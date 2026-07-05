باشندگان کابل: با افزایش گرمی، پرچاوی برق نیز بیشتر شده

به گفته آنان، این وضعیت باعث شده که بزرگسالان و کودکان بارها کلید برق را فشار دهند، به این امید که شاید برق دوباره وصل شده باشد.

فرید باشنده شهرک احمدشاه بابا در کابل، به رادیو آزادی گفت:

حدود یک هفته است که برق وضعیت خوبی ندارد. شب‌ها برق قطع می‌شود و حوالی دوازده یا یک شب دوباره وصل می‌شود

روزها هم صبح‌ها قطع می‌شود. موج گرمی آمده و ما شب‌ها در زیرزمینی می‌خوابیم."

برخی از کسانی که در بلاک‌ ها زندگی می‌کنند نیز می‌گویند به دلیل قطع برق با کمبود آب نیز مواجه شده‌اند.

نفیسه، ساکن یک آپارتمان در منطقه کلوله پشته کابل، می‌گوید:

"ما در بلاک زندگی می‌کنیم. وقتی برق نباشد، زندگی در آپارتمان خیلی سخت می‌شود. آب هم وابسته به برق است، بنابراین وقتی برق نباشد، آب هم نیست. تمام شب بیدار می‌مانیم تا اگر برق آمد، یکی دو سطل آب ذخیره کنیم و نیازهای خود را برطرف سازیم و سر و صورت و بدن خود را بشوییم، چون هوا بسیار گرم است."

محمد صادق حق‌پرست سخنگوی شرکت برشنا در کنترول حکومت طالبان، به پرسش رادیوآزادی درباره کمبود برق در کابل پاسخ نداد؛ اما این شرکت پیش‌تر اعلام کرده بود که در زمستان و تابستان به دلیل افزایش تقاضا و کمبود برق، ناچار است برق را به‌صورت نوبتی میان مردم توزیع کند.

اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در سال ۱۴۰۰ خورشیدی اعلام کرده بود که بیش از پنج میلیون نفر در کابل زندگی می‌کنند.

شماری از انجنییران بخش برق می‌گویند مشکل برق کابل از دهه‌ها پیش وجود داشته و برای حل آن باید مدیریت علمی و برنامه‌ریزی دقیق ایجاد شود.

انجنییر گلاجان حیران در این مورد به رادیو آزادی گفت:

حدود سی تا چهل سال است که کابل و افغانستان با کمبود انرژی روبه‌رو است، عوامل مختلفی در این زمینه دخیل است

از جمله سرمایه‌گذاری اندک یا نبود سرمایه‌گذاری کافی در این بخش، توسعه نیافتن منابع انرژی موجود مانند باد، زغال‌سنگ، گاز و انرژی خورشیدی. همچنین در بیست سال گذشته هیچ منبع جدید تولید برق ایجاد نشد و همان برق وارداتی از ازبکستان و تاجیکستان میان ولایت‌ها توزیع می‌شد. تا زمانی که یک مدیریت علمی منظم و برنامه‌ریزی درست ایجاد نشود، فکر می‌کنم این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت."

او همچنین برای حل این مشکل بر اتصال خطوط انتقال برق وارداتی از ترکمنستان به کابل تأکید می‌کند و می‌گوید ترکمنستان هم برق فراوان دارد و هم قیمت آن مناسب است؛ اما به گفته او، از سال ۲۰۱۳ تاکنون این طرح عملی نشده است.

این در حالی است که شرکت برشنا در کنترول حکومت طالبان بارها از امضای قراردادهای پروژه‌های بزرگ و کوچک تولید برق خبر داده است.

این شرکت به‌تازگی، در یازدهم ماه سرطان، در صفحه ایکس خود نوشته که یک شرکت ترکی قصد دارد در زمینه تولید برق از زباله‌ها در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.

در این خبر آمده که شرکت موسوم به NKY در ۲۰ کشور جهان در بخش برق تجربه سرمایه‌گذاری دارد.

پیش از این نیز، در ماه دلو سال گذشته، میان شرکت برشنا و میرویس عزیزی تاجر افغان، قرارداد اجرای پنج پروژه تولید برق با ظرفیت مجموعی ۸۴۵ میگاوات امضا شد؛ ظرفیتی که به گفته شرکت برق، تقریباً معادل میزان برق وارداتی افغانستان از کشورهای همسایه است.

این شرکت همچنین اعلام کرده بود که مجموع هزینه این پروژه‌ها به ۴۶۳ میلیون دالر می‌رسد و قرار است ظرف دو تا سه سال تکمیل شوند.

بر اساس گزارش‌ها، افغانستان در حال حاضر حدود ۸۰ درصد برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه مانند تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌کند؛ برقی که گاهی به دلیل مشکلات فنی یا عوامل طبیعی قطع می‌شود و باعث افزایش پرچاوی برق، به‌ویژه در زمستان و تابستان، و نارضایتی شماری از مردم می‌شود.