفارت افغانستان در استرالیا همچنین مسئولیت خدماترسانی به افغانهای مقیم نیوزیلند و فیجی را نیز بر عهده داشت.
در حال حاضر حدود ۹۰ هزار افغان در استرالیا، نزدیک به ۹ هزار نفر در نیوزیلند و حدود ۳۰ افغان در فیجی با ویزههای موقت زندگی میکنند.
یک هیئت طالبان برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنهای به تهران رفت
یک هیئت بلندپایه طالبان امروز برای شرکت در مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین ایران، سیدعلی خامنهای راهی تهران شد.
رسانههای نزدیک به حکومت طالبان، از جمله رادیو حریت گزارش دادهاند که ریاست این هیئت را ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای حکومت طالبان بر عهده دارد.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان نیز در این هیئت شامل است.
قرار است مراسم تشییع جنازه علی خامنهای روز شنبه، ۴ جولای در ایران برگزار شود.
بر اساس گزارشها، مقامهای ایرانی علاوه بر دعوت از مقامهای ارشد طالبان، برای دستکم ۲۵۰۰ شهروند افغان نیز به منظور شرکت در این مراسم ویزا صادر کردهاند.
علی خامنهای حدود چهار ماه پیش، در ۲۸ فبروری در روزهای نخست حملات امریکا و اسرائیل به ایران کشته شد.
یونیسف: ۸۷ درصد از جمعیت واجد شرایط در افغانستان واکسین کووید-۱۹ را دریافت کردهاند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) می گوید که رسانیدن واکسین به هر فرد در افغانستان، به معنی روبهرو شدن با آزمونهای واقعی است.
یونیسف روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در شبکۀ اکس نوشته، اما با وجود همۀ آزمون ها، حدود ۸۷ درصد از جمعیت واجد شرایط در افغانستان واکسین کامل بیماری کووید-۱۹ را دریافت کردهاند.
به گفتۀ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، بیش از نصف افرادی که واکسین کووید-۱۹ را در افغانستان در یافت کرده اند، زنان هستند.
ادارۀ یونیسف با حمایت نهاد گاووی، به ادامهٔ تلاش ها در زمینۀ تطبیق واکسین در افغانستان ابراز تعهد کرده است.
اوچا: مهمات منفجرناشده، جان بهویژه کودکان، را در افغانستان با خطر جدی مواجه میسازد
ادارۀ هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد(اوچا) می گوید که مهمات منفجرناشده، همچنان جان مردم، بهویژه کودکان، را در افغانستان با خطر جدی مواجه میسازد.
اوچا روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در شبکۀ اکس اعلام کرد که از ماه جنوری تا می سالجاری میلادی، ۱۷۵ مورد تلفات ناشی از مهمات منفجرناشده، در افغانستان ثبت شده که ۷۵ درصد قربانیان آن را کودکان تشکیل میدهند.
به گفتۀ اوچا تا ماه جون سالجاری میلادی، از مجموع ۱۴.۵ میلیون دالر مورد نیاز برای برنامههای ماینپاکی در افغانستان، تنها ۳.۶ میلیون دالر آن تأمین شده که فراهم شدن حمایت عاجل میتواند از تلفات بیشتر و از دست رفتن جان انسانها جلوگیری کند.
ایران برای حضور افغانها در مراسم تشییع رهبر پیشین، ۲۵۰۰ ویزه رایگان صادر کرد
ایران برای ۲۵۰۰ شهروند افغانستان بهمنظور اشتراک در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، ویزه رایگان صادر کرده است.
رسانههای ایرانی روز سهشنبه، ۹ سرطان، به نقل از علی عسکری، معاون والی خراسان رضوی، گزارش دادهاند که قرار است حدود چهار هزار شهروند افغانستان از طریق گذرگاههای زمینی برای شرکت در این مراسم وارد ایران شوند.
علی عسکری گفته است که اطلاعات شهروندان افغانستان هنگام ورود در گذرگاههای مرزی ثبت میشود و تا زمان خروج نیز تحت نظارت و بررسی قرار خواهند داشت تا از اقامت غیرقانونی آنان جلوگیری شود.
براساس این گزارش، قرار است پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم تشییع در تهران، قم و عراق، در نهایت در شهر مشهد به خاک سپرده شود.
ایران در حال حاضر یکی از بزرگترین کشورهای میزبان شهروندان افغانستان به شمار میرود.
در سالهای اخیر، ایران روند اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی را ادامه داده و این روند در سال ۲۰۲۵ شدت بیشتری یافته است.