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شنبه ۱۳ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۶:۵۱

افغانستان

تیم سپین‌غر با تفاوت زیاد تیم بست را شکست داد

جریان مسابقات لیگ شپگیزه
جریان مسابقات لیگ شپگیزه

در ادامه مسابقات لیگ شپگیزه کریکت، تیم ببرهای سپین‌غر با تفاوت ۵۹ دوش تیم نگهبانان بست را شکست داد.

این دومین پیروزی سپین‌غر در این مسابقات با کپیتانی راشد خان است.

در بازی امروز تیم سپین‌غر ۲۲۰ دوش هدف تعیین کرده بود، اما تیم بست با کپیتانی ابراهیم زدران نتوانست به این هدف برسد و با تفاوت زیاد باخت.

در بازی دوم امروز تیم مس عینک ۱۹۱ دوش برای تیم آمو هدف تعیین کرده و پس از این آمو تلاش خواهد که به این هدف دست‌یابد.

مسابقات لیگ شپگیزه در ورزشگاه رحمت ولی مسرور در خوست برگزار شده است.

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۱۵ مهاجر افغان هنگام ورود "غیرقانونی" به پولند بازداشت شدند

گروهی از مهاجرین در مرز میان پولند و بلاروس (تصویر آرشیف)
گروهی از مهاجرین در مرز میان پولند و بلاروس (تصویر آرشیف)

اداره مرزبانان پولند می‌گوید که جلو ورود "غیرقانونی" ۵۴ مهاجر از جمله ۱۵ افغان به این کشور را گرفته است.

این اداره روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشته است که ۵۴ مهاجر که می‌خواستند به گونۀ "غیرقانونی" از لیتوانیا وارد پولند شوند، بازداشت شدند.

بر اساس اعلامیه مرزبانان پولند، از این میان ۱۵ نفرشان افغان، ۳۰ نفرشان پاکستانی و ۹ تن دیگرشان بنگله‌دیشی بودند.

پولند گفته که این مهاجرین پس از طی مراحل روندهای قانونی به لیتوانیا بازگشت داده خواهند شد.

این درحالیست که سالانه هزاران افغان با عبور از راه‌های پر خطر و دشوار می‌خواهند که خودشان را به اروپا برسانند، اما برخی از آنان در این راه قربانی می‌شوند و برخی دیگر هم در مرزهای کشورها مختلف در نیمه راه بازداشت و برگشت داده می‌شوند.

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بیش از ۱۸۰۰ مهاجر افغان تنها در یک روز از پاکستان اخراج شدند

برگشت مهاجرین افغان از پاکستان (تصویر آرشیف)
برگشت مهاجرین افغان از پاکستان (تصویر آرشیف)

در حالی که روزهای اندکی به ضرب‌الاجل حکومت پاکستان برای اخراج مهاجرین بدون ویزه افغان باقی مانده، حکومت طالبان می‌گوید که تنها به روز جمعه ۱۸۲۶ مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز (شنبه) در صفحۀ ایکس خود نوشته که بیشتر این مهاجرین از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده شدند.

این درحالیست که وزارت داخله پاکستان اعلام کرده که پس از دهم جولای تمام افغان‌ها فاقد ویزه معتبر در پاکستان بازداشت خواهند شد.

این موضوع به نگرانی‌های مهاجرین افغان در پاکستان به ویژه آنهایی که پرونده پناهندگی دیگر کشورها را دارند و یا آنهایی که کار و تجارت در این کشور دارند، افزوده است.

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سه تفاهمنامه میان تاجران افغان و ایران به امضا رسید

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

سفارت ایران در کابل از امضای سه تفاهمنامه میان تاجران بخش خصوصی ایران و افغانستان خبر داده است.

این سفارت روز جمعه ۱۲ سرطان در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که در نشستی که در کابل به دعوت این سفارت صورت گرفته بود بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی، صنعتگر و سرمایه‌گذار افغانستان و ایرانی حضور داشتند.

سفارت ایران در کابل این تفاهمنامه‌ها را یک گام مؤثر در راستای تقویت همکاری ‌های اقتصادی و تجاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور توصیف کرده است.

این در حالیست که پاکستان گذرگاه تورخم و سایر گذرگاه ها با افغانستان را پس از درگیری ها با حکومت طالبان، بسته است.

پس از مسدود شدن مسیرهای تجارتی بین افغانستان و پاکستان حکومت طالبان تلاش هایش را برای دریافت راه های بدیل شدت بخشید و در این مدت روابط اش را با هند، ایران و کشورهای آسیای میانه گسترش داد.

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ادامه مسابقات شپگیزه کریکت؛ روز شنبه تیم سپین‌غر در برابر تیم بُست رقابت می کند

اعضای تیم ببرهای سپین‌غر در جریان مسابقات شپگیزه
اعضای تیم ببرهای سپین‌غر در جریان مسابقات شپگیزه

در ادامه رقابت‌های لیگ شپگیزه کریکت روز شنبه ۱۳ سرطان تیم سپین‌غر در برابر تیم بُست رقابت می کند.

بازی ساعت ۹ صبح به وقت افغانستان در استدیوم کریکت در ولایت خوست برگزار می شود.

روز گذشته تیم مس عینک تیم بند امیر را با تفاوت هشت ویکت شکست داد.

قرار است راشد خان ستاره مشهور کریکت افغانستان در این رقابت حضور یابد.

رقابت‌های لیگ شپگیزه از روز چهارشنبه در ولایت خوست آغاز شده و با حضور پنج تیم، به مدت ۱۴ روز ادامه خواهد داشت.

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دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا:وضعیت صحت مادران در افغانستان بحرانی است

دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا در آسیا و اقیانوسیه (ECHO) نسبت به وضعیت صحی مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را بحرانی توصیف کرده است.

این دفتر روز جمعه ۱۲ سرطان، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، هشدار داده است که محدودیت‌ها بر آموزش‌های طبی برای زنان و محدودیت دسترسی به خدمات صحی، وضعیت را بیش از پیش وخیم ساخته و جان مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار داده است.

در همین حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز پیش از این اعلام کرده است که افغانستان از جمله کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ‌ومیر مادران را در جهان دارد؛ به‌گونه‌ای که در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، حدود ۶۰۰ مادر جان خود را از دست می‌دهند.

اوچا در صفحه ایکس خود در روز دوشنبه ۱۱ جوزا نوشته بود که مراقبت‌های تخصصی و حضور کارکنان صحی زن می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد، اما محدودیت‌ها بر مشارکت زنان در بخش صحت، دسترسی مادران و نوزادان به خدمات نجات‌بخش را به شدت کاهش داده است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند و سپس دسترسی آنان به آموزش عالی و نیمه‌عالی، از جمله در رشته‌های پزشکی، نیز محدود شد.

با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی، تاکنون نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های حکومت طالبان در این زمینه مشاهده نشده است.

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چهار کشته و هشت زخمی در سقوط موتر حامل مهاجران به دریا در لغمان

در پی سقوط یک موتر حامل مهاجران بازگشته از پاکستان به دریا، در شاهراه کابل–جلال‌آباد، دست‌کم چهار نفر جان باخته، هشت نفر زخمی و ۱۰ نفر دیگر ناپدید شده‌اند.

قومندانی امنیه لغمان امروز، جمعه ۱۲ سرطان، در صفحه ایکس نوشته که این موتر ۲۲ مهاجر را انتقال می‌داد و حوالی ساعت ۱۰:۳۰ پنج‌شنبه شب ، ۱۱ سرطان، در منطقه «خیروخیل» ولسوالی سرخکان به دریا سقوط کرده است.

به گفته مقام‌های محلی، عملیات جست‌وجو برای یافتن ۱۰ تن ناپدیدشده همچنان ادامه دارد و موتر از دریا بیرون کشیده شده است.

علت این رویداد تاکنون مشخص نشده است.

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ادامه مسابقات شپگیزه کریکت؛ تیم‌های نهنگان آمو و ببرهای سپین‌غر برنده شدند

اعضای تیم ببرهای سپین‌غر در جریان مسابقات شپگیزه
اعضای تیم ببرهای سپین‌غر در جریان مسابقات شپگیزه

روز پنج‌شنبه و در دومین روز مسابقات لیگ شپگیزه که در خوست برگزار شده، تیم‌ نهنگان آمو در برابر نگهبانان بست و تیم ببرهای سپین‌غر در برابر اژدهای بندامیر پیروز شدند.

این دومین پیروزی نهنگان آمو و نخستین پیروزی ببرهای سپین‌غر در چارچوب این مسابقات است.

مسابقات شپگیزه که روز چهارشنبه آغاز شدُ‌برای ۱۴ روز برنامه ریزی شده و در جریان آن ۲۱ بازی انجام خواهد شد.

این مسابقات بیست آوره است و به گفته بورد کریکت افغانستان، تیم‌های سپین‌غر، بند امیر، مس عینک، آمو و بُست برای کسب مقام قهرمانی این مسابقات با هم رقابت خواهند کرد.

در دور یازدهم لیگ شپگیزه شماری از ستاره‌های تیم ملی افغانستان در کنار بازیکنان جوان و استعدادهای داخلی حضور دارند.

در مسابقات سال روان، راشد خان به‌عنوان کپیتان سپین‌غر، عظمت‌الله عمرزی کپیتان آمو، رحمان‌الله گربز کپیتان مس‌عینک، ابراهیم زدران، کپیتان بست و حشمت‌الله شهیدی، کپیتان بند امیر انتخاب شده‌اند.

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ورزشکاران افغان در مسابقات پرورش اندام جنوب آسیا موفق به کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز شدند

میوند بابکرخیل، برنده مدال طلا و ریاض رحمان احسان، برنده مدال نقره
میوند بابکرخیل، برنده مدال طلا و ریاض رحمان احسان، برنده مدال نقره

اعضای تیم ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان با درخشش خوب در شانزدهمین دور مسابقات پرورش اندام جنوب آسیا موفق به کسب دو مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز شدند.

فدراسیون ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان روز پنج‌شنبه در صفحه فسبوک خود گفته که دو مدال طلا را نصیب‌الله عظیمی و میوند بابکرخیل، سه مدال نقره را ریاض رحمان احسان، احمد حبیبی و خواجه رفیع صدیقی و یک مدال برنز را هم بلال جلیلی بدست آوردند.

این مسابقات در شهر تیمفو، پایتخت بوتان ادامه دارد و در آن ۱۵ ورزشکار از افغانستان حضور دارند.

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در شش ماه نخست سال تنها هفده درصد بودجه کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان تأمین شده است

کمک‌های غذایی ملل متحد به نیازمندان در افغانستان (تصویر آرشیف)
کمک‌های غذایی ملل متحد به نیازمندان در افغانستان (تصویر آرشیف)

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد (اوچا) در افغانستان می‌گوید که با گذشت شش ماه از آغاز سال ۲۰۲۶، این سازمان تنها توانسته ۱۷ درصد بودجه مورد نیازش را بدست آورد.

اوچا می‌گوید که از مجموع ۱.۷۱ میلیارد دالری که برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نیاز است، تنها ۲۹۲ میلیون دالر بدست آمده است.

به گفتۀ این اداره ملل متحد، بیشتر نیازمندان در افغانستان روزانه با تصمیم‌های دشواری روبه‌رو می‌شوند که میان غذا و دارو و یا هم غذای امروز و فردا چه را انتخاب کنند.

اخیراً برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی) هشدار داده بود که در حال حاضر ۱۳.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحرانی یا اضطراری مواجه‌اند.

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