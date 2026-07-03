جهان
نشست رهبران کشورهای عضو ناتو؛ تنگه هرمز و دست یابی ایران به سلاح هستهای محور بحث است
رهبران کشورهای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، از جمله دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در نشست هفته آینده این ائتلاف در آنکارا بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز بر اساس متنی که روز جمعه ۱۲ سرطان به تصویب سفیران کشورهای عضو ناتو رسیده و این خبرگزاری آن را مشاهده کرده، به این موضوعات اشاره شده است.
متیو ویتاکر، نمایندهٔ دائم امریکا در ناتو روز چهارشنبه اعلام کرد تنشهایی که در پی جنگ با ایران میان واشینگتن و برخی متحدانش به وجود آمده بود، اکنون برطرف شده و اعضای این پیمان در آستانهٔ نشست سران در آنکارا همسویی بیشتری دارند.
سران ناتو در بیانیه خود همچنین بر تعهدی خدشهناپذیر به دفاع جمعی بر اساس ماده ۵ پیمان ناتو تأکید خواهند کرد.
بر اساس این بیانیه، کشورهای عضو ناتو همچنین قرار است متعهد شوند که در سال ۲۰۲۶ مبلغ ۷۰ میلیارد یورو معادل ۸۰ میلیارد دالر کمک نظامی به اوکراین اختصاص دهند و در سال ۲۰۲۷ نیز حداقل در همان سطح به حمایت از این کشور ادامه دهند.
رئیسجمهور امریکا بارها از ناتو و اعضای آن انتقاد کرده و آنها را متهم کرده که به اندازه کافی برای دفاع هزینه نمیکنند و برای حفاظت از اروپا به ایالات متحده متکی هستند.
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اسرائیل حمله به مواضع حزبالله لبنان را تأیید کرد
اردوی اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که یک روز پیش چندین موضع حزبالله را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده است.
حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته میشود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان حزب الله در پالمان لبنان حضور دارند.
به گفته اردوی اسرائیل این اقدام در پاسخ به حملات علیه نیروهای اسرائیلی در آن منطقه انجام شده است.
اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده یک توافقنامه چارچوبی امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه حزبالله، مورد حمایت ایران، است.
اردوی اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که حدود ۱۰ زیرساخت متعلق به حزبالله و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داد.
خبرگزاری رسمی لبنان نیز گزارش داد که شام پنجشنبه، اسرائیل سه حمله هوایی در نزدیکی شهر برعشیت در منطقه بنت جبیل و همچنین در منطقه النبطیه الفوقا انجام داده است.
این خبرگزاری همچنین از زخمی شدن دو نفر در حملهای به شهر صدیقین در نزدیکی شهر صور خبر داد.
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، روز سهشنبه گذشته از نیروهای این کشور در جنوب لبنان بازدید کرد و تأکید کرد تا زمانی که حزبالله مورد حمایت ایران همچنان یک تهدید باشد، نیروهای اسرائیلی در این منطقه باقی خواهند ماند.
در پی سقوط یک بس مسافربری به یک دره در غرب پاکستان، دستکم ۴۰ نفر جان باختهاند
در پی سقوط یک بس مسافربری به یک درهای عمیق در غرب پاکستان، دستکم ۴۰ نفر جان باختهاند.
مقام های محلی می گویند که این حادثه روز جمعه ۱۲ سرطان در منطقه کوهستانی «دانا سر» زمانی رخ داد که یک بس مسافربری در مسیر کویته به پیشاور از جاده منحرف شده و بیش از ۲۰ متر به داخل دره سقوط کرد.
به گفته مسئول حوادث ولسوالی ژوب نزدیک ایالت خیبرپختونخوا، در این رویداد ۴۰ نفر کشته و ۱۱ تن دیگر زخمی شدهاند که وضعیت سه زخمی وخیم گزارش شده است.
او افزود که به دلیل صعبالعبور بودن منطقه، عملیات نجات با دشواریهای جدی روبهرو شده است.
مقامهای محلی گفتهاند که این بس پس از حرکت از شهر کویته، در مسیر خود مسافران یک بس خرابشده دیگر را نیز سوار کرده بود که باعث ازدحام و اضافهبار شده است.
صدراعظم پاکستان این حادثه را «تأسفبار» خوانده و دستور بررسی علت آن صادر شده است.
همچنین مقامهای ایالتی بلوچستان اعلام کردهاند که تیمهای نجات از دو منطقه در محل حادثه حضور دارند
انتقال جسد علی خامنهای به مصلای تهران
بیش از چهار ماه پس از آغاز حملات امریکا به ایران که در نخستین روز به کشتهشدن علی خامنهای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و گروهی از همراهان و اعضای خانوادهاش منجر شد، مقامهای ایران برنامههای ویژۀ تشییع و خاکسپاری او را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاریهای ایران، صبح جمعه ۱۲ سرطان جسد علی خامنهای به مصلای تهران منتقل شده است. بر پایۀ این گزارشها قرار است امروز هیأتهای خارجی «به رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادای احترام کنند».
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای حکومت طالبان، و امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، نیز برای شرکت در این مراسم به تهران رفتهاند.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران برنامهای یکهفتهای را برای «وداع، تشییع و تدفین» علی خامنهای در نظر گرفته و امیدوارند «میلیونها نفر» در این برنامهها شرکت کنند.
این در حالیاست که بسیاری از ایرانیان در طول بیش از سه دهه حکمرانی او، با سرکوب، تهدید، ارعاب، بازداشت و خفقان سیاسی- اجتماعی روبرو بودهاند و پس از اعلام کشتهشدن او در حملۀ روز نهم حوت، بسیاری از این موضوع ابراز شادمانی کردند؛ موضوعی که در ادامه، به بازداشت و صدور احکام سنگین برای گروهی از ایرانیان و حتی در خطر اعدام قرار گرفتن تعدادی از آنها هم منجر شده است.
نماینده امریکا در ناتو: اختلافات بر سر جنگ با ایران را پشت سر گذاشتیم
متیو ویتاکر، نمایندهٔ دائمی امریکا در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، میگوید تنشهایی که در پی جنگ با ایران میان واشنگتن و برخی متحدانش به وجود آمده بود، اکنون برطرف شده و اعضای این پیمان در آستانه نشست سران در انقره همسویی بیشتری دارند.
ویتاکر اخیراً در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به نارضایتی دونالد ترمپ از برخی اعضای ناتو در جریان حمله به ایران، گفت که رئیسجمهور امریکا از اینکه بعضی از متحدان اجازهٔ استفاده از پایگاهها یا حریم هوایی خود را برای این عملیات ندادند و پس از آن هم مواضع انتقادی اتخاذ کردند، ناامید شده بود.
او با این حال تأکید کرد: "خوشبختانه آن روزها پشت سر گذاشته شده است" و افزود اعضای ناتو اکنون بیش از گذشته به اهمیت انسجام سیاسی و نظامی در این ائتلاف پی بردهاند.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، اظهارات نماینده امریکا نشان میدهد جنگ اخیر ایران، در کنار جنگ اوکراین، از مهمترین محورهای نشست هفتهٔ آیندهٔ سران ناتو در انقره خواهد بود.
این نشست قرار است بر افزایش بودجهٔ دفاعی، توسعهٔ ظرفیت صنایع نظامی و نقش ناتو در شرقمیانه متمرکز باشد.
حملات روسیه اوکراین دستکم ۱۳ کشته و دهها زخمی برجا گذاشت
مقامهای اوکراین میگویند حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کیف، پایتخت این کشور، صبح امروز پنجشنبه دستکم ۱۳ کشته و دهها زخمی بر جا گذاشته است.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف پنجشنبه۱۱ سرطان اعلام کرد که در این حملات دستکم ۱۳ نفر کشته و ۸۶ نفر زخمی شدهاند.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در این حملات دهها موشک و صدها پهپاد به سمت مناطق مسکونی شلیک کرده و شماری از ساختمانهای مسکونی آسیب دیده یا ویران شدهاند. مردم برای در امان ماندن به ایستگاههای مترو و پناهگاهها منتقل شدند.
این حمله ساعاتی پس از آن رخ داد که زلنسکی سفر خود به دوبلین را نیمهتمام گذاشت و با استناد به گزارشهای اطلاعاتی از احتمال وقوع یک حمله گسترده روسیه خبر داد.
در مقابل، وزارت دفاع روسیه تأیید کرد که یک «حمله گسترده» علیه کییف انجام داده و مدعی شد این حمله در پاسخ به حملات اخیر اوکراین به خاک روسیه صورت گرفته است.
این حمله در حالی صورت گرفته که تلاشهای بینالمللی برای پایان دادن به جنگ اوکراین تاکنون نتیجهای نداشته است.
پایان مأموریت سفیر افغانستان در استرالیا
وحیدالله ویسی سفیر افغانستان در استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرده است که دوره کاریاش در اول جولای پایان یافته و احتمال دارد سفارت افغانستان در این کشور بسته شود.
ویسی از سال ۲۰۱۷ بهعنوان سفیر افغانستان در استرالیا فعالیت داشته است. او در آخرین دیدار رسمی خود با فرماندار کل استرالیا، سم موستین، پایان مأموریتش را اعلام کرد.
او درپیامی در صفحه ایکس نوشته :«ممکن است سفارت بسته شود، اما امیدوارم استرالیا به همکاریهای خود با افغانها ادامه دهد. »
جولیان هیل، معاون وزارت مهاجرت و شهروندی استرالیا و عضو پارلمان این کشور نیز با اشاره به پایان مأموریت ویسی گفته است که او از سال ۲۰۱۷ در یک دوره بسیار دشوار بهعنوان سفیر خدمت کرده است.
سفارت افغانستان در استرالیا همچنین مسئولیت خدماترسانی به افغانهای مقیم نیوزیلند و فیجی را نیز بر عهده داشت.
در حال حاضر حدود ۹۰ هزار افغان در استرالیا، نزدیک به ۹ هزار نفر در نیوزیلند و حدود ۳۰ افغان در فیجی با ویزههای موقت زندگی میکنند.
جام جهانی فوتبال؛ پیروزی مهم امریکا در برابر بوسنی و هرزگوین
در ادامه رقابتهای مرحله حذفی جام جهانی فوتبال، امشب تیمهای اسپانیا و اتریش به مصاف هم میروند.
در دیدارهای شب گذشته، امریکا، میزبان مسابقات، با پیروزی ۲ بر صفر برابر بوسنی و هرزگوین به جمع ۱۶ تیم برتر راه یافت و قرار است در مرحله بعد با بلجیم روبهرو شود.
بلجیم نیز با نتیجه ۳ بر ۲ سنگال را شکست داد.
در دیگر دیدار مهم، انگلستان با نتیجه ۲ بر ۱ جمهوری دموکراتیک کنگو را مغلوب کرد
رئیسجمهور امریکا از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرد
دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرده، گفت این روند «بسیار خوب» پیش میرود.
دونالد ترمپ روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) در واشینگتن در صحبت با خبرنگاران، افزود که امریکا چند روز پیش حملات شدیدی بر ایران انجام داد، اما نشستهای اخیر دو طرف در قطر بهخوبی برگزار شده است.
او همچنین اعلام کرد: «روند خلعسلاح هستهای ایران بهخوبی در حال پیشرفت است».
ترامپ افزود: «آنها نشستهای بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم که چه خواهد شد».
این اظهارنظر ساعاتی پس از آن صورت گرفت که رسانهها از برگزاری «مذاکرات تخنیکی» غیرمستقیم ایران و امریکا در روز چهارشنبه در دوحه، پایتخت قطر، خبر دادند.
این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای تطبیق تفاهمنامهٔ اخیر میان ایران و امریکا انجام میشود.
استیو ویتکاف و جارد کوشنر، مذاکرهکنندگان ارشد امریکا، روز دوشنبه برای گفتوگو با میانجیهای قطر وارد این کشور شدند و روز سهشنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدراعظم قطر، دیدار کردند. اما قرار نیست آنها در گفتوگوهای تخنیکی شرکت کنند.
نیپال با گسترش شیوع آنفلوانزای پرندگان روبهرو است
کشور نیپال با گسترش شیوع آنفلوانزای پرندگان روبهرو است؛ بیماریای که تاکنون باعث از بین بردن بیش از نیم میلیون پرنده شده است.
براساس خبرگزاری رویترز، مقامهای دولتی نیپال روز چهارشنبه(۱۰ سرطان) اعلام کردند که مراکز قرنطینۀ دولتی نیز برای اطمینان از رعایت معیارهای ایمنی مواد غذایی برای مصرفکنندگان در حالت آمادهباش قرار دارند.
نخستین مورد ابتلا آنفلوانزای پرندگان در نیپال در ماه مارچ سال جاری شناسایی شد و از آن زمان تاکنون این بیماری به ۱۱ ولسوالی از مجموع ۷۷ ولسوالی این کشور، از جمله کاتماندو، پایتخت نیپال گسترش یافته است.
به گفته مقامهای نیپال، تاکنون هیچ مورد ابتلای انسانی به آنفلوانزای پرندگان در این کشور گزارش نشده است.