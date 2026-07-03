بیش از چهار ماه پس از آغاز حملات امریکا به ایران که در نخستین روز به کشته‌شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و گروهی از همراهان و اعضای خانواده‌اش منجر شد، مقام‌های ایران برنامه‌های ویژۀ تشییع و خاکسپاری او را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صبح جمعه ۱۲ سرطان جسد علی خامنه‌ای به مصلای تهران منتقل شده است. بر پایۀ این گزارش‌ها قرار است امروز هیأت‌های خارجی «به رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادای احترام کنند».

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان، و امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، نیز برای شرکت در این مراسم به تهران رفته‌اند.

مسئولان جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ای یک‌هفته‌ای را برای «وداع، تشییع و تدفین» علی خامنه‌ای در نظر گرفته و امیدوارند «میلیون‌ها نفر» در این برنامه‌ها شرکت کنند.

این در حالی‌است که بسیاری از ایرانیان در طول بیش از سه دهه حکمرانی او، با سرکوب، تهدید، ارعاب، بازداشت و خفقان سیاسی- اجتماعی روبرو بوده‌اند و پس از اعلام کشته‌شدن او در حملۀ روز نهم حوت، بسیاری از این موضوع ابراز شادمانی کردند؛ موضوعی که در ادامه، به بازداشت و صدور احکام سنگین برای گروهی از ایرانیان و حتی در خطر اعدام قرار گرفتن تعدادی از آنها هم منجر شده است.