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شنبه ۱۳ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۱۱:۲۷

جهان

صدراعظم پاکستان از نقش ترکیه در مورد روابط میان ایران و امریکا ستایش کرد

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان
شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان

شهباز شریف صدراعظم پاکستان می‌گوید که ترکیه در تلاش‌ها برای امضای تفاهم‌نامه میان اسلام‌آباد و ایالات متحده امریکا در مورد روابط میان ایران و امریکا، نقش مهمی ایفا کرده است.

صدراعظم پاکستان این اظهارات را روز شنبه ۱۳ سرطان در جریان سفرش به ترکیه و در یک نشست خبری مشترک در استانبول با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بیان کرد.

او افزود که همکاری میان دو کشور تنها به گفتگوها محدود نمی‌ماند، بلکه با اقدامات عملی نیز تقویت شده است.

از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه گفته است که ترکیه و پاکستان بار دیگر تعهد خود را تازه کرده‌اند تا حجم تجارت دوجانبه میان دو کشور را به ۵ میلیارد دالر برسانند.

اردوغان افزوده که ترکیه سرمایه‌گذاران خود را تشویق می‌کند تا در پاکستان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند و در فعالیت‌های اقتصادی نقش فعال‌تری داشته باشند.

او همچنان تأکید کرد که در بخش‌های صنعت دفاعی، انرژی، ترانسپورت، منابع طبیعی مهم و تکنالوژی معلوماتی، همکاری‌های دو کشور از طریق پروژه‌های مشترک جدید گسترش خواهد یافت.

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علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران معرفی شد

تهران ۱۳ سرطان مراسم رسمی جنازهٔ علی خامنه‌ای رهبر سابق ایران
تهران ۱۳ سرطان مراسم رسمی جنازهٔ علی خامنه‌ای رهبر سابق ایران

رسانه‌های ایران روز شنبه ۱۳ سرطان بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران به مناسبت تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرده‌اند که در آن نام علی عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو اعلام شده است.

فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه علیرضا تنگسیری بود که در جریان جنگ ۴۰ در حمله هوایی اسرائیل به این کشور کشته شد.

وزیر دفاع اسرائیل تنگسیری را مسئول مستقیم عملیات مین‌گذاری و تلاش‌ها برای مسدود کردن تنگه هرمز معرفی کرده بود.

سپاه پاسداران به شکل رسمی خبر انتصاب عظمایی به عنوان فرمانده جدید این نیرو را اعلام نکرده بود.

او در زمان فرماندهی تنگسیری، جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بود.

در جریان حملات امریکا و اسرائیل طی جنگ ۴۰ روزه، علاوه بر علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران، ده‌ها مقام سیاسی و فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند.

جنازهٔ علی خامنه‌ای که مراسم رسمی آن از تهران آغاز شده و سپس در شهر قم ادامه خواهد یافت، در تاریخ ۹ جولای در شهر مشهد به خاک سپرده خواهد شد.

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ترمپ می‌گوید که به‌دلیل تشییع خامنه‌ای "یک هفته" به مقامات تهران فرصت داده است

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که به‌دلیل مراسم تشییع جنازهٔ علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، "یک هفته" به مقامات تهران فرصت داده است.

رئیس‌جمهور امریکا در سخنرانی خود در مراسم دوصد‌وپنجاهمین سالگرد استقلال امریکا که دیروز برگزار شد، گفت: "ایران را به‌شدت در هم کوبیدیم. آن‌ها برای توافق بی‌تاب‌اند. به‌شدت می‌خواهند به توافق برسند. ما به‌خاطر مراسم تشییع، یک هفته به آنها فرصت دادیم، چون آدم‌های خوبی هستیم."

آخرین مرحله از مذاکرات ایران و امریکا به تاریخ دهم سرطان در دوحه، پایتخت قطر، در قالب "مذاکرات فنی" برگزار شد.

این مذاکرات با میانجی‌گری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامهه ایران و امریکا انجام می‌شود.

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مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در تهران آغاز شد

علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران
علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران

صبح امروز (شنبه) با باز شدن درهای مصلی تهران، مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رسماً آغاز شد و تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی و چهار عضو خانواده‌اش در این محل برای بازدید هواداران حکومت در معرض دید قرار گرفت.

درحالی که شش روز برای انجام مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برنامه‌ریزی شده است، خبرگزاری فرانسه از اعمال تدابیر امنیتی شدید در تهران خبر داده و نوشته که "راه‌ها بسته شده‌اند و انتظار می‌رود حریم هوایی نیز بسته شود."

بنابر این گزارش، با استقرار نیروهای ضدشورش و برپا شدن موانع امنیتی، محل برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شدهٔ جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه "شبیه اردوگاهی مستحکم شده بود"؛ عملیات امنیتی گسترده‌ای در سراسر اطراف محل مراسم اجرا شده و نیروهای مسلح در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

این گزارش می‌افزاید که برای نزدیک شدن به محل تشییع، بازرسی‌های امنیتی سختگیرانه انجام می‌شود و ورود موترها تا فاصله بیش از یک کیلومتر از محل مراسم ممنوع است.

همه راه‌های اطراف نیز شامگاه جمعه، چندین ساعت زودتر از زمان اعلام‌شده، بسته شد و همین موضوع برخی رانندگان را غافلگیر کرد.

پیکر رهبر کشته‌شدهٔ جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه برای وداع عمومی هوادارانش قرار خواهد داشت و در آن روز مراسم تشییع در تهران برگزار می‌شود. روز سه‌شنبه پیکر به مرکز حوزوی قم منتقل خواهد شد و روز چهارشنبه به شهرهای زیارتی شیعیان در کشور همسایه، عراق، می‌رود. سپس روز پنج‌شنبه برای تدفین به زادگاه خامنه‌ای، یعنی مشهد فرستاده می‌شود.

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نشست رهبران کشورهای عضو ناتو؛ تنگه هرمز و دست یابی ایران به سلاح هسته‌ای محور بحث است

تصویر از مانور بحری نیروهای ناتو
تصویر از مانور بحری نیروهای ناتو

رهبران کشورهای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، از جمله دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در نشست هفته آینده این ائتلاف در آنکارا بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید خواهند کرد.

خبرگزاری رویترز بر اساس متنی که روز جمعه ۱۲ سرطان به تصویب سفیران کشورهای عضو ناتو رسیده و این خبرگزاری آن را مشاهده کرده، به این موضوعات اشاره شده است.

متیو ویتاکر، نمایندهٔ دائم امریکا در ناتو روز چهارشنبه اعلام کرد تنش‌هایی که در پی جنگ با ایران میان واشینگتن و برخی متحدانش به وجود آمده بود، اکنون برطرف شده و اعضای این پیمان در آستانهٔ نشست سران در آنکارا همسویی بیشتری دارند.

سران ناتو در بیانیه خود همچنین بر تعهدی خدشه‌ناپذیر به دفاع جمعی بر اساس ماده ۵ پیمان ناتو تأکید خواهند کرد.

بر اساس این بیانیه، کشورهای عضو ناتو همچنین قرار است متعهد شوند که در سال ۲۰۲۶ مبلغ ۷۰ میلیارد یورو معادل ۸۰ میلیارد دالر کمک نظامی به اوکراین اختصاص دهند و در سال ۲۰۲۷ نیز حداقل در همان سطح به حمایت از این کشور ادامه دهند.

رئیس‌جمهور امریکا بارها از ناتو و اعضای آن انتقاد کرده و آنها را متهم کرده که به اندازه کافی برای دفاع هزینه نمی‌کنند و برای حفاظت از اروپا به ایالات متحده متکی هستند.

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اسرائیل حمله به مواضع حزب‌الله لبنان را تأیید کرد

حمله هوایی اسرائیل در ۲ می ۲۰۲۶ در جنوب لبنان
حمله هوایی اسرائیل در ۲ می ۲۰۲۶ در جنوب لبنان

اردوی اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که یک روز پیش چندین موضع حزب‌الله را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده است.

حزب الله از سوی اسرائیل و امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لست سیاه قرار داده، نه بخش سیاسی آن را. نمایندگان حزب الله در پالمان لبنان حضور دارند.

به گفته اردوی اسرائیل این اقدام در پاسخ به حملات علیه نیروهای اسرائیلی در آن منطقه انجام شده است.

اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده یک توافق‌نامه چارچوبی امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه حزب‌الله، مورد حمایت ایران، است.

اردوی اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که حدود ۱۰ زیرساخت متعلق به حزب‌الله و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داد.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز گزارش داد که شام پنج‌شنبه، اسرائیل سه حمله هوایی در نزدیکی شهر برعشیت در منطقه بنت جبیل و همچنین در منطقه النبطیه الفوقا انجام داده است.

این خبرگزاری همچنین از زخمی شدن دو نفر در حمله‌ای به شهر صدیقین در نزدیکی شهر صور خبر داد.

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، روز سه‌شنبه گذشته از نیروهای این کشور در جنوب لبنان بازدید کرد و تأکید کرد تا زمانی که حزب‌الله مورد حمایت ایران همچنان یک تهدید باشد، نیروهای اسرائیلی در این منطقه باقی خواهند ماند.

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در پی سقوط یک بس مسافربری به یک دره‌ در غرب پاکستان، دست‌کم ۴۰ نفر جان باخته‌اند

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در پی سقوط یک بس مسافربری به یک دره‌ای عمیق در غرب پاکستان، دست‌کم ۴۰ نفر جان باخته‌اند.

مقام های محلی می گویند که این حادثه روز جمعه ۱۲ سرطان در منطقه کوهستانی «دانا سر» زمانی رخ داد که یک بس مسافربری در مسیر کویته به پیشاور از جاده منحرف شده و بیش از ۲۰ متر به داخل دره سقوط کرد.

به گفته مسئول حوادث ولسوالی ژوب نزدیک ایالت خیبرپختونخوا، در این رویداد ۴۰ نفر کشته و ۱۱ تن دیگر زخمی شده‌اند که وضعیت سه زخمی وخیم گزارش شده است.

او افزود که به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه، عملیات نجات با دشواری‌های جدی روبه‌رو شده است.

مقام‌های محلی گفته‌اند که این بس پس از حرکت از شهر کویته، در مسیر خود مسافران یک بس خراب‌شده دیگر را نیز سوار کرده بود که باعث ازدحام و اضافه‌بار شده است.

صدراعظم پاکستان این حادثه را «تأسف‌بار» خوانده و دستور بررسی علت آن صادر شده است.

همچنین مقام‌های ایالتی بلوچستان اعلام کرده‌اند که تیم‌های نجات از دو منطقه در محل حادثه حضور دارند

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انتقال جسد علی خامنه‌ای به مصلای تهران

بیش از چهار ماه پس از آغاز حملات امریکا به ایران که در نخستین روز به کشته‌شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و گروهی از همراهان و اعضای خانواده‌اش منجر شد، مقام‌های ایران برنامه‌های ویژۀ تشییع و خاکسپاری او را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صبح جمعه ۱۲ سرطان جسد علی خامنه‌ای به مصلای تهران منتقل شده است. بر پایۀ این گزارش‌ها قرار است امروز هیأت‌های خارجی «به رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادای احترام کنند».

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان، و امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، نیز برای شرکت در این مراسم به تهران رفته‌اند.

مسئولان جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ای یک‌هفته‌ای را برای «وداع، تشییع و تدفین» علی خامنه‌ای در نظر گرفته و امیدوارند «میلیون‌ها نفر» در این برنامه‌ها شرکت کنند.

این در حالی‌است که بسیاری از ایرانیان در طول بیش از سه دهه حکمرانی او، با سرکوب، تهدید، ارعاب، بازداشت و خفقان سیاسی- اجتماعی روبرو بوده‌اند و پس از اعلام کشته‌شدن او در حملۀ روز نهم حوت، بسیاری از این موضوع ابراز شادمانی کردند؛ موضوعی که در ادامه، به بازداشت و صدور احکام سنگین برای گروهی از ایرانیان و حتی در خطر اعدام قرار گرفتن تعدادی از آنها هم منجر شده است.

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نماینده امریکا در ناتو: اختلافات بر سر جنگ با ایران را پشت سر گذاشتیم

متیو ویتاکر، نمایندهٔ دائمی امریکا در ناتو
متیو ویتاکر، نمایندهٔ دائمی امریکا در ناتو

متیو ویتاکر، نمایندهٔ دائمی امریکا در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، می‌گوید تنش‌هایی که در پی جنگ با ایران میان واشنگتن و برخی متحدانش به وجود آمده بود، اکنون برطرف شده و اعضای این پیمان در آستانه نشست سران در انقره همسویی بیشتری دارند.

ویتاکر اخیراً در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به نارضایتی دونالد ترمپ از برخی اعضای ناتو در جریان حمله به ایران، گفت که رئیس‌جمهور امریکا از این‌که بعضی از متحدان اجازهٔ استفاده از پایگاه‌ها یا حریم هوایی خود را برای این عملیات ندادند و پس از آن هم مواضع انتقادی اتخاذ کردند، ناامید شده بود.

او با این حال تأکید کرد: "خوشبختانه آن روزها پشت سر گذاشته شده است" و افزود اعضای ناتو اکنون بیش از گذشته به اهمیت انسجام سیاسی و نظامی در این ائتلاف پی برده‌اند.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، اظهارات نماینده امریکا نشان می‌دهد جنگ اخیر ایران، در کنار جنگ اوکراین، از مهم‌ترین محورهای نشست هفتهٔ آیندهٔ سران ناتو در انقره خواهد بود.

این نشست قرار است بر افزایش بودجهٔ دفاعی، توسعهٔ ظرفیت صنایع نظامی و نقش ناتو در شرق‌میانه متمرکز باشد.

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حملات روسیه اوکراین دست‌کم ۱۳ کشته و ده‌ها زخمی برجا گذاشت

مقام‌های اوکراین می‌گویند حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کیف‌، پایتخت این کشور، صبح امروز پنج‌شنبه دست‌کم ۱۳ کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشته است.

ویتالی کلیچکو، شهردار کییف پنج‌شنبه۱۱ سرطان اعلام کرد که در این حملات دست‌کم ۱۳ نفر کشته و ۸۶ نفر زخمی شده‌اند.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در این حملات ده‌ها موشک و صدها پهپاد به سمت مناطق مسکونی شلیک کرده و شماری از ساختمان‌های مسکونی آسیب دیده یا ویران شده‌اند. مردم برای در امان ماندن به ایستگاه‌های مترو و پناهگاه‌ها منتقل شدند.

این حمله ساعاتی پس از آن رخ داد که زلنسکی سفر خود به دوبلین را نیمه‌تمام گذاشت و با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی از احتمال وقوع یک حمله گسترده روسیه خبر داد.

در مقابل، وزارت دفاع روسیه تأیید کرد که یک «حمله گسترده» علیه کییف انجام داده و مدعی شد این حمله در پاسخ به حملات اخیر اوکراین به خاک روسیه صورت گرفته است.

این حمله در حالی صورت گرفته که تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ اوکراین تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

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