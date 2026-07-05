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یکشنبه ۱۴ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۴:۱۳
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نماز جنازهٔ آیت‌الله علی خامنه‌ای، بدون حضور مجتبی خامنه‌ای، در تهران ادا شد

مصطفی، مسعود و میثم سه پسر آیت‌الله علی خامنه‌ای، در مراسم جنازهٔ او در تهران حضور داشتند، اما مجتبی خامنه‌ای جانشین وی در این مراسم حضور نداشت
مصطفی، مسعود و میثم سه پسر آیت‌الله علی خامنه‌ای، در مراسم جنازهٔ او در تهران حضور داشتند، اما مجتبی خامنه‌ای جانشین وی در این مراسم حضور نداشت

نماز جنازهٔ آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر پیشین مذهبی ایران، به امامت جعفر سبحانی و بدون حضور فرزند و جانشین او، مجتبی خامنه‌ای، ادا شد.

امروز یکشنبه ۱۴ سرطان، ساعت هشت صبح به وقت محلی، مراسم جنازهٔ آیت‌الله خامنه‌ای در مصلای تهران با حضور رؤسای سه قوهٔ ایران و شماری از مقام‌های بلندپایه برگزار شد.

سه پسر دیگر آیت‌الله خامنه‌ای در این مراسم حضور داشتند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای چهار ماه پیش در حملات ایالات متحده و اسرائیل بر ایران کشته شد.

در آن زمان، گزارش‌هایی نیز دربارهٔ زخمی شدن مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی ایران، منتشر شده بود.

در چند ماه گذشته، هیچ پیام ویدیویی یا صوتی از مجتبی خامنه‌ای منتشر نشده است.

مراسم تشییع جنازهٔ آیت‌الله علی خامنه‌ای تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت.

پیکر او پس از تهران به شهرهای کربلا و نجف در عراق نیز انتقال داده خواهد شد.

تا کنون هزاران تن در مراسم تشییع جنازهٔ خامنه‌ای شرکت کرده‌اند.

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