رهبران کشورهای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، از جمله دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در نشست هفته آینده این ائتلاف در آنکارا بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید خواهند کرد.

خبرگزاری رویترز بر اساس متنی که روز جمعه ۱۲ سرطان به تصویب سفیران کشورهای عضو ناتو رسیده و این خبرگزاری آن را مشاهده کرده، به این موضوعات اشاره شده است.

متیو ویتاکر، نمایندهٔ دائم امریکا در ناتو روز چهارشنبه اعلام کرد تنش‌هایی که در پی جنگ با ایران میان واشینگتن و برخی متحدانش به وجود آمده بود، اکنون برطرف شده و اعضای این پیمان در آستانهٔ نشست سران در آنکارا همسویی بیشتری دارند.

سران ناتو در بیانیه خود همچنین بر تعهدی خدشه‌ناپذیر به دفاع جمعی بر اساس ماده ۵ پیمان ناتو تأکید خواهند کرد.

بر اساس این بیانیه، کشورهای عضو ناتو همچنین قرار است متعهد شوند که در سال ۲۰۲۶ مبلغ ۷۰ میلیارد یورو معادل ۸۰ میلیارد دالر کمک نظامی به اوکراین اختصاص دهند و در سال ۲۰۲۷ نیز حداقل در همان سطح به حمایت از این کشور ادامه دهند.

رئیس‌جمهور امریکا بارها از ناتو و اعضای آن انتقاد کرده و آنها را متهم کرده که به اندازه کافی برای دفاع هزینه نمی‌کنند و برای حفاظت از اروپا به ایالات متحده متکی هستند.