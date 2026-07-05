نماز جنازه علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه، ساعت هشت صبح، توسط آیت‌الله جعفر سبحانی اقامه شد. مراسم تشییع او بیش از چهار ماه پس از مرگش در حال برگزاری است.

اما نکته قابل توجه در این مراسم غیبت مجتبی خامنه‌ای است که از او به عنوان آیت‌الله یاد می‌شود و کمتر از ده روز پس از مرگ پدرش به عنوان رهبر تازه جمهوری اسلامی معرفی شد، اما در این مراسم حضور ندارد تا نماز میت را برای پدرش اقامه کند.

در این مدت طولانی از مجتبی خامنه‌ای هیچ نوار صوتی و ویدیویی منتشر نشده است.

با این حال سه پسر دیگر علی خامنه‌ای، مصطفی و مسعود و میثم، که از روز ۹ حوت سال گذشته یعنی آغاز جنگ تاکنون خبری از آنها نبود روز یک‌شنبه بر سر تابوت پدر خود حاضر شدند.