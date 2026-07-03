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شنبه ۱۳ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۰:۲۹

افغانستان

ادامه مسابقات شپگیزه کریکت؛ روز شنبه تیم سپین‌غر در برابر تیم بُست رقابت می کند

اعضای تیم ببرهای سپین‌غر در جریان مسابقات شپگیزه
اعضای تیم ببرهای سپین‌غر در جریان مسابقات شپگیزه

در ادامه رقابت‌های لیگ شپگیزه کریکت روز شنبه ۱۳ سرطان تیم سپین‌غر در برابر تیم بُست رقابت می کند.

بازی ساعت ۹ صبح به وقت افغانستان در استدیوم کریکت در ولایت خوست برگزار می شود.

روز گذشته تیم مس عینک تیم بند امیر را با تفاوت هشت ویکت شکست داد.

قرار است راشد خان ستاره مشهور کریکت افغانستان در این رقابت حضور یابد.

رقابت‌های لیگ شپگیزه از روز چهارشنبه در ولایت خوست آغاز شده و با حضور پنج تیم، به مدت ۱۴ روز ادامه خواهد داشت.

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سه تفاهمنامه میان تاجران افغان و ایران به امضا رسید

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

سفارت ایران در کابل از امضای سه تفاهمنامه میان تاجران بخش خصوصی ایران و افغانستان خبر داده است.

این سفارت روز جمعه ۱۲ سرطان در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که در نشستی که در کابل به دعوت این سفارت صورت گرفته بود بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی، صنعتگر و سرمایه‌گذار افغانستان و ایرانی حضور داشتند.

سفارت ایران در کابل این تفاهمنامه‌ها را یک گام مؤثر در راستای تقویت همکاری ‌های اقتصادی و تجاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور توصیف کرده است.

این در حالیست که پاکستان گذرگاه تورخم و سایر گذرگاه ها با افغانستان را پس از درگیری ها با حکومت طالبان، بسته است.

پس از مسدود شدن مسیرهای تجارتی بین افغانستان و پاکستان حکومت طالبان تلاش هایش را برای دریافت راه های بدیل شدت بخشید و در این مدت روابط اش را با هند، ایران و کشورهای آسیای میانه گسترش داد.

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دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا:وضعیت صحت مادران در افغانستان بحرانی است

دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا در آسیا و اقیانوسیه (ECHO) نسبت به وضعیت صحی مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را بحرانی توصیف کرده است.

این دفتر روز جمعه ۱۲ سرطان، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، هشدار داده است که محدودیت‌ها بر آموزش‌های طبی برای زنان و محدودیت دسترسی به خدمات صحی، وضعیت را بیش از پیش وخیم ساخته و جان مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار داده است.

در همین حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز پیش از این اعلام کرده است که افغانستان از جمله کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ‌ومیر مادران را در جهان دارد؛ به‌گونه‌ای که در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، حدود ۶۰۰ مادر جان خود را از دست می‌دهند.

اوچا در صفحه ایکس خود در روز دوشنبه ۱۱ جوزا نوشته بود که مراقبت‌های تخصصی و حضور کارکنان صحی زن می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد، اما محدودیت‌ها بر مشارکت زنان در بخش صحت، دسترسی مادران و نوزادان به خدمات نجات‌بخش را به شدت کاهش داده است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند و سپس دسترسی آنان به آموزش عالی و نیمه‌عالی، از جمله در رشته‌های پزشکی، نیز محدود شد.

با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی، تاکنون نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های حکومت طالبان در این زمینه مشاهده نشده است.

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چهار کشته و هشت زخمی در سقوط موتر حامل مهاجران به دریا در لغمان

در پی سقوط یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان به دریا، در شاهراه کابل–جلال‌آباد، دست‌کم چهار نفر جان باخته، هشت نفر زخمی و ۱۰ نفر دیگر ناپدید شده‌اند.

قومندانی امنیه لغمان امروز، جمعه ۱۲ سرطان، در صفحه ایکس نوشته که این موتر ۲۲ مهاجر را انتقال می‌داد و حوالی ساعت ۱۰:۳۰ پنج‌شنبه شب ، ۱۱ سرطان، در منطقه «خیروخیل» ولسوالی سرخکان به دریا سقوط کرده است.

به گفته مقام‌های محلی، عملیات جست‌وجو برای یافتن ۱۰ تن ناپدیدشده همچنان ادامه دارد و موتر از دریا بیرون کشیده شده است.

علت این رویداد تاکنون مشخص نشده است.

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ادامه مسابقات شپگیزه کریکت؛ تیم‌های نهنگان آمو و ببرهای سپین‌غر برنده شدند

اعضای تیم ببرهای سپین‌غر در جریان مسابقات شپگیزه
اعضای تیم ببرهای سپین‌غر در جریان مسابقات شپگیزه

روز پنج‌شنبه و در دومین روز مسابقات لیگ شپگیزه که در خوست برگزار شده، تیم‌ نهنگان آمو در برابر نگهبانان بست و تیم ببرهای سپین‌غر در برابر اژدهای بندامیر پیروز شدند.

این دومین پیروزی نهنگان آمو و نخستین پیروزی ببرهای سپین‌غر در چارچوب این مسابقات است.

مسابقات شپگیزه که روز چهارشنبه آغاز شدُ‌برای ۱۴ روز برنامه ریزی شده و در جریان آن ۲۱ بازی انجام خواهد شد.

این مسابقات بیست آوره است و به گفته بورد کریکت افغانستان، تیم‌های سپین‌غر، بند امیر، مس عینک، آمو و بُست برای کسب مقام قهرمانی این مسابقات با هم رقابت خواهند کرد.

در دور یازدهم لیگ شپگیزه شماری از ستاره‌های تیم ملی افغانستان در کنار بازیکنان جوان و استعدادهای داخلی حضور دارند.

در مسابقات سال روان، راشد خان به‌عنوان کپیتان سپین‌غر، عظمت‌الله عمرزی کپیتان آمو، رحمان‌الله گربز کپیتان مس‌عینک، ابراهیم زدران، کپیتان بست و حشمت‌الله شهیدی، کپیتان بند امیر انتخاب شده‌اند.

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ورزشکاران افغان در مسابقات پرورش اندام جنوب آسیا موفق به کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز شدند

میوند بابکرخیل، برنده مدال طلا و ریاض رحمان احسان، برنده مدال نقره
میوند بابکرخیل، برنده مدال طلا و ریاض رحمان احسان، برنده مدال نقره

اعضای تیم ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان با درخشش خوب در شانزدهمین دور مسابقات پرورش اندام جنوب آسیا موفق به کسب دو مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز شدند.

فدراسیون ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان روز پنج‌شنبه در صفحه فسبوک خود گفته که دو مدال طلا را نصیب‌الله عظیمی و میوند بابکرخیل، سه مدال نقره را ریاض رحمان احسان، احمد حبیبی و خواجه رفیع صدیقی و یک مدال برنز را هم بلال جلیلی بدست آوردند.

این مسابقات در شهر تیمفو، پایتخت بوتان ادامه دارد و در آن ۱۵ ورزشکار از افغانستان حضور دارند.

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در شش ماه نخست سال تنها هفده درصد بودجه کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان تأمین شده است

کمک‌های غذایی ملل متحد به نیازمندان در افغانستان (تصویر آرشیف)
کمک‌های غذایی ملل متحد به نیازمندان در افغانستان (تصویر آرشیف)

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در افغانستان می‌گوید که با گذشت شش ماه از آغاز سال ۲۰۲۶، این سازمان تنها توانسته ۱۷ درصد بودجه مورد نیازش را بدست آورد.

اوچا می‌گوید که از مجموع ۱.۷۱ میلیارد دالری که برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نیاز است، تنها ۲۹۲ میلیون دالر بدست آمده است.

به گفتۀ این اداره ملل متحد، بیشتر نیازمندان در افغانستان روزانه با تصمیم‌های دشواری روبه‌رو می‌شوند که میان غذا و دارو و یا هم غذای امروز و فردا چه را انتخاب کنند.

اخیراً برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی) هشدار داده بود که در حال حاضر ۱۳.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحرانی یا اضطراری مواجه‌اند.

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پایان مأموریت سفیر افغانستان در استرالیا

وحیدالله ویسی سفیر افغانستان در استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرده است که دوره کاری‌اش در اول جولای پایان یافته و احتمال دارد سفارت افغانستان در این کشور بسته شود.

ویسی از سال ۲۰۱۷ به‌عنوان سفیر افغانستان در استرالیا فعالیت داشته است. او در آخرین دیدار رسمی خود با فرماندار کل استرالیا، سم موستین، پایان مأموریتش را اعلام کرد.

او درپیامی در صفحه ایکس نوشته :«ممکن است سفارت بسته شود، اما امیدوارم استرالیا به همکاری‌های خود با افغان‌ها ادامه دهد. »

جولیان هیل، معاون وزارت مهاجرت و شهروندی استرالیا و عضو پارلمان این کشور نیز با اشاره به پایان مأموریت ویسی گفته است که او از سال ۲۰۱۷ در یک دوره بسیار دشوار به‌عنوان سفیر خدمت کرده است.

سفارت افغانستان در استرالیا همچنین مسئولیت خدمات‌رسانی به افغان‌های مقیم نیوزیلند و فیجی را نیز بر عهده داشت.

در حال حاضر حدود ۹۰ هزار افغان در استرالیا، نزدیک به ۹ هزار نفر در نیوزیلند و حدود ۳۰ افغان در فیجی با ویزه‌های موقت زندگی می‌کنند.

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یک هیئت طالبان برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران رفت

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یک هیئت بلندپایه طالبان امروز برای شرکت در مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین ایران، سیدعلی خامنه‌ای راهی تهران شد.

رسانه‌های نزدیک به حکومت طالبان، از جمله رادیو حریت گزارش داده‌اند که ریاست این هیئت را ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان بر عهده دارد.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان نیز در این هیئت شامل است.

قرار است مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای روز شنبه، ۴ جولای در ایران برگزار شود.

بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های ایرانی علاوه بر دعوت از مقام‌های ارشد طالبان، برای دست‌کم ۲۵۰۰ شهروند افغان نیز به منظور شرکت در این مراسم ویزا صادر کرده‌اند.

علی خامنه‌ای حدود چهار ماه پیش، در ۲۸ فبروری در روزهای نخست حملات امریکا و اسرائیل به ایران کشته شد.

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یونیسف: ۸۷ درصد از جمعیت واجد شرایط در افغانستان واکسین کووید-۱۹ را دریافت کرده‌اند

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صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) می گوید که رسانیدن واکسین به هر فرد در افغانستان، به معنی روبه‌رو شدن با آزمون‌های واقعی است.

یونیسف روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در شبکۀ اکس نوشته، اما با وجود همۀ آزمون ها، حدود ۸۷ درصد از جمعیت واجد شرایط در افغانستان واکسین کامل بیماری کووید-۱۹ را دریافت کرده‌اند.

به گفتۀ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، بیش از نصف افرادی که واکسین کووید-۱۹ را در افغانستان در یافت کرده اند، زنان هستند.

ادارۀ یونیسف با حمایت نهاد گاووی، به ادامهٔ تلاش ها در زمینۀ تطبیق واکسین‌ در افغانستان ابراز تعهد کرده است.

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