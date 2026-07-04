بیش از ۱۸۰۰ مهاجر افغان تنها در یک روز از پاکستان اخراج شدند

دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا در آسیا و اقیانوسیه (ECHO) نسبت به وضعیت صحی مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را بحرانی توصیف کرده است.

این دفتر روز جمعه ۱۲ سرطان، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، هشدار داده است که محدودیت‌ها بر آموزش‌های طبی برای زنان و محدودیت دسترسی به خدمات صحی، وضعیت را بیش از پیش وخیم ساخته و جان مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار داده است.

در همین حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز پیش از این اعلام کرده است که افغانستان از جمله کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ‌ومیر مادران را در جهان دارد؛ به‌گونه‌ای که در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، حدود ۶۰۰ مادر جان خود را از دست می‌دهند.

اوچا در صفحه ایکس خود در روز دوشنبه ۱۱ جوزا نوشته بود که مراقبت‌های تخصصی و حضور کارکنان صحی زن می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد، اما محدودیت‌ها بر مشارکت زنان در بخش صحت، دسترسی مادران و نوزادان به خدمات نجات‌بخش را به شدت کاهش داده است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند و سپس دسترسی آنان به آموزش عالی و نیمه‌عالی، از جمله در رشته‌های پزشکی، نیز محدود شد.

با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی، تاکنون نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های حکومت طالبان در این زمینه مشاهده نشده است.