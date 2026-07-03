اردوی اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که یک روز پیش چندین موضع حزب‌الله را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده است.

حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان حزب الله در پالمان لبنان حضور دارند.

به گفته اردوی اسرائیل این اقدام در پاسخ به حملات علیه نیروهای اسرائیلی در آن منطقه انجام شده است.

اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده یک توافق‌نامه چارچوبی امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه حزب‌الله، مورد حمایت ایران، است.

اردوی اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که حدود ۱۰ زیرساخت متعلق به حزب‌الله و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داد.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز گزارش داد که شام پنج‌شنبه، اسرائیل سه حمله هوایی در نزدیکی شهر برعشیت در منطقه بنت جبیل و همچنین در منطقه النبطیه الفوقا انجام داده است.

این خبرگزاری همچنین از زخمی شدن دو نفر در حمله‌ای به شهر صدیقین در نزدیکی شهر صور خبر داد.

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، روز سه‌شنبه گذشته از نیروهای این کشور در جنوب لبنان بازدید کرد و تأکید کرد تا زمانی که حزب‌الله مورد حمایت ایران همچنان یک تهدید باشد، نیروهای اسرائیلی در این منطقه باقی خواهند ماند.