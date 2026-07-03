سگرت کشیدن در اماکن‌ عمومی، یکی از مشکلات گسترده در افغانستان

ما در خانه خود اصلاً سگرتدانی نمیگذاریم، اما بعضی مهمانها این نزاکتها را رعایت نمیکنندزرمینه باشندۀ کابل
شماری از افرادیکه سگرت دود میکنند، بدون توجه به زیان دود آن برای دیگران، در تاکسیهای شهری، رستورانتها و سایر مکانهای عمومی سگرت میکشند.
زرمینه، باشنده شهر کابل، میگوید بارها اتفاق افتاده است که مهمانان به خانهشان آمده و زمانیکه همه در یک اتاق نشسته اند، سگرت کشیدهاند:
"ما در خانه خود اصلاً سگرتدانی نمیگذاریم، اما بعضی مهمانها این نزاکتها را رعایت نمیکنند."
به باور او، این کار هم دور از نزاکت است و هم سلامت دیگران را به خطر میاندازد.
او در این مورد بیشتر به رادیو آزادی گفت: "سگرت را از جیبش بیرون میکند و روشن میکند. صاحب خانه هم از روی نزاکت چیزی نمیگوید که مبادا مهمان خفه شود. دیگر افرادیکه آنجا نشسته اند نیز چیزی نمیتوانند بگویند. خود افرادیکه سگرت میکشند باید توجه داشته باشند که این کار بسیار زیانآور است و باید این نزاکت را رعایت کنند."
او میگوید برخی خانوادهها نیز خودشان این زمینه را برای مهمانان فراهم میکنند و در اتاق مهمانخانه سگرتدانی میگذارند که به باور او کار درستی نیست.
بلال مینهناک، باشنده ولایت ننگرهار نیز نظر مشابهی دارد و میگوید: "سگرت کشیدن بهطور کامل زیانآور است، هم به سلامت خود فرد آسیب میرساند و هم از نظر اقتصادی زیان دارد، علاوه بر آن باعث آزار و اذیت دیگران نیز میشود. بعضیها در موتر سگرت روشن میکنند یا زمانیکه خانه کسی مهمان هستند سگرت میکشند که این کار درست نیست. بهتر است اگر کسی این عادت را دارد آن را ترک کند و اگر هم سگرت میکشد، در فضای باز این کار را انجام دهد."
سگرت کشیدن در بسیاری از کشورهای جهان یکی از مهمترین چالشهای صحت عامه به شمار میرود. در افغانستان نیز شمار زیادی از افراد در مکانهای عمومی، وسایط نقلیه و حتی داخل خانهها سگرت میکشند که این کار نهتنها به سلامت خود آنان آسیب میرساند، بلکه سلامت اطرافیان را نیز با خطر مواجه میسازد.
وقتی کسی در یک محیط بسته سگرت میکشد، خطر آن برای دیگران بسیار زیاد استداکتر محمدولی ناصری، متخصص امراض داخله
متخصصان صحی نیز توصیه میکنند که مردم از کشیدن سگرت در مکانهای عمومی و سربسته خودداری کنند و به سلامت دیگران احترام بگذارند.
داکتر محمدولی ناصری، متخصص امراض داخله، به رادیو آزادی میگوید:
"یک نفر خودش سگرت میکشد، اما افراد دیگری هم هستند که در همان محیط زندهگی میکنند یا وقت میگذرانند و دود سگرت را تنفس میکنند. در واقع، این وضعیت برای آنان حتی خطرناکتر است. وقتی کسی در رستورانت، موتر یا یک محیط بسته مانند مهمانخانه یا حجره سگرت میکشد، خطر آن برای دیگران بسیار زیاد است."
او میگوید که افزایش آگاهی عمومی و تطبیق قوانین محدود کننده مصرف تنباکو میتواند نقش مهمی در کاهش این مشکل داشته باشد.
بهگفته متخصصان صحی، دود سگرت در وسایط حملونقل عمومی و مکانهای سربسته برای دیگران، بهویژه کودکان، سالمندان و افرادیکه به بیماریهای قلبی یا ریوی مبتلا هستند، مشکلات تنفسی ایجاد میکند.
مسئولان برنامه کنترل تنباکوی وزارت صحت عامه پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که حدود ۳۰ درصد سرطانهای مری، دهان و معده، ناشی از مصرف دوامدار تنباکو است.
قابل یادآوری است که قانون منع استعمال تنباکو در اماکن عمومی در افغانستان در سال ۱۳۹۲ تصویب شد.
بر اساس این قانون، هر فردیکه از آن تخطی کند، ۳۰۰ افغانی جریمه میشود و همچنین بر واردات سگرت ۵۰ درصد تعرفه گمرکی وضع شدهاست.
با وجود این، هنوز هم در ولایتهای مختلف افغانستان، صدها دکان و غرفه سیار در کنار جادهها سگرت میفروشند و مردم بدون توجه به زیانهای آن، در مکانهای مختلف از آن استفاده میکنند.
سازمان جهانی صحت میگوید از هر پنج نفر در جهان، یک نفر به تنباکو اعتیاد دارد و بر اساس آمار این سازمان، سالانه حدود هشت میلیون نفر در نتیجه مصرف تنباکو جان خود را از دست میدهند.