صبح امروز (شنبه) با باز شدن درهای مصلی تهران، مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رسماً آغاز شد و تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی و چهار عضو خانواده‌اش در این محل برای بازدید هواداران حکومت در معرض دید قرار گرفت.

درحالی که شش روز برای انجام مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برنامه‌ریزی شده است، خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داده و نوشته که "راه‌ها بسته شده‌اند و انتظار می‌رود حریم هوایی نیز بسته شود."

بنابر این گزارش، با استقرار نیروهای ضدشورش و برپا شدن موانع امنیتی، محل برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شدهٔ جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه "شبیه اردوگاهی مستحکم شده بود"؛ عملیات امنیتی گسترده‌ای در سراسر اطراف محل مراسم اجرا شده و نیروهای مسلح در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

این گزارش می‌افزاید که برای نزدیک شدن به محل تشییع، بازرسی‌های امنیتی سختگیرانه انجام می‌شود و ورود موترها تا فاصله بیش از یک کیلومتر از محل مراسم ممنوع است.

همه راه‌های اطراف نیز شامگاه جمعه، چندین ساعت زودتر از زمان اعلام‌شده، بسته شد و همین موضوع برخی رانندگان را غافلگیر کرد.

پیکر رهبر کشته‌شدهٔ جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه برای وداع عمومی هوادارانش قرار خواهد داشت و در آن روز مراسم تشییع در تهران برگزار می‌شود. روز سه‌شنبه پیکر به مرکز حوزوی قم منتقل خواهد شد و روز چهارشنبه به شهرهای زیارتی شیعیان در کشور همسایه، عراق، می‌رود. سپس روز پنج‌شنبه برای تدفین به زادگاه خامنه‌ای، یعنی مشهد فرستاده می‌شود.